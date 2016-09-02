Принимаются меры по улучшению качества связи и введению новых тарифных планов

В совещании приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Алан Техов, генеральный директор компании «Мегафон - Южная Осетия» Роман Коврига, председатель Комитета связи и массовых коммуникаций Хасан Гиголаев, член совета директоров ЗАО «Остелеком» от Правительства РЮО Георгий Кабисов, заместитель председателя Комитета государственного имущества и земельных отношений Зарина Остаева.

Вопросы обеспечения должного качества мобильной связи и интернета, меры по оптимизации тарифов на эти услуги, предоставляемые ЗАО «Остелеком» (дочерняя компания «МегаФона»), обсуждались на специальном совещании у Председателя Правительства Доментия Кулумбегова во вторник, 27 сентября.

Неудовлетворительное качество связи и дорогие тарифы продолжают оставаться одними из самых «горячих» тем в Южной Осетии. Как отметил Доменти Кулумбегов, положение дел в сфере предоставления услуг сотовой связи и доступа к сети интернет постоянно находится в поле зрения Президента и Правительства. По его словам, с целью улучшения ситуации периодически проводятся встречи с руководством ЗАО «Остелеком» - единственного на сегодняшний день оператора сотовой связи в Южной Осетии.

Напомним, ранее между Правительством и данной компанией была достигнута договорённость о принятии необходимых мер по стабилизации качества связи и снижении тарифов на предоставляемые услуги. Изменения должны были произойти еще летом, но как объясняет руководство ЗАО «Остелеком», решение вопроса пришлось отложить по причине возникших проблем технического характера, срыва контракта по поставкам нового оборудования. Но задача не снимается с повестки дня.

«Перед руководством компании ставим задачу ускорить работу по реализации всех наших договорённостей. Нужно добиться того, чтобы качество связи было высоким, а цены приемлемыми. Этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик, - обозначил цели премьер-министр. - Мы знаем, что и у самого руководства ЗАО «Остелеком» есть такое понимание. Безусловно, ни одна компания не может работать в ущерб себе, но при установлении тарифов следует учитывать не очень высокую платежеспособность населения. Стоит отметить, наша совместная работа начинает приносить плоды. Мы видим - уже идут положительные изменения в сфере услуг связи, начали вводиться льготные тарифы».

Роман Коврига, прежде чем рассказать о проводимой работе по выполнению договоренностей с Правительством, от лица компании принес извинения абонентам в связи с неудобствами, причинёнными в результате недавно произошедшей аварии. Несколько дней абоненты испытывали сложности с доступом в интернет. Как он сказал, авария случилась на стороне биллинговой системы Кавказского филиала. В течение двух дней неполадки со связью были устранены. «Сейчас наблюдаются единичные проблемы у клиентов, которые мы в экстренном порядке устраняем», - сообщил генеральный директор «Мегафон - Южная Осетия».

Как проинформировал Роман Коврига, у компании есть грандиозные планы по повышению качества сети. Предполагается произвести полное обновление оборудования. Новая аппаратура производства одного из китайских компаний уже закуплена. Предположительно в ноябре она будет доставлена в Цхинвал и сразу же ее начнут монтировать. По словам гендиректора компании, замена оборудования позволит существенно повысить качество предоставляемых абонентам услуг.

Проводится работа и по снижению цен. В частности, на начало декабря 2016 года запланировано увеличение объемов трафика без повышения тарифов на такие активно используемые абонентами «Остелекома» опции, как «Лайт», «Лайт Плюс», «Медиум» и «Медиум Плюс». «Изменение данных опций позволит снизить стоимость потребляемого интернет-трафика до 30%, - отметил Роман Коврига. - Помимо этого, разработаны новые тарифные планы и опции, которые дают возможность по сниженным ценам предоставлять и интернет, и дополнительные голосовые услуги. Уже в середине октября собираемся ввести первый в Южной Осетии пакетный тарифный план «Универсальный VIP», он предусматривает предоставление услуг в комплексе: и голосовой связи, и звонков на абонентов других филиалов «МегаФона», и сотовых операторов Российской Федерации».

Гендиректор компании добавил, что также разработана условно называемая тарифная опция «Ночной драйв», она позволяет пользоваться услугами интернета без лимита с часу ночи до семи утра.

«В плане реализации наших договоренностей по снижению цен и улучшению качества связи будет проводиться работа по дальнейшему пересмотру и универсализации тарифных опций и пакетов, которые предоставляем нашим клиентам. Стоимость некоторых опций, возможно, снизится даже на 50-60%», - обещает Роман Коврига.

Доменти Кулумбегов рекомендовал определить реальные даты осуществления перечисленных проектов, чтобы потом в случае затягивания процесса опять не приводились в оправдание разного рода причины, и не приходилось снова откладывать сроки.

Роман Коврига заявил, что сроки реализации планов проработаны и утверждены. «Они пересматриваться не будут. До 10 декабря все наши планы по вводу новых опций и снижению тарифов на предоставляемые услуги будут выполнены», - заверил генеральный директор ЗАО «Остелеком».

В.ГАБАРАЕВ