В Квайсе отметили День города

В праздничных мероприятиях приняли участие Президент страны Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, руководитель Администрации Президента Алан Джиоев, члены Правительства и депутаты Парламента, руководители различных государственных учреждений, глава и представители администрации Дзауского района, гости из Северной Осетии, представители общественности, гости и жители Квайсы.

Высоких гостей в Кударском ущелье встречали по осетинскому обычаю: с тремя пирогами и чашей пива и пожеланиями развития и светлого будущего страны.

В честь празднования Дня города состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага Южной Осетии и флага с гербом города Квайсы. Одновременно напротив площадки перед зданием Дома культуры, где состоялось поднятие государственного флага, на вершине горы высотой около 3000 метров был водружен осетинский флаг.

Торжественное собрание в честь знаменательного дня прошло во вновь отремонтированном здании Дома культуры. Поздравляя жителей города с праздником, Леонид Тибилов сказал: «Я желаю вам самого доброго, наилучшего, пусть в ваших семьях всегда будет уют, а дети растут под мирным небом. Мы же своей стороны, будем делать все необходимое для того чтобы ваша жизнь становилась красивей, лучше».

Президент отметил, что присутствие на мероприятии множества гостей почти со всей Республики говорит о том, что этот праздник отмечается не только в масштабах города Квайсы, но и всей страны.

«Недавно мы встречались здесь, руководство отвечало на волнующие горожан вопросы. Хочу сказать, что на каждый из них будет дан ответ не только на словах, но и на деле. Так, например, по поводу поднимавшегося на встрече вопроса о строительстве одной из главных квайсинских улиц я хочу заверить вас, что она будет построена в ближайшее время, в октябре, еще до того, как выпадет снег», - сказал Леонид Тибилов.

Президент подчеркнул, что необходимо и дальше работать над тем, чтобы город уверенно становился на ноги, а руководство страны будет стараться наполнить соответствующим содержанием присвоенный Квайсе статус города.

«В больнице в скором времени появится стоматологический кабинет, уже заказано оборудование для него, это существенно упростит жизнь не только квайсинцев, но и жителей близлежащих сел. Также коллективу больницы передана одна карета скорой помощи, которая должна будет обслуживать и город, и близлежащие населенные пункты», - отметил Леонид Тибилов.

Президент также заверил присутствующих, что рассматриваются вопросы трудоустройства местной молодежи и выразил надежду, что новый глава администрации послужит городу и интересам народа в их процветании.

В ходе мероприятия Леонид Тибилов наградил наиболее отличившихся представителей г. Квайсы различными государственными наградами.

С Днем города квайсинцев также поздравил новый глава администрации города Роберт Газзаев, который заверил присутствующих горожан и гостей, что будет делать все возможное для того чтобы оправдать ожидания руководства Республики и жителей г. Квайса, и поблагодарил главу государства за пристальное внимание к Квайсе.

«Благодаря руководству Республики за короткое время в Квайсе произошли значительные изменения. В частности, были построены школа, детский сад, больница, отремонтированы здания Администрации и Дома культуры. Однако, несмотря на все позитивные преобразования, стоит признать, что у нас все еще остается много проблем. Но я верю, что только совместным трудом мы сможем достичь определенных высот, совместно с правительством Республики будем работать над решением проблем», - сказал он.

Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева также поздравила квайсинцев с праздником, и отметила, что с каждым годом город растет и расширяется.

«Сегодня, поздравляя вас с этим прекрасным праздником, я хочу от имени коллектива Министерства образования и науки выразить глубокую благодарность Президенту и Правительству за то, что когда приходят думы о будущем Республики, правильно расставляются приоритеты. Сегодня в Квайсе большая замечательная школа. И я очень надеюсь, что через несколько лет мы увидим успехи наших учеников, это и будет нашим подарком замечательному красивому городу Квайсе».

С праздником квайсинцев поздравили заместитель руководителя администрации г. Цхинвала Хатуна Казиева, другие гости мероприятия.

Далее была представлена концертная программа с участием исполнителей - республиканских и районных творческих коллективов, а также артистов из Северной Осетии-Алании.

В этот же день руководство Республики было приглашено в спортивный зал, где подходили к финалу международные соревнования среди юношей по вольной борьбе, посвященные памяти Владимира Тедеева.

Выступая перед собравшимися, Президент отметил: «Завершился турнир, посвященный Владимиру Тедееву, где юные спортсмены проявили свое мастерство. И то, что мы сейчас увидели, говорит о том, что молодое поколение страны очень активно в плане спорта».

Далее состоялась церемония награждения победителей и призеров грамотами, кубками и денежными призами. Победителям турнира глава государства преподнес памятные подарки - серебряные монеты, выпущенные Национальным банком Республики Южная Осетия.

Праздник завершился концертом и грандиозным фейерверком.