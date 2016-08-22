Олимпийскому чемпиону Сослану Рамонову в Цхинвале вручили орден Уацамонга

7 сентября в Республике с размахом чествовали нашего земляка победителя Олимпийских игр в Рио-де Жанейро Сослана Рамонова, об этом писалось в предыдущем номере нашей газеты. После радушной встречи прославленного борца в райцентре Дзау и приема у Президента Леонида Тибилова Сослан вместе со своим тренером Анатолием Маргиевым и главным тренером сборной команды РФ по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым во дворе Цхинвальской средней школы №5 возложили цветы к мемориалу в память жертв грузинской агрессии.

В тот же день состоялась встреча С.Рамонова с представителями общественности Республики во Дворце спорта «Олимп». Олимпийского чемпиона и знаменитых тренеров встречали с тремя осетинскими пирогами и пивом. В честь них был исполнен осетинский национальный танец «Симд».

На встречу с Сосланом и его тренерами собралось очень много людей. В ярких борцовских трико среди присутствующих выделялись юные борцы, которые, конечно же, были рады встрече со своим кумиром. Как только С.Рамонов появился в зале, они с радостными возгласами устремились к нему.

Люди подходили к своему прославленному земляку, обнимали и поздравляли борца с победой, желали ему дальнейших успехов, брали у него автографы и фотографировались с ним на память.

На специально установленном большом экране собравшиеся смогли снова посмотреть фантастическую финальную схватку нашего земляка, которая навсегда запомнится любителям вольной борьбы во всем мире.

В своем выступлении перед собравшимися Президент Южной Осетии Леонид Тибилов от имени всего осетинского народа и от себя лично сердечно поблагодарил С.Рамонова, Д.Тедеева и А. Маргиева за их достижения. Отдельные слова благодарности он выразил родителям спортсмена за воспитание для Осетии такого достойного сына.

«Своей победой Сослан прославил на весь мир и Россию, и Осетию. Весь мир узнал, что он уроженец Цхинвала и благодаря ему больше людей в мире узнали о нашей Республике. Он проявил себя на Олимпиаде самым лучшим образом и мы все это очень высоко ценим. Ты показал нашим подрастающим поколениям прекрасный пример. Они будут равняться на тебя. Твои успехи будут стимулировать их на большие достижения и они всегда будут помнить, что ты был для них образцом для подражания. Желаем тебе дальнейших успехов, всех благ и всего самого наилучшего в жизни», - сказал Президент.

«В победе Сослана большая заслуга Анатолия Маргиева и Дзамболата Тедеева. Они великие тренеры, наши земляки, и мы очень гордимся ими. Уверен, что они и дальше очень много сделают для развития спорта в России и Осетии. Огромное вам спасибо, Дзамболат Ильич и Анатолий Хазбиевич», - отметил глава государства.

Леонид Тибилов наградил олимпийского чемпиона высшей государственной наградой РЮО - орденом Уацамонга, вручил ему ключи от трехкомнатной квартиры в Цхинвале и сертификат на земельный участок «под строительство фамильной башни для возрождения и расцвета новой ветви фамилии Рамоновых».

Затем Леонид Тибилов наградил орденами Уацамонга Анатолия Маргиева и Дзамболата Тедеева за развитие физической культуры и спорта в РЮО, многолетнюю и плодотворную работу, воспитание физически и нравственно здоровой молодежи.

Ректор ЮОГУ В.Тедеев вручил олимпийскому чемпиону диплом об окончании Югоосетинского государственного университета.

Ранее С.Рамонов, Д.Тедеев и А.Маргиев побывали в Югоосетинском государственном университете им. А.Тибилова. В текущем году Сослан успешно окончил факультет физического воспитания и спорта ЮОГУ. Здесь профессорско-преподаватель-ский состав и студенты устроили гостям самый теплый прием с осетинскими танцами.

«Победа Сослана в Рио - это большой подарок для всей Осетии. Когда Рамонов на Олимпиаде вместе с российским флагом поднял осетинский флаг, в Осетии в каждом доме был настоящий праздник», - сказал старший преподаватель кафедры физвоспитания ЮОГУ Руфин Джиоев.

В ходе беседы студентов и преподавателей вуза со спортсменом они рассказали ему о своих эмоциях и переживаниях, которые испытывали, когда наблюдали за его схватками на Олимпиаде по телевизору.

Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев в своем выступлении отметил, что этот день важный в истории Югоосетинского государственного университета.

«К нам сегодня пришли великий спортсмен и великие тренеры. На весь мир Южная Осетия прозвучала как родина олимпийского чемпиона. Сослан Рамонов - выпускник ЮОГУ 2016 года, Анатолий Маргиев и Дзамболат Тедеев - тоже выпускники нашего вуза. Еще один прославленный осетинский борец - серебряный призер Олимпиады в Рио - Хетаг Гозюмов, тоже студент пятого курса ЮОГУ», - сказал В.Тедеев.

«Благодаря Сослану Рамонову и Хетагу Гозюмову наш университет набрал на последней Олимпиаде золото и серебро, опередив в медальном зачете 28 государств», - в шутку заметил ректор.

Один из студентов поинтересовался у чемпиона, как он настраивается на схватки.

«Всегда стараюсь быть собранным и настраиваюсь только на победу, какой бы сильный соперник не был. Никогда не думаю о неудаче», - ответил борец.

После встречи с представителями общественности состоялась пресс-конференция, на которой журналисты смогли задать известному спортсмену и тренерам интересующие их вопросы.

Отвечая на вопрос одного из представителей югоосетинских СМИ, собирается ли он вернуться на историческую родину для постоянного проживания после завершения спортивной карьеры, чемпион ответил: «Я и не уезжал отсюда. У меня нет постоянного места жительства. Я бываю и во Владикавказе, и в Кисловодске, и в Сочи, и в Москве. Конечно, буду помогать здесь молодым спортсменам. Все, что будет в моих силах, я всегда буду делать для Южной Осетии».

Журналисты поинтересовались, какие ощущения он испытывал от победы.

«Я больше рад тому, что смог порадовать своих сограждан, чем золотой медали. Осознание того, что мне удалось добиться большого успеха, пришло после, когда я увидел, как за меня радуются на Родине. Счастлив, что моей победе так сильно радовались мои земляки», - сказал С.Рамонов.

Затем на вопросы журналистов ответили Д.Тедеев и А.Маргиев.

Дзамболату Ильичу был задан вопрос о том, насколько трудно воспитать чемпиона.

«Если бы было легко, олимпийских чемпионов было бы намного больше. У нас есть два олимпийских чемпиона по борьбе, выходцев из Южной Осетии - Вадим Богиев и Сослан Рамонов. Первый заслуженный тренер России - Анатолий Маргиев. Под его руководством занимались и Богиев, и Рамонов, и я сам», - сказал Д.Тедеев.

Затем Дзамболат Ильич отметил, какое великое дело может сделать человек для своей родины.

«Кеннеди в свое время сказал, что гражданин может сделать самое выдающееся для своей страны - полететь в космос и взять олимпийское золото. У нас еще нет средств для полета в космос, но олимпийскую медаль Сослан привез в Южную Осетию», - уточнил главный тренер сборной команды РФ по вольной борьбе.

Анатолию Маргиеву был задан вопрос о том, будет ли его воспитанник готовиться к Олимпийским играм в Токио. Журналисты получили утвердительный ответ.

«Мы не только к Токио готовимся. Сослан выступит на предстоящем чемпионате мира. Кроме того, среди осетинских спортсменов еще два наших земляка - Гамлет Рамонов и Сослан Гиголаев, они тоже тренируются в ЦСКА», - сказал А.Маргиев.

У Сослана поинтересовались, была ли для него победа над Тогрулом Аскеровым принципиальной, так как ранее борец из Азербайджана одержал победу над нашим земляком Бесиком Кудуховым.

«Это не было мечтой - встретиться именно с соперником из Азербайджана. В интернете сейчас часто пишут, что я хотел отомстить за Бесика Кудухова. Это совсем не так, это не по-спортивному. Я хотел завоевать олимпийскую медаль, и неважно, с кем бы я встретился в первой схватке или в финале. Самое главное - победить и сойти с пьедестала с олимпийской медалью», - ответил С.Рамонов.

Он также ответил на вопрос, кому принадлежит идея выхода с осетинским флагом.

«Я просил Дзамболата Ильича приготовить осетинский флаг. И так получилось, что я попросил и забыл. Потом, когда мы прилетели в Сан-Паулу, я узнал, что флаг на месте», - сказал олимпийский чемпион.

Гугули ВАЛИЕВ