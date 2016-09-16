Турецкие осетины отметили в Стамбуле День РЮО

Стоит отметить, что осетины в Турции в 1990 году создали осетинское общество «Алан», в рамках которого ведется работа по сохранению языка, обычаев и культуры осетинского народа среди осетин, живущих в Турции. Турецкие осетины часто приезжали в Южную Осетию, хорошо знают ее историю, как прошлую, так и современную.

Значимые праздники республиканского масштаба отмечаются не только в Южной Осетии, но и за пределами нашей страны. В частности, День Республики отмечался и нашими соотечественниками осетинами, живущими в Турции.

И накануне 26-летия Дня Республики актив общества «Алан» решил отметить эту праздничную дату и обратился к Президенту Южной Осетии Леониду Тибилову с просьбой, чтобы представители властных структур Республики приехали в Турцию. Глава Южной Осетии отозвался на просьбу турецких осетин и в Стамбул вылетели заместитель главы президентской администрации Константин Пухаев и госсоветник президента по экономическим вопросам Сослан Джуссоев.

«Встретили нас в аэропорту наши соотечественники с радушием, разработали специальную программу нашего пребывания в Стамбуле», - рассказывает Константин Пухаев.

По его словам, их поездке в Стамбул предшествовало обращение турецких осетин помочь с фотоматериалами для фотовыставки, которую они хотели провести в рамках мероприятий, посвященных 26-летию. Сотрудники администрации президента переслали в Стамбул фотоматериалы, по которым можно проследить динамику развития Республики за последние 25 лет.

В Турции, как отмечает Константин Пухаев, живет достаточно представительная в количественном отношении осетинская диаспора. Общая численность турецких осетин составляет, по разным данным, 30-35 тысяч, хотя называется и цифра 50 тысяч. Среди фамилий на первом месте в Стамбуле Албеговы. Представителей этой фамилии там живет свыше 300 семей. На втором месте Пухаевы - 262 семьи.

«Осетины в Турции проводят немало мероприятий и осуществляют содержательную деятельность по сохранению, развитию и распространению осетинских обычаев, традиций, языка и культуры. И надо отметить, что это им в немалой степени удается.

В означенный день 20 сентября нас привезли в здание, где располагается общество «Алан». На торжества по случаю 26-летия Республики Южная Осетия прибыли представители северокавказских республик, которые тепло приветствовали наших соотечественников, осетинскую диаспору и, узнав, что мы представляем Южную Осетию, поздравляли нас и интересовались положением дел в Республике, перспективами ее развития и др.», - отметил Константин Пухаев.

По его словам, Южную Осетию приветствовали представители северокавказских республик, но особо содержательным было выступление генерального консула России в Стамбуле Андрея Подъелышева, который, выступив на торжественном мероприятии, поздравил народ и руководство Южной Осетии с праздником, сделал небольшой экскурс в недавнее прошлое и выразил уверенность в том, что на нашей земле больше никогда не будет военных действий.

На заседании общества «Алан» было зачитано поздравление Президента Южной Осетии Леонида Тибилова в адрес турецких осетин, которые были несказанно рады приветственному посланию президента, которого они также в свою очередь поздравили с праздником.

Надо отметить, что в Турции много осетин, которые добились успехов в разных сферах деятельности. К примеру, Жале Кушхан (Пухаева) создатель и владелец музея восковых фигур в Стамбуле. Жале Пухаева недавно побывала в Южной Осетии в составе делегации осетин из Турции и Венгрии.

«Ее музей восковых фигур пользуется большой популярностью в турецком обществе. В ее музее фигуры выдающихся личностей - Сталина, Ленина, Кемаля Ататюрка и других деятелей древности и последних десятилетий. Теперь Жале Пухаева мечтает создать образ Коста Хетагурова в воске. Она просила обратиться к местным скульпторам и художникам, которые помогли бы ей в этой задумке», - сказал Константин Пухаев.

Кроме того, в кулинарии преуспели сестры Албеговы - Лейла и Сухейла. Они открыли в центре Стамбула ресторан под названием «Фыджджын». Представители Южной Осетии сами убедились, какой популярностью пользуются блюда осетинской кухни в ресторане. Обе стороны улицы в старом районе Стамбула заставлены столами и стоит длинная очередь за осетинскими пирогами и другими кулинарными изделиями.

А в пригороде Стамбула, в элитном микрорайоне, где живут политики, футболисты, видные военачальники, артисты и прочая богема, расположен спа-отель Музафера Кушана, оснащенный по последнему слову техники медицинским оборудованием.

«В спа-отель приезжают состоятельные люди, отдыхают, получают полноценное лечение, тучные люди сбавляют в весе после прохождения всего курса лечения и процедур, в которые входят физкультура, водные и другие процедуры, плюс диета. Как сказал нам сам Музафер с иронией: «Через два месяца они снова вернутся». Ведь завершив курс лечения, состоятельные люди вновь возвращаются к своему прежнему режиму жизни, и им снова приходится поправлять здоровье. Так что этот спа-отель не испытывает недостатка в клиентах», - отметил Константин Пухаев.

Кроме того, в Стамбуле югоосетинская делегация встретилась с представителем турецкого бизнеса. Это владелец крупного завода «Озка» по производству автомобильных покрышек, резины и каучука Мехмет Шериф Канык (Кануков), который тоже недавно был в Южной Осетии.

«У него сеть заводов по стране, в том числе филиалы в некоторых государствах. Его продукция поставляется в 30 государств мира. Мы побывали в цехах его завода в Стамбуле и были поражены масштабами производства. В цехах идеальная чистота, выдается специальная обувь, все рабочие в униформе, весь трудовой процесс механизирован и автоматизирован. Выпускается на заводе продукция от самых маленьких деталей до огромных покрышек для тракторов и спецтехники», - рассказал Константин Пухаев.

По его словам, Мехмет Шериф Канык не просто предприниматель, но еще и меценат. В его семье было 10 детей, и он был самым старшим. Когда ему было 12 лет, умер его отец, и Мехмет с юных лет начал трудиться, в том числе трудился и ночью, работал где только возможно. У него не было денег платить за учебу, но и надо было заботиться о том, чтобы прокормить семью, ведь он был старшим и отвечал за младших братьев и сестер. Он вылез из беспросветной нищеты и в настоящее время входит в число самых успешных бизнесменов Турции. Поэтому Мехмет не понаслышке знает о тяжелой жизни и сейчас помогает турецким осетинам-студентам. Каждый студент-осетин Стамбула, а их там около тысячи, помимо официальной стипендии получает финансовую помощь от Мехмета Каныка.

«Вот такой у нас соотечественник! Он интересовался жизнью Южной Осетии и сказал, что те дни, которые он провел здесь, произвели на него неизгладимое впечатление и что он был покорен нашей природой и нашим народом», - говорит Константин Пухаев.

На заседании общества «Алан» к представителям Южной Осетии обратился наш соотечественник, большую часть жизни проживший в Голландии и который изъявил желание переехать на постоянное место жительства в Южную Осетию. Он интересовался вопросами получения гражданства Южной Осетии, приобретением недвижимости и возможностями открыть бизнес. И, по его словам, его не привлекают для жизни никакие страны, кроме Южной Осетии, и что он не одинок в стремлении переехать в Южную Осетию на постоянное место жительства…

«Будучи в Южной Осетии, турецкие осетины обратились к Президенту Южной Осетии Леониду Тибилову с просьбой предоставить им югоосетинское гражданство. Наш Президент пошел навстречу их пожеланиям и специальным указом принял в гражданство Южной Осетии группу осетин, проживающих в Турции. Это надо было видеть, с какой нескрываемой радостью они получили из наших рук паспорта. Как они нам сказали, главный момент в получении паспорта гражданина Южной Осетии для них - осознавать себя частицей Родины. Эти чувства надо уважать, понимать и ценить. Между тем, желающих получить паспорт гражданина РЮО было много. Они почувствовали свою причастность к Родине, знают, что здесь о них думают и они не забыты, и это было для них особенно ценно. Это я увидел невооруженным глазом», - отметил Константин Пухаев.

Стоит отметить, что турецкие осетины наперебой приглашали представителей Южной Осетии к себе в гости домой и они приняли приглашение Жале Пухаевой. В доме у нее стены увешаны осетинской атрибутикой. На встречу с членами югоосетинской диаспоры пришло много гостей, которым было интересно встретиться и пообщаться с представителями Южной Осетии.

«У них, между прочим, большая ностальгия по стране, в которой они никогда не были. Многие расставались с нами со слезами на глазах. Они изъявили желание, чтобы в Стамбул для проведения лекций по осетинскому языку была приглашена профессор Зоя Битарова.

Я думаю, такие контакты нужны, они полезны как для нас, так и для осетинской диаспоры в Турции, и, надеюсь, имеют перспективу для дальнейшего развития. У нас были весьма познавательные и интересные встречи. Поездка не преследовала каких-то конкретных прикладных целей, но, думаю, она была полезна для укрепления отношений и связей с нашими братьями в Турции», - заключил Константин Пухаев.

Сармат КОЗАЕВ