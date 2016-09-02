29 сентября в Министерстве иностранных дел Российской Федерации состоялся обмен грамотами о ратификации Договора между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о государственной границе, подписанного в Москве 18 февраля 2015 года. Обмен ратификационными грамотами произвели Министр иностранных дел Республики Южная Осетия М.К. Джиоев и статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б. Карасин.