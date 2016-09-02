Леонид Тибилов ознакомился с темпами строительства здания Госдрамтеатра

О ходе выполнения поставленных перед строителями задач и графикам их выполнения Президенту доложил помощник Президента Татарстана Фарит Ханифов. Здание возводится строительной компанией ООО «Эверест» (Татарстан) в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2015-2017 годы.

Президент осмотрел прилегающую к зданию театра территорию и место под закладку фонтана, которая будет благоустраиваться согласно утвержденному плану и эскизам. Фарит Ханифов отметил, что строители уже приступили к монтажу на территории, где будет заложен фонтан, и рассказал о том, как будет выглядеть театральная площадь. Он также отметил, что в художественном оформлении строящегося фонтана не будет осетинского триколора.

«Площадь будет выложена брусчаткой, вокруг здания много зелени, как и планировали. Основное внимание сейчас уделяется работам по установке фонтана, который будет украшать площадь и территорию перед театром. В 2016 году Государственный драматический театр с двумя залами и 500 зрительскими местами распахнет двери для жителей Республики. Такие у нас планы», - доложил Ф.Ханифов.

Леонид Тибилов и сопровождавшие его Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Эдуард Дзагоев, министр культуры Мадина Остаева, глава администрации г. Цхинвала Алан Алборов смогли увидеть работы, проделанные и внутри здания.

Строители давно завершили кровельные работы и уже занимаются монтажом основного внутреннего элемента - театральной сцены. Полным ходом идет оформление фойе театра и самого зала, где присутствуют элементы осетинского орнамента, также ведутся малярные работы в будущих гримерных артистов и др.

Обойти весь объект оказалось не так легко, так как здание представляет собой большое сооружение площадью около 6 000 квадратных метров, длинные коридоры, много помещений, где будут работать актеры, административное крыло, и даже комната, откуда будут технически управлять как подвижной сценой, так и будущими декорациями спектаклей.

Леонид Тибилов обратил внимание строителей на темпы выполнения работ.

«Вижу, что работа не останавливается, видно, как трудятся сегодня строители. Вопросов к внутренним работам меньше, потому что их можно проделать и в непогоду. А вот что будем делать, когда начнутся обильные осенние дожди? Думаю, тут необходимо ускорить темпы работ», - сказал Л.Тибилов.

Президент еще раз подчеркнул, что строительство театра имеет большое значение.

«Горожане ждут завершения этой стройки. Хочется уже увидеть свой, национальный драматический театр. Увидеть с его сцены игру наших любимых актеров», - сказал Тибилов.

В завершение были даны поручения по корректировке строительных работ.