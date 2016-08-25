Перспективы взаимодействия с Воронежской областью

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов принял делегацию правительства Воронежской области, прибывшей в Республику по поручению губернатора Алексея Гордеева для выполнения конкретных задач по поддержке и развитию социальной сферы.

С югоосетинской стороны на встрече присутствовали первый заместитель Председателя Правительства Алан Техов, министр экономического развития Вильям Дзагоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев.

В начале встречи Леонид Тибилов рассказал об истории становления государственности Южной Осетии, а также о союзнических отношениях Республики с Российской Федерацией, выразил пожелания мира и добра всем жителям Воронежской области.

«Когда в 2008 году против Южной Осетии была развернута полномасштабная война, нам была оказана своевременная помощь со стороны России по принуждению к миру грузинской стороны, а далее последовало и признание государственности Южной Осетии Российской Федерацией, - отметил президент. - Мы гордимся взаимоотношениями с Россией. Сегодня между нашими странами существует более 80 соглашений и, конечно же, мы будем наполнять эти договора и соглашения соответствующим содержанием. Наша сегодняшняя встреча говорит о том, что идет реализация тех договоренностей, которые имеются между нашими государствами. Благодаря России, Южная Осетия вышла из кризисной ситуации, развиваемся и идем вперед».

Кроме того, глава государства высоко оценил работу губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

«Думаю, что Воронежской области очень повезло с руководителем, который поднял уровень жизни, наблюдается развитие всех направлений, в целом у области хорошие результаты и хочется пожелать и в будущем процветания», - отметил Тибилов.

Глава государства уделил внимание и масштабу разрушений, которые влекли за собой многократные агрессии со стороны Грузии, в частности по сельскохозяйственной линии и промышленности, а также подчеркнул, что, несмотря ни на что, в последние годы в Республике наблюдается тенденция к развитию во многих направлениях.

Елена Фадеева от имени губернатора Алексея Гордеева выразила слова уважения и признательности руководству и народу Южной Осетии.

«Пользуясь случаем, от имени губернатора также хочу пригласить вас в Воронежскую область, - сказала Фадеева. - Воронежская область в течение последних семи лет - один из самых динамично развивающихся регионов в Российской Федерации. Говоря о цифрах, можно отметить, что область третья в Центрально-федеральном округе, по России мы входим в десятку самых развитых регионов, а по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти мы первые. Мы готовы помочь Южной Осетии и в привлечении инвестиций и в развитии отдельных отраслей».

Анатолий Букреев выразил надежду, что в ближайшем будущем при непосредственном участии посольств обеих стран будут подготовлены договора и соглашения о сотрудничестве между Воронежской областью и Республикой Южная Осетия.

«На экспертном уровне мы должны найти точки соприкосновения, и мы сможем разработать механизм воплощения конкретных мероприятий в конкретные сроки и ответственных исполнителей. По результатам данного визита мы получим указания от губернатора, по которым мы выйдем на тот продуктивный результат, который поможет сблизиться Воронежской Области и Южной Осетии», - сказал Букреев.

Руководитель правового управления администрации городского округа города Воронеж Марина Плиева отметила, что после августовской войны в 2008 году Воронежская область одна из первых оказала гуманитарную помощь Южной Осетии.

Она также подчеркнула, что Воронежская область в лице губернатора Гордеева готова взаимодействовать по всем вопросам с Южной Осетией, которые нужно решать здесь в Республике.

После встречи гости Республики возложили цветы на Мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской средней школы №5 и посетили Национальный музей.