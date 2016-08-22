В Южной Осетии чествовали Олимпийского чемпиона Сослана Рамонова

В райцентре Дзау чемпиону был организован самый радушный прием. Как и полагается, в соответствии с национальными традициями, чествовать самых достойных, общественность встретила Сослана с тремя осетинскими пирогами и чашей осетинского пива. Старейшины произнесли в честь Сослана тост, поздравили его с блестящей победой в Рио и пожелали ему дальнейших успехов. Затем тост в честь спортсмена произнес глава администрации Дзауского района Владимир Келехсаев.

7 сентября в Южной Осетии состоялось торжественное чествование уроженца нашей Республики, победителя Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Сослана Рамонова. У южного портала Рукского тоннеля прославленного спортсмена и сопровождавших его лиц встретил председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму РЮО Сергей Зассеев и многочисленные болельщики, которые заранее выдвинулись к въезду в Республику на автомобилях с осетинскими и российскими флагами.

«Наш земляк совершил в Рио настоящий подвиг. Он блестяще выступил и стал победителем. Сослан будет примером для подражания для наших юных спортсменов. От всей души от себя лично и от имени жителей нашего района желаю тебе дальнейших успехов. Мы надеемся, что ты и далее будешь радовать нас своими победами», - сказал В.Келехсаев.

Тосты со словами благодарности прозвучали в адрес родителей спортсмена - Людвига Рамонова и Ирины Бестаевой, наставника С.Рамонова - заслуженного тренера РФ и РЮО Анатолия Маргиева и главного тренера сборной команды РФ по вольной борьбе Дзамболата Тедеева.

В свою очередь Сослан Рамонов выразил присутствующим сердечную благодарность за теплый прием.

«Я всем очень благодарен за такой прием. Было очень приятно, что столько наших соотечественников радовались моей победе. Искренне желаю вам всех благ», - сказал известный борец.

Со словами благодарности к собравшимся обратились Анатолий Маргиев и Дзамболат Тедеев.

«Сердечно благодарю всех за теплую встречу. Нам это конечно же очень приятно. Победа Сослана на Олимпийских играх была в Осетии настоящим праздником. Будем и далее делать все, что в наших силах во славу осетинского и российского спорта», - сказал главный тренер сборной РФ.

Затем он обратился к присутствующим на встрече юным спортсменам.

«Посмотрите на Сослана. Он всего добился благодаря упорным тренировкам. Берите с него пример. Вы тоже сможете добиться таких же успехов, если будете усердно тренироваться», - сказал Д.Тедеев.

Далее организаторы мероприятия попросили расписаться Сослана в книге приема почетных гостей Дзауского района. Затем многочисленные почитатели талантливого борца взяли у него автографы, а также сфотографировались на память с С.Рамоновым, Д.Тедеевым и А.Маргиевым.

В завершение встречи в Дзау юные исполнители осетинских национальных танцев порадовали присутствующих своим хореографическим мастерством.

Затем Сослан и сопровождавшие его лица выехали в Цхинвал, где прославленного борца принял Президент РЮО Леонид Тибилов. На встрече также присутствовали Председатель Правительства РЮО Доменти Кулумбегов, вице-премьер Эрик Пухаев, глава Администрации города Цхинвала Алан Алборов, председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму РЮО Сергей Зассеев и заместитель главы Администрации Президента РЮО Константин Пухаев, Анатолий Маргиев, Дзамболат Тедеев, родители спортсмена.

В начале встречи глава государства поздравил Сослана с блестящим выступлением в Рио.

«Сослан, вся Осетия радовалась твоей победе. Твое выступление на Олимпийских играх 2016 года навсегда останется в спортивной истории Осетии. От имени всех наших сограждан и от себя лично хочу поздравить тебя с победой. Искренне желаю тебе дальнейших успехов и побед», - сказал Леонид Тибилов.

Затем со словами благодарности Президент обратился к Дзамболату Тедееву и Анатолию Маргиеву.

«Дзамболат Тедеев вносит огромный вклад в развитие вольной борьбы в России и в Осетии. Мы все являемся свидетелями, каких больших результатов добивались российские борцы вольного стиля под руководством Дзамболата Ильича на соревнованиях самого высокого уровня. Я уверен, что возглавляемая им сборная команда России будет и далее преумножать свои успехи», - отметил глава государства.

«Анатолий Хазбиевич, Вы в очередной раз подготовили для нас олимпийского чемпиона. Это дорогого стоит. Мы все очень ценим ваш тренерский талант. Сердечное спасибо Вам за Вашу работу», - обратился Леонид Тибилов к Анатолию Маргиеву.

Сердечную признательность выразил глава государства родителям известного борца за то, что они воспитали для Осетии такого достойного сына.

«То, что Сослан добился таких выдающихся успехов, это прежде всего ваша заслуга. Благодаря вашему воспитанию, он стал достойным человеком. От всей души желаю вам всех благ и чтобы ваши сердца всегда были наполнены радостью от успехов ваших детей», - сказал Президент.

В свою очередь Сослан Рамонов выразил главе государства и югоосетинской общественности благодарность за проявленное внимание.

«В моей победе есть большая заслуга осетинских болельщиков. На Олимпиаде в Рио я знал, как сильно за меня болеют в Осетии. Это мне придавало дополнительные силы и стимул победить. Я знал, что не могу подвести и разочаровать своих земляков. Очень рад, что смог оправдать их ожидания. Хочу выразить всем, кто болел за меня огромное спасибо за поддержку», - сказал олимпийский чемпион.

Затем со словами благодарности к главе государства обратился Анатолий Маргиев.

«Мне как тренеру Сослана, отрадно отметить, что он достойно продолжает славные традиции осетинских борцов. Будем и далее готовить наших спортсменов, чтобы они преумножали свои успехи. Спасибо всем, кто болел за нас в Рио и радуется нашим успехам», - добавил он.

«Мы все чувствовали огромную поддержку наших земляков. Она была очень важна для нас. Но это накладывало на нас и двойную ответственность. Это обязывало нас сделать все, что в наших силах, чтобы достойно выступить. Леонид Харитонович, вы регулярно нам звонили и спрашивали как проходит подготовка Сослана к Олимпиаде. А когда он победил, Вы первый позвонили и поздравили нас. За это мы Вам очень признательны. Нам многократно звонили болельщики и говорили, как бурно отмечали в Цхинвале и Владикавказе победу Сослана. Это, конечно же, очень трогательно. Пользуясь случаем, хочу выразить всем, кто болел за нас на Олимпийских играх в Осетии большое спасибо», - сказал Д.Тедеев.

После встречи с Президентом РЮО, Сослан и сопровождавшие его лица возложили венки на кладбище во дворе Цхинвальской школы № 5.

Далее состоялась встреча прославленного борца с профессорско-преподавательским составом и студентами Югоосетинского государственного университета им.А.А.Тибилова, выпускником которого является С.Рамонов.

Затем во Дворце спорта «Олимп», где собрались общественность и гости Республики состоялось награждение и торжественное чествование нашего земляка.

В завершение мероприятия С.Рамонов пообщался с представителями прессы и ответил на вопросы журналистов.

Гугули ВАЛИЕВ