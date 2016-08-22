Объединенные общей скорбью

Участники траурного митинга с замиранием сердца слушали негромкий голос ведущего, зачитывавшего под звук метронома имена жертв теракта. Этот голос напомнил чудовищные события начала сентября 2004 года и вновь заставил ужаснуться масштабу и беспрецедентности произошедшей трагедии.
Каждый из присутствующих молился за то, чтобы такого больше нигде и никогда не повторилось. В небо взлетели 334 воздушных шара, таких же светлых, как Бесланские Ангелы.
Леонид Тибилов и Вячеслав Битаров вместе со всеми собравшимися почтили память жертв Бесланской трагедии минутой молчания, а также возложили цветы к памятнику спецназовцев, погибших при освобождении заложников. Прошёл также молебен за упокой душ, погибших при теракте.
Сайт Президента Республики Южная Осетия