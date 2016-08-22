Газета «Южная Осетия»

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Объединенные общей скорбью

Объединенные общей скорбью

Делегация из Южной Осетии во главе с Президентом Леонидом Тибиловым приняла участие в траурных мероприятиях в Республике Северная Осетия-Алания, посвященных 12-й годовщине Бесланской трагедии - бесчеловечного теракта в первой Бесланской школе, унесшей жизни 334 человек, 186 из которых были дети.

На бесланском мемориальном кладбище «Город Ангелов» - последнем приюте жертв теракта - Президент Леонид Тибилов и Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров возложили венки и цветы к памятнику «Древо скорби», так же как и тысячи собравшихся школьников, учителей, представителей православного и мусульманского духовенства, национально-культурных и молодежных движений, горожан.

Участники траурного митинга с замиранием сердца слушали негромкий голос ведущего, зачитывавшего под звук метронома имена жертв теракта. Этот голос напомнил чудовищные события начала сентября 2004 года и вновь заставил ужаснуться масштабу и беспрецедентности произошедшей трагедии.

Каждый из присутствующих молился за то, чтобы такого больше нигде и никогда не повторилось. В небо взлетели 334 воздушных шара, таких же светлых, как Бесланские Ангелы.

Леонид Тибилов и Вячеслав Битаров вместе со всеми собравшимися почтили память жертв Бесланской трагедии минутой молчания, а также возложили цветы к памятнику спецназовцев, погибших при освобождении заложников. Прошёл также молебен за упокой душ, погибших при теракте.

Сайт Президента Республики Южная Осетия

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