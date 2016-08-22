Президент встретился с работниками Республиканской соматической больницы

В сопровождении государственного советника Президента РЮО Родиона Сиукаева, и.о. министра здравоохранения Агунды Плиевой, советника РФ по вопросам здравоохранения в РЮО профессора Игоря Галя и главврача Республиканской больницы Маирбега Кокоева Президент прошел по отделениям.

В кабинете рентгенодиагностики и флюорографии Леонид Тибилов пообщался с молодыми специалистами, которые уже второй год работают на новом оборудовании. По словам врача Георгия Шавлохова, данное оборудование является одним из лучших на Северном Кавказе, было закуплено несколько лет назад.

«Мы сегодня все компьютеризировали, ведем картотеку данных. Использование нового оборудования качественно улучшило нашу работу», - сказал молодой специалист.

О том, что уже удалось сделать и с какими проблемами до сих пор приходится сталкиваться персоналу больницы, говорили уже на встрече Президента и врачей.

Врачи на встрече с Леонидом Тибиловым отметили, что такого хорошего обеспечения медикаментами больницы не было никогда. Сам же Президент подчеркнул, что в больнице появилось много молодых специалистов, и это его не может не радовать.

«Мы с каждым годом стараемся лучше укомплектовывать наши медицинские учреждения. Направляем на учебу наших детей, чтобы потом те смогли прийти на смену врачам, ветеранам медицинского дела. Мы заложили в Инвестиционную программу соцэкономразвития Республики строительство нескольких медицинских учреждений - детской больницы с реабилитационным центром, республиканского родильного дома с гинекологическим отделением и операционного хирургического комплекса с отделением гемодиализа», - сказал Президент.

Он обратил внимание на то, что со стороны руководства страны, при поддержке российских коллег прилагаются большие усилия, направленные на улучшение медицины в нашей стране. Президент напомнил, что решение по строительству Медицинского кластера было принято после приезда в РЮО премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и Татьяны Голиковой, тогда еще непосредственно работавшей по нашему направлению.

«Мы тогда вместе посетили больницу, осмотрели некоторые отделения. Наши предложения были услышаны российской стороной. И здесь большое участие Татьяны Голиковой в решении этого вопроса», - отметил Президент.

Как сказал Леонид Тибилов, конечно, еще многое предстоит сделать, существует много проблем. «Но вспомните, как вы спасали людей во время военных действий, на протяжении этих долгих 20 лет. Наши медицинские работники, не побоюсь этого слова, являются достоянием республики. Сегодня, когда создаются условия, мы можем и должны лечить наших граждан, стараться оказывать нашим гражданам должную медицинскую помощь здесь, на родине», - сказал глава государства.

Во время встречи с Президентом врачи как раз и задавали вопросы, которые были связаны с техническим дооснащением больницы, что позволило бы во многих случаях не отправлять пациентов за пределы Республики.

Заведующая кардиологическим отделением Светлана Короева подняла вопрос приобретения аппарата эхокардиографа. По ее словам, в больнице есть специалист, но нет аппарата.

Как подсказала на встрече Агунда Плиева, приобретение этого аппарата заложено в смете оснащения оборудованием новых комплексов. Были вопросы и по приобретению оборудования для глазного отделения, которые также нашли положительный ответ. Еще один вопрос, который волновал медиков, был связан с повышением заработной платы.

Леонид Тибилов напомнил, что после его первого официального визита в Россию и встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным этот вопрос был решен положительно. И уже в последующие годы произошло сначала 50-процентное повышение, затем на 10-15 % в различных сферах.

«Сейчас мы вновь работаем над этим вопросом. В наших планах провести еще одно повышение заработной платы. В этом вопросе мы нашли понимание российских коллег. Но схема повышения должна быть другой. Мы хотим достичь минимального сокращения большой разницы между зарплатой министра, руководителя или начальника с его подчиненными. Поэтому повышение заработной платы в этом году не коснется руководителей», - рассказал Президент.

Еще одна новость, которой поделился Президент, - создание единой лаборатории по Республике. Этим вопросом занимался наш Минздрав в полном взаимодействии со службами администрации Президента РЮО.

По словам госсоветника Президента Родиона Сиукаева, такая практика даст возможность нашим гражданам из отдаленных районов Республики, таких как Ленингор, Квайса и многих других, сдавать важные анализы на месте.

«Многие же анализы, прежде всего самые необходимые, мы предусматриваем делать прямо на месте», - добавил Р.Сиукаев.

Большое внимание на встрече было уделено молодым хирургам. Сослан Джиоев уже несколько лет работает в больнице. На него, как и на многих других молодых врачей, уже проявивших себя, возлагаются большие надежды.

Хотя встреча была только с медперсоналом больницы, были подняты вопросы и других больниц по Республике. Президент обратил внимание на проблемы и вопросы Квайсинской больницы, где обещали открыть кабинет стоматолога и решить вопрос с врачом-гинекологом. Было принято решение изыскать возможность по оснащению кабинета стоматолога, а по предложению Минздрава для начала гинеколог будет посещать больных раз в несколько недель и проводить обследование.

Проблема больных, страдающих почечной недостаточностью и нуждающихся в кабинете гемодиализа, также волновала Президента и врачей, которые переживают за своих пациентов. По словам Леонида Тибилова, этот вопрос был одним из главных, когда принималось решение по строительству хирургического корпуса вместе с отделением гемодиализа, строительство которого уже идет полным ходом. Уже идет работа по привлечению специалиста-нефролога. По словам Агунды Плиевой, уже есть подтверждение от наших соотечественников, которые готовы вернуться на родину для лечения и профилактики пациентов с заболеваниями почек.

«К сожалению, мы и в этом, и в прошлом году пытались отправить на учебу наших студентов, которым мы предлагали выбрать именно это направление, ведь мы очень нуждаемся в этих специальностях», - добавила она.

В ходе встречи также поднимались вопросы по повышению квалификации и многие другие. Прямо на месте Президент пообщался с несколькими молодыми специалистами, буквально недавно окончившими учебу в российских вузах и приступивших к практике на родине.

«Я всегда открыт к общению с вами. Готов выслушать все ваши предложения. Надеюсь, что такое общение должно быть полезным не только для меня, как Президента, но и для вас, наши дорогие медики. Сегодня наша беседа была короткой, так как я находился с инспекционным объездом рядом и решил зайти к вам. Но жду вашего приглашения на более обстоятельную беседу. Думаю, что к этому времени многие из поставленных сегодня задач будут решены», - сказал в заключение встречи Л.Тибилов.