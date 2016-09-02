Газета «Южная Осетия»

﻿
A+ A A-

Леонид Тибилов ознакомился с темпами строительства здания Госдрамтеатра

Леонид Тибилов ознакомился с темпами строительства здания Госдрамтеатра

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов ознакомился с темпами строительства здания Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова, сообщила пресс-секретарь Президента Гана Яновская.

О ходе выполнения поставленных перед строителями задач и графикам их выполнения Президенту доложил помощник Президента Татарстана Фарит Ханифов. Здание возводится строительной компанией ООО «Эверест» (Татарстан) в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы.

Президент осмотрел прилегающую к зданию театра территорию и место под закладку фонтана, которая будет благоустраиваться согласно утвержденному плану и эскизам. Фарит Ханифов отметил, что строители уже приступили к монтажу на территории, где будет заложен фонтан, и рассказал о том, как будет выглядеть театральная площадь. Он также отметил, что в художественном оформлении строящегося фонтана не будет осетинского триколора.

«Площадь будет выложена брусчаткой, вокруг здания много зелени, как и планировали. Основное внимание сейчас уделяется работам по установке фонтана, который будет украшать площадь и территорию перед театром. В 2016 году Государственный драматический театр с двумя залами и 500 зрительскими местами распахнет двери для жителей Республики. Такие у нас планы», - доложил Ф.Ханифов.

Леонид Тибилов и сопровождавшие его Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, министр культуры Мадина Остаева, глава администрации г. Цхинвала Алан Алборов смогли увидеть работы, проделанные и внутри здания.

Строители давно завершили кровельные работы и уже занимаются монтажом основного внутреннего элемента - театральной сцены. Полным ходом идет оформление фойе театра и самого зала, где присутствуют элементы осетинского орнамента, также ведутся малярные работы в будущих гримерных артистов и др.

Обойти весь объект оказалось не так легко, так как здание представляет собой большое сооружение площадью около 6 000 квадратных метров, длинные коридоры, много помещений, где будут работать актеры, административное крыло, и даже комната, откуда будут технически управлять как подвижной сценой, так и будущими декорациями спектаклей.

Леонид Тибилов обратил внимание строителей на темпы выполнения работ.

«Вижу, что работа не останавливается, видно, как трудятся сегодня строители. Вопросов к внутренним работам меньше, потому что их можно проделать и в непогоду. А вот что будем делать, когда начнутся обильные осенние дожди? Думаю, тут необходимо ускорить темпы работ», - сказал Л.Тибилов.

Президент еще раз подчеркнул, что строительство театра имеет большое значение.

«Горожане ждут завершения этой стройки. Хочется уже увидеть свой, национальный драматический театр. Увидеть с его сцены игру наших любимых актеров», - сказал Тибилов.

В завершение были даны поручения по корректировке строительных работ.

Прочитано 21 раз
Оцените материал
(0 голосов)
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

10 последних новостей

Самое читаемое

Дань уважения

Сен 02, 2016 1205
Состоявшийся в Москве 28-29 августа 2016 года Всемирный форум «В единстве с Россией» был,…

Об умонастроениях из первых уст

Сен 16, 2016 1054
Default Image
Каково социальное самочувствие людей? Чему рады наши сограждане, и что их огорчает? Как…

«ALANDON» выходит на зарубежные рынки

Сен 07, 2016 800
На страницах нашей газеты мы неоднократно писали о потенциале и перспективах экспорта…

Сослан Тедеев - чемпион мира среди молодежи по версии IBF

Сен 14, 2016 776
Сослан Тедеев - 21-летний многообещающий боксер-профессионал из Цхинвала. Наш земляк -…
Государственный комитет информации и печати РЮО Форум «Ирон Ныхас» so.gif, 0 kB Осетинское радио и телевидение Новости Северной и Южной Осетии Осетинский язык онлайн Владимир, Алборов «Аполлон» и горы Об осетинах 15-й регион Аланская Епархия Газета «Республика» ИА «Осинформ» Геноцид осетин Остелеком
Copyright 2012. Все права защищены, при копировании материалов с сайта ссылка на первоисточник обязательна.
Разработка сайта: Козаев Андрей

Вход или Регистрация

Вход

Регистрация

Регистрация нового пользователя
или Отмена