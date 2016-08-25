Газета «Южная Осетия»

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Перспективы взаимодействия с Воронежской областью

Перспективы взаимодействия с Воронежской областью

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов принял делегацию правительства Воронежской области, прибывшей в Республику по поручению губернатора Алексея Гордеева для выполнения конкретных задач по поддержке и развитию социальной сферы.

В состав делегации вошли заместитель председателя правительства Воронежской области, руководитель представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ Елена Фадеева, руководитель Департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев, полномочный представитель главы городского округа в Городской думе, руководитель правового управления администрации городского округа города Воронеж Марина Плиева.

С югоосетинской стороны на встрече присутствовали первый заместитель Председателя Правительства Алан Техов, министр экономического развития Вильям Дзагоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Южная Осетия в Российской Федерации Знаур Гассиев и Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Эльбрус Каргиев.

В начале встречи Леонид Тибилов рассказал об истории становления государственности Южной Осетии, а также о союзнических отношениях Республики с Российской Федерацией, выразил пожелания мира и добра всем жителям Воронежской области.

«Когда в 2008 году против Южной Осетии была развернута полномасштабная война, нам была оказана своевременная помощь со стороны России по принуждению к миру грузинской стороны, а далее последовало и признание государственности Южной Осетии Российской Федерацией, - отметил президент. - Мы гордимся взаимоотношениями с Россией. Сегодня между нашими странами существует более 80 соглашений и, конечно же, мы будем наполнять эти договора и соглашения соответствующим содержанием. Наша сегодняшняя встреча говорит о том, что идет реализация тех договоренностей, которые имеются между нашими государствами. Благодаря России, Южная Осетия вышла из кризисной ситуации, развиваемся и идем вперед».

Кроме того, глава государства высоко оценил работу губернатора Воронежской области Алексея Гордеева.

«Думаю, что Воронежской области очень повезло с руководителем, который поднял уровень жизни, наблюдается развитие всех направлений, в целом у области хорошие результаты и хочется пожелать и в будущем процветания», - отметил Тибилов.

Глава государства уделил внимание и масштабу разрушений, которые влекли за собой многократные агрессии со стороны Грузии, в частности по сельскохозяйственной линии и промышленности, а также подчеркнул, что, несмотря ни на что, в последние годы в Республике наблюдается тенденция к развитию во многих направлениях.

Елена Фадеева от имени губернатора Алексея Гордеева выразила слова уважения и признательности руководству и народу Южной Осетии.

«Пользуясь случаем, от имени губернатора также хочу пригласить вас в Воронежскую область, - сказала Фадеева. - Воронежская область в течение последних семи лет - один из самых динамично развивающихся регионов в Российской Федерации. Говоря о цифрах, можно отметить, что область третья в Центрально-федеральном округе, по России мы входим в десятку самых развитых регионов, а по оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти мы первые. Мы готовы помочь Южной Осетии и в привлечении инвестиций и в развитии отдельных отраслей».

Анатолий Букреев выразил надежду, что в ближайшем будущем при непосредственном участии посольств обеих стран будут подготовлены договора и соглашения о сотрудничестве между Воронежской областью и Республикой Южная Осетия.

«На экспертном уровне мы должны найти точки соприкосновения, и мы сможем разработать механизм воплощения конкретных мероприятий в конкретные сроки и ответственных исполнителей. По результатам данного визита мы получим указания от губернатора, по которым мы выйдем на тот продуктивный результат, который поможет сблизиться Воронежской Области и Южной Осетии», - сказал Букреев.

Руководитель правового управления администрации городского округа города Воронеж Марина Плиева отметила, что после августовской войны в 2008 году Воронежская область одна из первых оказала гуманитарную помощь Южной Осетии.

Она также подчеркнула, что Воронежская область в лице губернатора Гордеева готова взаимодействовать по всем вопросам с Южной Осетией, которые нужно решать здесь в Республике.

После встречи гости Республики возложили цветы на Мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской средней школы №5 и посетили Национальный музей.

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