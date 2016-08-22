Газета «Южная Осетия»

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В Южной Осетии отметили День государственного флага

В Южной Осетии отметили День государственного флага

19 сентября в Южной Осетии прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню государственного флага Республики. Напомним, что в качестве государственного символа бело-красно-желтый триколор был утвержден Законом «О государственном флаге Республики Южная Осетия» от 13 января 1992 года. А 30 марта 1992 года Указом Президиума Верховного Совета Республики Южная Осетия было утверждено Положение о государственном флаге Республики Южная Осетия.

Вчера на сопке №9, которая возвышается к востоку от Цхинвала, прошла торжественная церемония поднятия государственного флага Южной Осетии. В церемонии приняли участие Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, глава кабинета министров Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента Анатолий Бибилов, министры, члены Правительства, депутаты Парламента, представители общественности, а также гости нашей Республики, приглашенные на праздничные мероприятия.

После поднятия государственного флага под звуки гимна Южной Осетии перед собравшимися выступил Президент Республики Леонид Тибилов.

«В Южной Осетии сегодня большой праздник - праздник государственного флага, который является символом государственности Южной Осетии. Наш триколор уже десятки лет вместе с нами, начиная с конца 80-х годов прошлого столетия. Этот флаг вобрал в себе самые высшие ценности человечества. Это - справедливость, чистота, храбрость, сила, мощь, могущество и благополучие, и я бы хотел, чтобы все эти ценности были сохранены нами», - отметил Леонид Тибилов.

По словам главы Республики, пусть весь мир и наши друзья знают, что только тогда у нас будут победы, когда в нас будут жить эти ценности.

«Только с конца 80-х годов прошлого столетия, когда народ Южной Осетии начал вести свою борьбу за независимость, этот флаг оказался над нашим городом и народом. Защитники Отечества шли под этим флагом в нелегкий бой с грузинскими фашистами. Под этим флагом люди уходили в бой, и мы в последнее время увидели кадры, когда наша молодежь, тогда еще не владея ни оружием, ни соответствующим опытом борьбы за свободу, целовали флаг и уходили на фронт. Это великое чувство, и мы никогда не должны его забывать. И под этим флагом защитники Отечества, наши военнослужащие, завоевали победу благодаря той большой помощи, которая пришла в 2008 году на нашу землю, когда Россия ступила на эту землю с целью навести порядок, утихомирить агрессора и чтобы народ Южной Осетии был освобожден. Мы благодарны России за эти действия и за эту большую помощь», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Глава Республики отметил, что мы не должны забывать имена тех героев и защитников Отечества, которые отдали свои жизни за свободу народа.

«Спасибо всем нашим друзьям, которые вместе с нами радуются нашим успехам и нам приятно, что в этот день наши друзья вместе с нами отмечают День государственного флага.

И сила, которая есть у нашего флага, должна быть в нас. Пусть наш флаг и в дальнейшем будет символом единения нашего народа!», - завершил свое выступление Леонид Тибилов.

Праздничные мероприятия в честь празднования Дня государственного флага прошли и в районах Республики.

Сармат КОЗАЕВ

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