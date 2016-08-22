Объединенные общей скорбью

Делегация из Южной Осетии во главе с Президентом Леонидом Тибиловым приняла участие в траурных мероприятиях в Республике Северная Осетия-Алания, посвященных 12-й годовщине Бесланской трагедии - бесчеловечного теракта в первой Бесланской школе, унесшей жизни 334 человек, 186 из которых были дети.

На бесланском мемориальном кладбище «Город Ангелов» - последнем приюте жертв теракта - Президент Леонид Тибилов и Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров возложили венки и цветы к памятнику «Древо скорби», так же как и тысячи собравшихся школьников, учителей, представителей православного и мусульманского духовенства, национально-культурных и молодежных движений, горожан.