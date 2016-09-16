Газета «Южная Осетия»

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Нелли Бежанова: «Быть учителем - мое призвание, и в любой другой профессии я себя не представляю»

Нелли Бежанова: «Быть учителем - мое призвание, и в любой другой профессии я себя не представляю»

Каждый из нас, наверняка, слышал выражение «Профессия учителя -это профессия от Бога». Это, несомненно, так, но, на мой взгляд, это скорее призвание или дело всей жизни, которому отдается не только большая часть времени, но и души.

Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, художник - в картинах, скульптор - в созданных им скульптурах. А учитель живет в мыслях и поступках людей, в которых он воспитал такие важные качества как порядочность, доброту и человечность…

Повезло тем, кто в годы учебы в школе и высшем учебном заведении встретил Учителя с «большой буквы». Тот самый учитель, который, благодаря своей мудрости и душевной теплоте помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил строить будущее.

Однажды Л.Н. Толстой сказал, что хорошему учителю достаточно иметь только два качества - большие знания и большое сердце. Всем этим и обладает наш учитель. Нелли Зазаевна Бежанова - молода, умна и активна. Её любят ученики и уважают коллеги.

Нелли Бежанова родилась в 1989 году в г. Цхинвале. По окончании Государственного Лицея искусств в 2007 году поступила в Юго-Осетинский государственный университет им. А. А. Тибилова на факультет иностранных языков. Окончив в 2012 году ЮОГУ, начала работать в Цхинвальской средней школе №12 учителем английского языка.

Итак, Нелли Бежанова - о себе, школе и о профессии учителя…

- Согласитесь, что профессия учителя трудная, но в то же время очень интересная! Расскажите, что повлияло на Ваш выбор профессии?

- Я стала учительницей, потому что мечтала об этом с самого детства. Уже в начальных классах я знала, кем стану в будущем. Быть учителем - мое призвание, и в любой другой роли я себя не представляю. Я очень люблю детей и получаю удовольствие от общения с ними, заряжаюсь от них жизненной силой и энергией.

- Что значит для Вас быть учителем? Был ли в Вашей жизни человек, которого Вы считаете своим главным учителем?

- Мне кажется, что надо любить то, чему обучаешь, и тех, кого обучаешь - вот главное кредо учителя.

Я думаю, что все люди в нашей жизни в какой-то степени стали нашими учителями, мы у всех чему-то учимся. Ну а мне всегда нравилось, как моя первая учительница Лили Федоровна Белановская сидела после уроков и часами исправляла наши многочисленные тетради. Но только сейчас я поняла, что это за тяжелый труд.

- Ваш первый класс?

- Первый раз как учитель я зашла в четвертый класс. Они только начинали изучать английский язык, и я сама бывала в восторге, смотря на их радостные лица, когда они умудрялись прочитать и произнести эти сложные английские буквы и звуки.

- В каких классах - старших или все-таки начальных - легче работать именно Вам?

- Конечно, в старших, так как дети там сознательнее, легче привлечь их внимание. Они чувствуют субординацию, а маленькие не могут усидеть на месте, надо очень постараться, чтобы их заинтересовать. Я обычно и пою с ними, и танцую, и зарядку делаю, таким образом они мне легче раскрываются. На уроке я стараюсь быть строгой и требовательной, но вне урока я как подружка или скорее как старшая сестра. Дети мне доверяют, ну а я пытаюсь ответить тем же.

- Какие качества в учениках Вы любите и цените больше остальных?

- Я ценю в своих учениках ответственность, честность и порядочность. Искренне радуюсь их хоть и маленьким, но все-таки достижениям.

- А чему Вас учат ученики?

- Первое, чему меня учат ученики - это терпение, терпение и еще раз терпение…

- Нелли Зазаевна, Вы не только учитель, но и мать двух детей. Какие качества Вы стремитесь в них воспитать?

- Профессия учителя помогает мне в воспитании и своих собственных детей. Я стараюсь привить своим детям в первую очередь любовь друг к другу, честность, ответственность, уважение. Стараюсь развить сильный характер, поскольку надо быть сильным духом и усердно трудиться, чтобы достичь своих жизненных целей.

- Какой учитель, на Ваш взгляд, нужен современной школе?

- Современный учитель идет в ногу со временем, учится, развивается, пытается с помощью современных технологий обучать детей. И я по мере своих сил и возможностей стараюсь не отставать.

- Ваш жизненный девиз?

- «Ничего не меняется, если ничего не менять».

- И последний вопрос. Расскажите, пожалуйста, о Ваших профессиональных планах на ближайшее будущее.

- Я буду продолжать обучать, и сама буду учиться. Очень бы хотелось, по мере возможности, усовершенствовать свой любимый английский язык.

З. КАЧМАЗОВА

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