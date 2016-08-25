Леонид Тибилов: «Возрождение рудоуправления - первоочередная задача руководства Республики»

По приезде в Квайсу Президент встретился с горожанами в Доме культуры, где рассказал им о проводимой руководством Республики работе, выслушал насущные проблемы местных жителей и дал соответствующие поручения по их разрешению.

Леонид Тибилов отметил, что руководство страны ставит перед собой множество задач по улучшению жизни жителей Квайсы, и первоочередной целью в этом вопросе является возрождение Квайсинского рудоуправления.

«Уровень жизни местного населения во время работы рудоуправления был в разы выше. Даже жители нашей столицы приезжали в Квайсу за покупками. Потому возрождение рудоуправления - первоочередная задача руководства Республики. Мы работаем в этом направлении», - сказал он.

Далее Президент зачитал Указ об освобождении Леонида Левановича Алборова от должности заместителя главы Администрации Дзауского района - главы Администрации г. Квайсы, и выразил ему слова благодарности за работу, проводимую все эти годы на этом посту.

Следующим Указом Леонид Тибилов назначил нового заместителя главы Администрации Дзауского района - главу Администрации г. Квайсы Роберта Газзаева, поздравив его с назначением на ответственную должность.

«После долгих обсуждений кандидатуры нового главы Администрации г. Квайсы мы остановили свой выбор на Роберте Вахтанговиче Газзаеве. У него замечательная характеристика, отличные профессиональные и человеческие качества. Роберт Вахтангович по образованию инженер-геолог, что также повлияло на наш выбор. Поскольку для решения наших задач, в частности, возрождения рудоуправления, нам необходим человек с соответствующей специальностью. Уверен, что Роберт Вахтангович проявит себя в этом направлении», - сказал Президент.

Роберт Газзаев выразил слова благодарности Леониду Тибилову за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для успешной работы на доверенном ему посту.

После официального представления нового главы Администрации г. Квайсы Леонид Тибилов посетил квайсинскую среднюю общеобразовательную школу и медсанчасть, которые начали свою работу в декабре прошлого года.

Главврач медсанчасти Ульяна Цховребова поблагодарила Президента за строительство данного медицинского учреждения, оснащенного всем необходимым современным оборудованием, благодаря чему горожане получают своевременную медицинскую помощь. Она отметила, что на сегодняшний день имеется проблема с машинами скорой помощи. Президент заверил медперсонал, что в ближайшие дни квайсинской медсанчасти будет выделена карета скорой помощи.

Он также отметил, что для оказания своевременной стоматологической помощи жителям Квайсы, которые на сегодняшний день вынуждены выезжать в столицу Республики, заказано стоматологическое оборудование, которое будет установлено уже в ноябре текущего года.

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