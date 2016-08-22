26 лет назад народ Южной Осетии в полном соответствии с нормами международного права провозгласил свою государственность

Новейшая история Южной Осетии богата знаменательными датами. Но в календаре праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия 20 сентября по праву относится к числу наших главных политических праздников. Именно в этот день 26 лет назад, в 1990 году, народ Южной Осетии в полном соответствии с нормами международного права провозгласил свою государственность. Этот важный политический акт, принятие которого явилось конкретным выражением волеизъявления народа, в августе 2008 года перекроил карту постсоветского геополитического пространства.

По историческим меркам 26 лет - срок небольшой. Но за эти годы на нашу долю выпали тяжелейшие испытания. Свободолюбивый и героический народ Южной Осетии провозгласил Республику в реальных условиях прямой военной агрессии и жесткой военно-политической, финансово-экономической и транспортно-энергетической блокады, пройдя тернистым путем к признанию своей государственности. В таком положении мы боролись за свою свободу и независимость долгих 18 лет.

Обозревая международный опыт реализации права наций на самоопределение, можно найти немало примеров, когда тот или иной этнос на пути к обретению своей государственности избежал тех потрясений, которые выпали на долю нашего многострадального народа. Летопись борьбы южных осетин за международное признание провозглашенной государственности написана кровью лучших сыновей и дочерей народа, чья жизнь была принесена на алтарь свободы и независимости.

Новейшая история нашей страны вобрала в себя героизм, свободолюбие и непоколебимую веру народа в достижение поставленной высокой цели. Они еще раз убедили мировое сообщество в том, что нет в природе силы, способной противостоять стремлению нации к свободе и независимости, к реализации своего неотъемлемого права на самоопределение.

Воздавая должное свободолюбию южных осетин, героизму защитников Республики, я не могу не отметить и ту огромную роль, которую сыграла в нашей судьбе Великая Россия, ее многонациональный народ и высшее политическое руководство Российской Федерации. Каждый житель нашей страны знает, кому мы благодарны за принятие без преувеличения судьбоносного для нас с вами решения о проведении операции по принуждению Грузии к миру, об оказании Южной Осетии военной помощи и последующем признании ее независимости. Это спасло наш народ от реальной угрозы физического уничтожения и изгнания со своей исторической родины.

И сегодня в новых конкретных условиях Российская Федерация продолжает оказывать нашей Республике действенную помощь на основе заключенного 18 марта 2015 года в Москве между лидерами двух государств Договора о союзничестве и интеграции между нашими странами. Напомню, что помимо базового, как принято считать, рамочного Договора между нашими странами уже подписано около девяноста межправительственных соглашений, многие из которых вступили в силу. Сегодня государственную безопасность Республики Южная Осетия, ее территориальную целостность и государственные границы страны совместными усилиями надежно защищают подразделения Вооруженных Сил России и Южной Осетии. Это избавляет нас от угрозы новой агрессии, обеспечивает нашим гражданам гарантии мирного созидательного труда.

Позвольте от вашего имени еще раз выразить сердечную благодарность России, ее политическому руководству в лице В.В.Путина и Д.А.Медведева за постоянное внимание к нуждам и чаяниям жителей Южной Осетии. Братству народов наших стран нет альтернативы. Оно прошло испытание временем и имеет реальные перспективы дальнейшего развития. Это нашло свое конкретное проявление и на примере состоявшихся позавчера выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, в ходе которых абсолютное большинство жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство и наделенных правом голоса, традиционно проявили высокую политическую зрелость и пришли к избирательным урнам.

Уважаемые соотечественники! Вы хорошо знаете, что через несколько месяцев нам предстоит принять участие в очередных выборах Президента Республики Южная Осетия. В важности этого политического мероприятия никого не стоит убеждать. Мы расцениваем это как важный этап на пути государственного строительства в нашей стране, как проявление утверждения фундаментальных принципов демократии, когда каждому гражданину, имеющему право голоса, предоставляется право свободного выбора лидера государства, выбора будущего своей страны, своего будущего и будущего своих детей. Мы неукоснительно следуем этой основополагающей конституционной норме и уверены, что выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством РЮО.

Особо отмечу, что День образования Республики вместе с нами сегодня отмечают наши друзья в братской Северной Осетии, в Российской Федерации и в некоторых странах дальнего зарубежья. Об этом свидетельствуют поступившие в адрес руководства Республики многочисленные поздравления, включая телеграммы от Президента РФ В.В.Путина, руководителей отдельных субъектов страны, общественных организаций и отдельных политических и общественных деятелей. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в эти минуты в далеком Стамбуле проходят торжества по случаю Дня Республики Южная Осетия. Мы получили от наших соотечественников, проживающих в этой стране, теплые поздравления. По инициативе руководителей и активистов осетинского общества «Алан» в Турции Садреттина Кусова, Жале Пухаевой, Ремзи Канукова, Бурхана Хосиева, Кая Абисалова и других сегодня в Стамбуле в торжественной обстановке открылась выставка, посвященная Южной Осетии. Мы помним, какое активное протестное движение они возглавили в августе 2008 года в Анкаре, Стамбуле, Измире и других крупных городах Турции. Позвольте от вашего имени выразить им слова искренней благодарности.

Дорогие друзья! В этот праздничный день адресую вам самые искренние поздравления по случаю Дня образования Республики Южная Осетия. Искренне желаю каждому из вас, каждой семье и каждому жителю нашей страны здоровья, счастья и благополучия. Мира и процветания тебе в веках, наша молодая Республика Южная Осетия!

Ура, товарищи!