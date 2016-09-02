Завершается строительство здания детской больницы

Открытие подобного лечебного учреждения, безусловно, станет знаковым событием для Республики. Собственно говоря, это будет первая в Южной Осетии специализированная полноценная детская больница. Проект реализуется в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. Заказчиком выступает Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, генеральный подрядчик - ООО «СТМ-ЮГ».

В Южной Осетии маленьких пациентов будут лечить в медучреждении, отвечающем современным стандартам. Трехэтажное здание детской республиканской больницы с реабилитационным центром на 60 койко-мест в Цхинвале сдадут в эксплуатацию в скором времени. Строительство медицинского объекта находится в финальной стадии. Он располагается на территории Республиканской соматической больницы.

Немного из истории строительства

Данный медобъект относится к числу немногих оставшихся в Цхинвале долгостроев. Его начали строить ещё в 2011 году. Работы и тогда проходили по линии Инвестпрограммы. Генподрядчиком выступала другая организация. Строители возвели стены корпуса, однако на этом стройка была «заморожена» ввиду приостановления финансирования.

Изначально планировалось построить только детский реабилитационный центр, но затем было принято решение расширить функциональное назначение строящегося объекта, преобразовав его в многопрофильную детскую больницу.

С этими корректировками строительство медучреждения возобновилось в 2015 году. Уже возведенный корпус расширили за счет дополнительной пристройки. Общая площадь здания составляет 6874 кв. м. К настоящему времени строительно-монтажные работы на объекте окончены примерно на 80%. Остались небольшие отделочные работы и благоустройство территории. Полы в коридорах и отдельных помещениях выложены плиткой, в палатах и врачебных кабинетах постелены специальным для медучреждений линолеумом. Завершен монтаж внутренних инженерных сетей. Во дворе установлена котельная. Заканчивается устройство наружных коммуникаций. Работы на фасадной части здания большей частью выполнены, она облицовывается композитными панелями и смотрится солидно. На объекте трудится в среднем около 60 человек.

Новое лечебное учреждение будет укомплектовано современным оборудованием. На эти цели выделено 280 млн рублей. Медицинская аппаратура уже закуплена, ее начали завозить. На этой неделе группа специалистов из Москвы приступит к ее монтажу. Благоустройство территории включает в себя озеленение, установку скамеек во внутреннем дворе и т.д. Предусматриваются парковочные места.

Такой лечебницы у нас еще не было

Несколько дней назад представители Министерства здравоохранения и социального развития побывали на этом объекте и были сильно впечатлены увиденным. «Такого медицинского учреждения у нас ещё не было. Все делается красиво, глаз радуется», - не скрывала своего восхищения на одном из правительственных заседаний заместитель министра здравоохранения Агунда Плиева. По словам специалистов, объект отвечает всем медицинским нормам.

И в самом деле, уже сейчас здание детской больницы производит положительное впечатление. Окрашенные в приятные, ласкающие взор цвета коридоры и палаты сразу создают позитивное настроение. Больше всего порадует детей эстетично оформленный бассейн, предназначенный для реабилитационных мероприятий. Все делается для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно, а у медперсонала были все необходимые для работы условия.

В больнице предусмотрены палаты совместного пребывания родителя с ребенком. В каждой палате имеется индивидуальный санузел, душевая кабина и умывальник. Кроме врачебных кабинетов, операционной, в здании расположатся лаборатории, кабинеты УЗИ, электрокардиографии (ЭКГ), рентген, кабинет лечебной физкультуры, различные технические помещения, комнаты персонала, охраны и т.д. Пищеблоки разместились на втором и третьем этажах. В здании установлены три лифта - два пассажирских и один грузовой. Входы в здание оборудованы пандусами для инвалидов-колясочников.

Сдача объекта в эксплуатацию намечена на конец ноября. Есть все основания полагать, что задача будет выполнена. «Работы идут в соответствии с графиком. Серьезных проблем нет. Если и возникают какие-то вопросы, они решаются в рабочем порядке. Рассчитываем завершить все работы в установленный срок», - сказал главный инженер «СТМ-ЮГ» Таймураз Кантеев.

Радует и то обстоятельство, что основная улица, ведущая в детскую больницу - Горького, капитально отремонтирована. Недавно здесь, а также на ул. В.Гаглоева, пересекающую ул. Горького, уложили асфальтовое покрытие в два слоя.

Кто будет работать в больнице?

В новую лечебницу будут переведены детские педиатрические отделения, которые располагаются в здании республиканской соматической больницы, а также детская хирургия. Кроме того, здесь откроется отделение реанимации и анестезиологии. Вероятнее всего, сюда переедет и детская поликлиника, благо большая площадь здания это позволяет.

Минздрав ведет работу по формированию кадрового состава будущей больницы. В некоторых специалистах, таких как врач-реабилитолог и детский анестезиолог-реаниматолог, в Республике ощущается острый дефицит, потому, по всей видимости, на первое время нужные медицинские кадры будут приглашены из России, пока не появятся собственные специалисты.

Современный медицинский центр

На территории Республиканской соматической больницы кроме детской больницы появятся и другие современные медицинские объекты. Мероприятия проходят в рамках Инвестпрограммы с целью развития и модернизации инфраструктуры здравоохранения.

В настоящее время у входа на территорию республиканской больницы со стороны ул. Осетинская осуществляется строительство операционно-хирургического корпуса. Он будет состоять из двух этажей общей площадью 2128 кв.м. и соединится со зданием больницы. По проекту, в корпусе планируется 6 операционных, в том числе урологическая, ЛОР-офтальмологическая и два рентгенооперационных, реанимационный зал, палаты интенсивной терапии, отделения гемодиализа и компьютерной томографии, врачебные кабинеты и т. д.

Работы пока находятся на начальной стадии - залит фундамент, возведены стены подвала. В процессе занято около 25-30 человек. До конца текущего года предполагается возвести каркас корпуса, а полностью строительство объекта будет окончено в следующем году.

Ожидается также начало строительство нового трехэтажного родильного дома, отвечающего современным требованиям. Площадка под него уже подготовлена, здание построят на месте снесенного старого корпуса больницы. Действующее здание роддома устарело и не отвечает требованиям сегодняшнего дня.

Единым генподрядчиком по строительству всех трех указанных объектов выступает упомянутая нами стройфирма ООО «СТМ-ЮГ» - югоосетинское подразделение крупной североосетинской строительной компании. Ее в Минстрое Республики характеризуют исключительно с положительной стороны, отмечая высокий уровень организации и должное качество работ.

Общая сметная стоимость всех трех объектов составляет более 1,6 млрд рублей.

Со строительством новых лечебных учреждений, оснащенных необходимой аппаратурой, территория республиканской больницы превратится в современный медицинский центр. Это позволяет надеяться, что здравоохранение в Республике выйдет на качественно новый уровень.

А.БАГАЕВ