Обсуждение вопросов обеспечения безопасности и правопорядка в день выборов в Госдуму РФ

«Наша Республика всегда являлась другом и союзником России. Мы всегда поддерживали и укрепляли эти отношения. В Южной Осетии проживает больше 25 тысяч российских граждан, т.е. подавляющее большинство населения РЮО имеет двойное гражданство. И сегодня, как и в прежние годы, мы должны проявить максимальную активность и гражданскую позицию», - сказал Президент.

Вопросы обеспечения безопасности и правопорядка в дни проведения на территории Южной Осетии выборов в Государственную думу РФ 18 сентября, а также подготовку к празднованию Дня Республики Южная Осетия 20 сентября и другие вопросы обсудили на совещании президента республики с руководителями силовых министерств и ведомств, - об этом сообщила пресс-секретарь Президента Гана Яновская.

Леонид Тибилов указал руководителям правоохранительных органов на необходимость проработать все вопросы по обеспечению правопорядка и безопасности в дни проведения голосования на всех участках.

По словам министра иностранных дел Мурата Джиоева, согласно распоряжению Президента страны была образована комиссия по оказанию содействия российскому посольству в РЮО в проведении выборов в Госдуму РФ на территории нашей Республики.

Следующая задача, которую поставил Президент перед силовиками, касалась разработки единого плана по обеспечению правопорядка и безопасности уже во время празднования 26-ой годовщины Дня Республики 20 сентября.

Леониду Тибилову доложили о готовности парадных расчетов Министерства обороны и других военизированных ведомств, которые в этот день выйдут на парад.

По словам и.о. министра обороны Ибрагима Гассеева «в армии без происшествий, проходят строевые тренировки».

Также Ибрагим Гассеев доложил главнокомандующему об участии делегации Министерства обороны РЮО в проходившем 6-11 сентября Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2016», его организатором выступило Министерство обороны РФ.

«На полях форума работали представители более 80 стран мира, 35 из которых представляли официальные делегации. Делегации от 13 государств были представлены руководителями военных ведомств, еще 22 делегации возглавляли начальники генеральных штабов и заместители министра обороны. Общее количество гостей в составе военных делегаций превысило 260 человек», - пояснил он.

На совещании также была заслушана информация о выполнении поручений, данных на предыдущих совещаниях. В их числе - проведение анализа воды в реке Лиахва от села Бузала Дзауского района до г. Цхинвала.

«Хотя этот вопрос, может, и касается больше руководителей других сфер, но я намерен обсудить его именно с вами. Дело в том, что здесь речь идет о безопасности наших граждан, за которых в ответе каждый из нас, в первую очередь я как глава государства. Вопрос непростой, но давайте называть причины. Так его легче будет решить», - сказал Президент.

Как пояснил руководитель контрольного управления администрации Президента Таймураз Кодоев, данное поручение было адресовано Правительству Республики.

По словам Председателя Правительства Доментия Кулумбегова, вопрос был изучен, уже даны конкретные поручения.

«Действительно, зафиксирован факт загрязнения реки Лиахва. Уже определены объекты, которые являются источником попадания нечистот и сточных вод в реку. Все вопросы уже решаются в рабочем порядке», - доложил премьер-министр.

Еще одна тема, которая также была связана с загрязнением реки, касалась распространения африканской чумы свиней. Генеральная прокуратура Республики, как пояснил генпрокурор Урузмаг Джагаев, по данному факту возбудила два уголовных дела в отношении нескольких фермеров, которые нарушили ветеринарные требования. По словам Урузмага Джагаева, этими фермерами в реку были выброшены туши свиней, больных африканской чумой.

Также на совещании обсудили вопросы борьбы с распространением этой болезни. По словам глав Цхинвальского и Дзауского районов, по данным ветеринарных служб, фактов нового заражения не зафиксировано.

По поручению Президента Леонида Тибилова предпринимаются меры по выявлению и борьбе с водителями, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.

По словам министра внутренних дел Ахсара Лавоева, рейды, которые проводятся регулярно, способствовали спаду дорожно-транспортных происшествий на дорогах Республики.

«Но факты употребления спиртного за рулем пока имеют место быть. Такие водители, естественно, задерживаются и отвечают согласно закону», - сказал А. Лавоев.

Председатель Верховного суда Илона Хугаева в свою очередь отметила, что в судах Республики много таких дел.

«Идет большая работа, много осужденных и лишенных водительских прав. Нам также необходимо проработать вопрос переквалификации нескольких врачей, которые бы могли производить освидетельствование задержанных на предмет алкогольного опьянения. В судебной практике им необходим соответствующий допуск», - сказала она.

Президент поручил этот вопрос вынести на Правительство и найти средства как для направления врачей на переквалификацию, так и на приобретение необходимого оборудования для лаборатории.

«Это важный вопрос. Не думаю, что правительство не сможет изыскать возможности для его решения. Если и сократилось число фактов вождения в нетрезвом состоянии, то проблема пока не решена. Обращаю ваше внимание и на то, что этим грешат и некоторые руководители. Но мы должны знать, что перед законом все равны», - сказал Президент.

Министр МВД А. Лавоев обозначил все зарегистрированные преступления по республике, в том числе и убийство в селении Ерцо Дзауского района, расследованием которого уже занимается Генеральная прокуратура. В числе происшествий - ДТП в Знаурском районе, в котором один из 4 пассажиров скончался на месте, других удалось спасти. Это произошло 3 сентября на трассе Цхинвал-Знаур недалеко от с. Фарн.

Докладывая о происшествии, министр ЧС Сергей Санакоев доложил, что при столкновении машина загорелась.

«По счастливому стечению обстоятельств мимо проезжал наш сотрудник - командир пожарно-спасательной части поселка Знаур Мурат Сиукаев. Остановив машину и подбежав к горящему автомобилю, он стал вытаскивать оттуда людей. Тем временем поблизости оказался и другой сотрудник МЧС Гоча Джиоев. Подоспели и другие службы», - сказал министр.

По его словам, после прошла информация, что якобы Мурата Сиукаева уволили из рядов МЧС.

«Прошла информация, что я уволил Мурата Сиукаева якобы из-за того, что он является членом партии «Единая Осетия». И что якобы из-за псевдо-увольнения Сиукаев попал в больницу. Во-первых, Мурат Сиукаев не уволен, а во-вторых, он не был и не находится в больнице», - подчеркнул министр.

В завершение Президент призвал участников совещания помочь семье Тедеевых и Битиевых, которые 10 дней назад попали в страшное ДТП. Оно унесло жизнь одного члена семьи, а молодая мать и 8-летняя дочь находятся в тяжелом состоянии.

«Наши граждане нуждаются в помощи. Неизвестно, сколько еще предстоит пройти операций и лечения. Из президентского фонда мы изыскали средства, но этого недостаточно. Давайте поможем им вернуться к жизни. Я готов отчислить средства из заработной платы, думаю, что этому примеру должны последовать и вы», - призвал Президент участников совещания.