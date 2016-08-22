Эрик Пухаев посетил школы Знаурского района

Заместитель Председателя Правительства встретился с преподавательским составом школ в селах Вахтана и Корнис, а также детского сада в селении Цорбис.

В поездке его сопровождали министр образования и науки Натали Гассиева и начальник отдела образования администрации Знаурского района Эльвира Габараева.

В Вахтанскую школу на встречу пришли и родители учащихся, написавшие письмо на имя Президента Леонида Тибилова, в котором вместе с коллективом школы они просят преобразовать Вахтанскую неполную школу в среднюю общеобразовательную. Также у родителей были вопросы по поводу Плана модернизации, осуществляемой Министерством образования и науки Республики. Их интересовало, в частности, повлияют ли преобразования на заработную плату и штатную численность педагогов.

В ходе беседы было отмечено, что процесс модернизации никак не затронет озвученные темы.

«Во время проводимой модернизации ни один учитель не лишится работы и причитающейся ему заработной платы, сохранится и штатное расписание, - отметил Эрик Пухаев. - Единственное, что может поменяться - это название школы, которая, возможно, будет именоваться филиалом Терегванской базовой школы».

В ходе состоявшейся встречи Натали Гассиева также обратила внимание присутствующих на то, что в рамках реализации Плана ни одна сельская школа не будет закрыта. «Этот вопрос стоит на особом контроле у Президента Леонида Харитоновича Тибилова», - уточнила она.

«Все наши усилия направлены в пользу учителей и учащихся. Мы готовим корректировки, которые озвучим в октябре на очередном заседании МПК. И если будет малейший шанс оставить хотя бы на год все как есть, то мы его используем. Президент и Председатель Правительства с пониманием относятся к нашей позиции и поддерживают ее», - подчеркнула Натали Гассиева.

Министр образования и науки пообщалась и с педагогами, и с родителями, а также посетила урочные занятия. В ходе беседы родители отметили, что удовлетворены уровнем учебно-воспитательного процесса в школе. Сама министр также осталась довольна увиденным и услышанным.

Далее участники объезда посетили вновь отстроенную в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Южной Осетии Корнисскую среднюю школу и детский сад в селении Цорбис. Эрик Пухаев пообщался с работниками образовательных учреждений и выслушал, с какими проблемами им приходится сталкиваться в повседневной деятельности.

Как выяснилось, для этих сел, по-прежнему, актуальна проблема с нехваткой воды, а Цорбисский детский сад нуждается в обустроенной детской площадке.

Заместитель Председателя Правительства отметил, что озвученные проблемы находятся на заметке руководства Республики и будут решаться по мере возможностей.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО