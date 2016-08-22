Газета «Южная Осетия»

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«Боль моя - Беслан...»

«Боль моя - Беслан...»

Каждый год 3 сентября в Южной Осетии, как и во всей России, вспоминают жертв Бесланской трагедии. 3 сентября на Соборной площади перед Храмом Рождества Пресвятой Богородицы состоялось памятное мероприятие «Боль моя - Беслан...». Прошло уже 12 лет со дня той страшной чудовищной трагедии, но боль не утихает.

Почтить память невинно убиенных пришли члены Правительства и Парламента, учащиеся школ города вместе с преподавателями, представители общественности, жители Республики.

Перед Храмом Рождества Богородицы были установлены стенды с фотографиями кровавых сентябрьских дней 2004 года. Звучала траурная музыка, школьники читали стихи, посвященные жертвам Беслана. Сотни учащихся пришли с цветами, игрушками и бутылками воды на Соборную площадь… И взрослые и дети не сдерживали слез. Траурное мероприятие проходило молча, без официальных речей.

Дети долго смотрели на фотографии, плакали, некоторые долго не отходили от памятного стенда. «Я каждый год прихожу вместе с учителями, и каждый раз плачу, когда смотрю на страшные кадры. Мы были в школе, когда произошла эта трагедия. С тех пор, 1 сентября мне даже не хочется идти в школу, мне бывает не по себе от того, что я живу, а их нет на свете. Ведь они тогда пришли на праздник…А сегодня - это день скорби», - со слезами на глазах говорила Анна Цховребова.

Другая участница траурной акции «Боль моя - Беслан...» говорит, что она несколько лет подряд сама ездила в Беслан в «Город ангелов» почтить память маленьких детей, их родителей и учителей, которые погибли от рук нелюдей 12 лет назад. «Но в этом году решила принять участие в наших мероприятиях. Пока мы будем помнить и чтить память каждого убитого в Беслане, - значит, мы не очерствели, и мы способны сострадать. Каждый взрослый должен рассказывать детям о Бесланской трагедии, о трагедиях, которые произошли в Южной Осетии, о терроризме, чтобы они знали цену жизни, умели отличить «зло» и «добро», помогали друг другу. 3 сентября по всей России объявлено Днем солидарности в борьбе с терроризмом, и мы все должны принимать в этом самое активное участие», - сказала участница траурного мероприятия Анжела Гаглоева.

В 13.05 раздался колокольный звон и учащиеся республиканских школ запустили в небо 334 воздушных шара.

Благочинный цхинвальских церквей иерей Яков Хетагуров в своей речи отметил, что, совершив это ужасное кровавое преступление, нас хотели напугать, поставить на колени, заставить забыть о Боге. «Но у преступников ничего не получилось и не получится. Мы всегда будем помнить, за что отдали свои жизни дети Беслана. Мы никогда не забудем об этой трагедии и должны сплотиться во имя тех невинных людей, которые тогда погибли. Мы должны любить и уважать друг друга, должны молиться за души тех, кто погиб в этот страшный день», - сказал отец Иаков.

После возложения цветов участники траурного мероприятия направились в храм поставить свечи за души невинноубиенных.

А. СИУКАЕВА

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