Газета «Южная Осетия»

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Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о государственной границе

Состоялся обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о государственной границе

29 сентября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялся обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о государственной границе, подписанного в Москве 18 февраля 2015 года. Обмен ратификационными грамотами произвели Министр иностранных дел Республики Южная Осетия М.К. Джиоев и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин.

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