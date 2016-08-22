Доменти Кулумбегов проверил ход выполнения работ по благоустройству столичных улиц

Осмотр начался с улицы Хетагурова. Здесь ремонтные работы почти завершены. Асфальт на проезжей части уложен, как и положено, в два слоя. Тротуары выложены брусчаткой. Осталось только установить энергосберегающие лампы ночного освещения на нескольких опорных столбах и выполнить некоторые другие незначительные работы. Выполнением работ глава исполнительной ветви власти остался доволен.

Далее Доменти Кулумбегов проверил выполнение работ на ул.М.Туганова (бывшая ул.Энгельса). Проезжая часть данной магистрали уже покрыта щебнем и сейчас дорожники приступят к дальнейшим работам по ее подготовке к асфальтированию. Ведутся соответствующие работы и по благоустройству тротуаров. Со стороны перекрестка ул.Туганова - ул.Дзауская рабочие уже приступили к укладке брусчатки. В соответствии с установленным графиком работы планируется завершить к концу текущего месяца.

Далее премьер-министр и сопровождавшие его лица осмотрели ход выполнения ремонтных работ на ул.Горького, где также проводятся работы по подготовке к асфальтированию проезжей части и благоустройству тротуаров. В течение недели улица будет полностью готова к укладке асфальта. Председатель Правительства высказал замечания по поводу качества некоторых выполняемых работ. Представитель генподрядной организации заверил Доментия Кулумбегова, что все замечания будут учтены и недоработки своевременно устранены.

На ул.Джатиева дорожники приступили к работам по подготовке к асфальтированию неделю назад. В настоящее время осуществляется выемка грунта на проезжей части и т.д. Ранее здесь проводилась замена подземных коммуникаций и в связи с этим работы были начаты позже. Все работы планируется завершить в первой половине октября.

Затем работники подрядных организаций на месте ознакомили руководителя правительства с ходом ремонтно-восстановительных работ на ул.Комсомольская. На северной части улицы работы были начаты с некоторой задержкой в связи с заменой подземных инженерных сетей. В настоящее время здесь уже ведутся работы по подготовке проезжей части к асфальтированию - осуществлена выемка грунта, обсыпка щебнем и т.д. Осуществляются необходимые работы и на тротуарной части, укладываются бордюры. Также прокладывается система стока дождевых и талых вод.

Жители северной части ул.Комсомольская пожаловались Доментию Кулумбегову на то, что уже более месяца они испытывают большие неудобства в связи со сбоями в водоснабжении. Премьер-министр сразу же связался по телефону с директором государственного унитарного предприятия «Водоканал» Сергеем Зассеевым и поручил ему в кратчайшие сроки принять необходимые для решения проблемы меры.

В южной части ул.Комсомольская уже осуществлена замена водопроводной и канализационной систем. В настоящее время проводится замена системы газоснабжения. Председатель Правительства обратил внимание представителей подрядной организации, что данные работы должны быть завершены к 15 сентября. После чего рабочие приступят к ремонту и этой части улицы.

Затем Доменти Кулумбегов проинспектировал ход работ на ул.Интернациональная.

В завершение мероприятия он проверил ход работ на ул.Коблова. Половина проезжей части магистрали уже покрыта первым слоем асфальта. Готова к укладке асфальта и тротуарная часть. Вскоре будет проводиться укладка и второго слоя. Вторая часть улицы к новой неделе тоже будет готова к укладке асфальта. Темпами работ премьер-министр остался доволен.

Подводя итоги проверки, Доменти Кулумбегов в ходе общения с представителями СМИ отметил, что вопросам благоустройства городских улиц и Президентом, и Правительством уделяется большое внимание. Ведется систематический мониторинг качества ремонтных работ и соблюдения графика их выполнения.

Он уточнил, что в текущем году в соответствии с Инвестпрограммой планируется благоустроить 11 столичных улиц.

«Темпы проведения работ по ремонту городских улиц ведутся в соответствии с установленным графиком. Практически завершены работы на улице Хетагурова. Выполнены работы и на улицах Остаева и Цхинвальская. Там есть некоторые недоработки, но мы о них знаем и они будут устранены», - сказал Председатель Правительства.

Доменти Кулубмегов уточнил, что улицы Комсомольская и Джаттиева планируется сдать в эксплуатацию в октябре, а на остальных улицах ремонтные работы планируется завершить в течение текущего месяца. По его словам, приблизительно столько же столичных улиц планируется благоустроить и в 2017 году.

Гугули Валиев