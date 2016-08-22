Газета «Южная Осетия»

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26 лет назад народ Южной Осетии в полном соответствии с нормами международного права провозгласил свою государственность

26 лет назад народ Южной Осетии в полном соответствии с нормами международного права провозгласил свою государственность

Обращение Президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова по случаю празднования Дня Республики

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости Республики!

Новейшая история Южной Осетии богата знаменательными датами. Но в календаре праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия 20 сентября по праву относится к числу наших главных политических праздников. Именно в этот день 26 лет назад, в 1990 году, народ Южной Осетии в полном соответствии с нормами международного права провозгласил свою государственность. Этот важный политический акт, принятие которого явилось конкретным выражением волеизъявления народа, в августе 2008 года перекроил карту постсоветского геополитического пространства.

По историческим меркам 26 лет - срок небольшой. Но за эти годы на нашу долю выпали тяжелейшие испытания. Свободолюбивый и героический народ Южной Осетии провозгласил Республику в реальных условиях прямой военной агрессии и жесткой военно-политической, финансово-экономической и транспортно-энергетической блокады, пройдя тернистым путем к признанию своей государственности. В таком положении мы боролись за свою свободу и независимость долгих 18 лет.

Обозревая международный опыт реализации права наций на самоопределение, можно найти немало примеров, когда тот или иной этнос на пути к обретению своей государственности избежал тех потрясений, которые выпали на долю нашего многострадального народа. Летопись борьбы южных осетин за международное признание провозглашенной государственности написана кровью лучших сыновей и дочерей народа, чья жизнь была принесена на алтарь свободы и независимости.

Новейшая история нашей страны вобрала в себя героизм, свободолюбие и непоколебимую веру народа в достижение поставленной высокой цели. Они еще раз убедили мировое сообщество в том, что нет в природе силы, способной противостоять стремлению нации к свободе и независимости, к реализации своего неотъемлемого права на самоопределение.

Воздавая должное свободолюбию южных осетин, героизму защитников Республики, я не могу не отметить и ту огромную роль, которую сыграла в нашей судьбе Великая Россия, ее многонациональный народ и высшее политическое руководство Российской Федерации. Каждый житель нашей страны знает, кому мы благодарны за принятие без преувеличения судьбоносного для нас с вами решения о проведении операции по принуждению Грузии к миру, об оказании Южной Осетии военной помощи и последующем признании ее независимости. Это спасло наш народ от реальной угрозы физического уничтожения и изгнания со своей исторической родины.

И сегодня в новых конкретных условиях Российская Федерация продолжает оказывать нашей Республике действенную помощь на основе заключенного 18 марта 2015 года в Москве между лидерами двух государств Договора о союзничестве и интеграции между нашими странами. Напомню, что помимо базового, как принято считать, рамочного Договора между нашими странами уже подписано около девяноста межправительственных соглашений, многие из которых вступили в силу. Сегодня государственную безопасность Республики Южная Осетия, ее территориальную целостность и государственные границы страны совместными усилиями надежно защищают подразделения Вооруженных Сил России и Южной Осетии. Это избавляет нас от угрозы новой агрессии, обеспечивает нашим гражданам гарантии мирного созидательного труда.

Позвольте от вашего имени еще раз выразить сердечную благодарность России, ее политическому руководству в лице В.В.Путина и Д.А.Медведева за постоянное внимание к нуждам и чаяниям жителей Южной Осетии. Братству народов наших стран нет альтернативы. Оно прошло испытание временем и имеет реальные перспективы дальнейшего развития. Это нашло свое конкретное проявление и на примере состоявшихся позавчера выборов в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, в ходе которых абсолютное большинство жителей Южной Осетии, имеющих российское гражданство и наделенных правом голоса, традиционно проявили высокую политическую зрелость и пришли к избирательным урнам.

Уважаемые соотечественники! Вы хорошо знаете, что через несколько месяцев нам предстоит принять участие в очередных выборах Президента Республики Южная Осетия. В важности этого политического мероприятия никого не стоит убеждать. Мы расцениваем это как важный этап на пути государственного строительства в нашей стране, как проявление утверждения фундаментальных принципов демократии, когда каждому гражданину, имеющему право голоса, предоставляется право свободного выбора лидера государства, выбора будущего своей страны, своего будущего и будущего своих детей. Мы неукоснительно следуем этой основополагающей конституционной норме и уверены, что выборы пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством РЮО.

Особо отмечу, что День образования Республики вместе с нами сегодня отмечают наши друзья в братской Северной Осетии, в Российской Федерации и в некоторых странах дальнего зарубежья. Об этом свидетельствуют поступившие в адрес руководства Республики многочисленные поздравления, включая телеграммы от Президента РФ В.В.Путина, руководителей отдельных субъектов страны, общественных организаций и отдельных политических и общественных деятелей. Об этом же свидетельствует и тот факт, что в эти минуты в далеком Стамбуле проходят торжества по случаю Дня Республики Южная Осетия. Мы получили от наших соотечественников, проживающих в этой стране, теплые поздравления. По инициативе руководителей и активистов осетинского общества «Алан» в Турции Садреттина Кусова, Жале Пухаевой, Ремзи Канукова, Бурхана Хосиева, Кая Абисалова и других сегодня в Стамбуле в торжественной обстановке открылась выставка, посвященная Южной Осетии. Мы помним, какое активное протестное движение они возглавили в августе 2008 года в Анкаре, Стамбуле, Измире и других крупных городах Турции. Позвольте от вашего имени выразить им слова искренней благодарности.

Дорогие друзья! В этот праздничный день адресую вам самые искренние поздравления по случаю Дня образования Республики Южная Осетия. Искренне желаю каждому из вас, каждой семье и каждому жителю нашей страны здоровья, счастья и благополучия. Мира и процветания тебе в веках, наша молодая Республика Южная Осетия!

Ура, товарищи!

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