Шаг за шагом решаются актуальные проблемы сельчан

Цинагарская зона Ленингорского района всегда являлась одним из наиболее развитых в аграрном отношении регионов и занимала важное место в экономике и в целом в жизни Южной Осетии. За долгие годы неспокойствия в стране вопросам развития этой части Республики, расположенной на границе с Грузией, не уделялось должного внимания. Проблем накопилось много, пришла в упадок вся инфраструктура, как следствие, наблюдалась высокая миграция населения.

В последнее время руководство страны прилагает немало усилий для создания благоприятных условий жизнедеятельности в сельской местности. Постепенно решаются актуальные проблемы и жителей сел Цинагарской зоны, в состав которой кроме крупного по нашим меркам населенного пункта Цинагар, также входят Монастер, Абреу, Орчосан, Дзукатыкау и др.

Долгожданным и самым значимым событием для тружеников села стало строительство водовода Орчосан - Цинагар - Абреу в 2014 году. Вековая проблема острой нехватки в питьевой воде практически решена.

Не так давно по поручению Президента Леонида Тибилова началась реконструкция автомобильной дороги, которая напрямую соединяет Цинагар с селением Гром и позволяет почти в три раза сократить путь в столицу Республики - Цхинвал, и наоборот. Этот вопрос цинагарцы поднимали одним из первых на встречах с руководством страны. Сейчас людям приходится совершать длинный круг. Если протяженность действующей транспортной артерии от с. Гром до Цинагар составляет около 40 км, то по ремонтируемой «нижней» дороге будет примерно 15 км. Ее строительство было начато в прежние годы, но не было доведено до конца, дорога не могла нормально функционировать.

Часть транспортной коммуникации находится на территории Цхинвальского района. Потому строительно-ремонтные работы на одной стороне проводятся силами ЖКХ этого района, на другой половине соответственно, коммунальщиками Ленингорского района.

Как нам сказал заместитель главы Ленингорского района Гамлет Дрияев, дорога будет выровнена и отсыпана гравийно-песчаной смесью. «Это очень важная для местных жителей транспортная артерия, она существенно облегчит их положение. Постараемся сделать так, чтобы дорога была удобной для езды в любое время года», - сказал он.

В улучшении нуждаются и внутрисельские дороги, они разбиты, передвигаться по ним непросто.

По заданию главы государства решается еще одна наболевшая проблема сельчан. Две недели назад работники ГУП «Энергоресурс-Южная Осетия» приступили к замене обветшавших опор линии электропередач. Электросети, построенные в этих селах ещё в середине прошлого века, пришли в непригодное состояние. Сбои в электроснабжении происходили регулярно, доставляя серьезные неудобства крестьянам. Старые деревянные опоры меняются на 9-метровые железобетонные и будут служить долго. Эти работы практически окончены в селе Монастер, в настоящее время они ведутся в селах Абреу, Дзукатыкау, Цинагар и др. Как нам сказал мастер цинагарского участка ГУП «Энергоресурс» Гурам Елоев, мероприятие включает и установку новых приборов расхода потребляемой электроэнергии в домах жителей сел. Если позволят погодные условия, все работы могут завершиться до новогодних праздников. Местные жители вместе с тем обозначают проблему отсутствия уличного освещения в селах и надеются на ее решение. «На каждой улице должны гореть хотя бы одна - две лампы и освещать дорогу в ночное время суток», - просят селяне.

В с. Цинагар остро стоял вопрос капитального ремонта здания детского сада. Оно пришло в плачевное состояние, но, тем не менее, продолжало функционировать. Нынешним летом в дошкольном учреждении, наконец, начался ремонт. Обновляется только первый этаж здания. А вот мансардная часть, где также располагаются помещения, видимо, пока останется без ремонта. Финансирование объекта осуществляется через ЖКХ Ленингорского района. Работы выполняет бригада из местных жителей в количестве 10 человек. Процесс подходит к финальной стадии. Кровля детского учреждения полностью обновлена. Установлены новые двери и окна. В столовой уже выложена плитка, в комнатах полы отделают ламинатом. По словам руководителя бригады Олега Биченова, в здании заработает система отопления, ранее помещения обогревались дровяной печкой.

В течение месяца предполагается завершить весь запланированный объем работ. По идее, ремонт учреждения должны были закончить к этому времени, но из-за возникавших сбоев с поставкой стройматериалов работы несколько затянулись. Как признались рабочие, есть задержки и с выплатой зарплат, но главное - чтобы материалы доставлялись вовремя. «Мы - жители этого села, и сами заинтересованы в скорейшем завершении работ и возобновлении функционирования детсада. Сейчас вроде вопрос с доставкой материалов решен. Думаю, в течение месяца или, даже раньше сможем закончить ремонт», - рассчитывает Олег Биченов.

Дошкольное учреждение, построенное в советское время, рассчитано на 120 мест, в этом году до начала ремонта его посещало менее 20 детей.

В Цинагар в нынешнем году также планировали начать строительство спортивного зала для местной общеобразовательной школы, но пока к работам не приступили, расчищена только площадка под строительство сооружения.

В следующем году в с. Орчосан будет построено общее здание средней русской школы на 70 ученических мест и детского сада на 30 мест. Предусматривается оснащение мебелью и оборудованием школьных классов и помещений групп дошкольного учреждения, благоустройство территории с созданием спортивных и игровых площадок. Будет приобретен и школьный автобус на 20-25 мест для перевозки детей. Строительство данного объекта будет проходить уже в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО.

Жители сел Цинагарской зоны отмечают успешное решение многих вопросов, которые поднимались на встречах с руководством Республики, и выражают за это слова признательности. Вместе с тем крестьяне обращают внимание на ряд других насущных проблем, мешающих полноценному развитию сел. Тружеников села давно волнует вопрос обеспечения оросительной водой сельхозугодий. Без кардинального решения этой наболевшей проблемы говорить о развитии сельского хозяйства, возрождении славных традиций овощеводства в данном регионе страны, не приходится. Важно заботиться также о трудоустройстве молодежи, чтобы она не покидала родные места, и у села было будущее. В с. Абреу жители сетуют на отсутствие медпункта. Здание, в котором располагалось лечебное учреждение, пришло в негодность. В указанном селе в летнее время по-прежнему ощущается нехватка воды. В селах Цинагарской зоны оставляет желать лучшего и ситуация с доступом к сети интернет.

Разумеется, сразу трудно решить все проблемные вопросы, но есть надежда, что шаг за шагом условия жизни тружеников села будут улучшаться. Это путь к возрождению Цинагарской зоны, обладающей большим аграрным потенциалом.

В.ГАБАРАЕВ