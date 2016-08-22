Газета «Южная Осетия»

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Начался новый учебный год

Начался новый учебный год

1 сентября - День знаний, радостный и волнительный день. Начало нового учебного года торжественно отметили во всех учебных заведениях Цхинвала и всех районов Республики.

С самого утра на улицах нашей столицы по-праздничному многолюдно. Шумные стайки нарядных ребятишек с ранцами за плечами и букетами цветов куда-то суетливо спешат. Ну, конечно же, в школу, которая за долгий летний период отдыха заждалась своих питомцев. Многие из ребят в этом году впервые переступят порог школы, она станет для них вторым домом на долгие одиннадцать лет.

В праздничном убранстве встречает учащихся гвардейская средняя школа №2 им. Героя Советского Союза К. Кочиева. На ветру реет государственный флаг РЮО, звучит музыка, разноцветные воздушные шарики взмывают в светлое сентябрьское небо.

Под звуки Государственного гимна все учащиеся школы выстроились на торжественную линейку. В первом ряду стоят нарядные первоклашки, с некоторой растерянностью взирающие на происходящее.

Во дворе собрался весь педагогический актив школы, учащиеся, их родители и почетные гости в лице Президента Южной Осетии Леонида Тибилова, зам. Председателя Парламента Инала Мамиева, министра образования Натали Гассиевой и др.

Директор школы №2 Ольга Михайлиди поздравила учащихся и своих коллег с первосентябрьским праздником и пожелала успехов в учебе и работе.

В приветственном обращении к присутствующим глава государства, в частности, отметил: «Сердечно поздравляю вас с сегодняшним праздником -Днем знаний. Вторая средняя школа имеет добрые традиции, у нее славная история. В этот волнительный первосентябрьский день я искренне поздравляю вас с началом нового этапа на пути к знаниям, к качественному образованию. Мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети получили достойные знания и стали высококвалифицированными специалистами на благо нашей родины. Успехов вам, здоровья, мира и благополучия во всех начинаниях».

Леонид Тибилов осмотрел учебные классы и ознакомился с организацией учебного процесса.

Вице-спикер Парламента Инал Мамиев, обращаясь к присутствующим, с гордостью сказал, что является выпускником школы №2. Более шестидесяти лет прошло с того памятного дня окончания школы, но и сегодня ему хорошо помнятся многие эпизоды школьной жизни, верные школьные друзья и, конечно, учителя и наставники.

Прозвучало и много других поздравлений и добрых пожеланий. А в завершении праздника под звуки веселой трели первого школьного звонка учащиеся разошлись по классам. Начался новый учебный год…

* * *

Первосентябрьские мероприятия состоялись и в городской школе №6. Учащихся и педагогический коллектив школы пришли поздравить Председатель Правительства Республики Доменти Кулумбегов и другие официальные лица.

Глава кабинета министров поздравил всех с праздником, с началом учебно-образовательного процесса в школе №6 и пожелал им успехов в учебе и работе, мира и благополучия. «У нас у всех свое первое сентября, потому что наш шаг в большую жизнь тоже начинался с 1 сентября, - сказал Д.Кулумбегов. - Хочу первым долгом выразить слова благодарности родителям, без родителей нет младшего поколения. Дорогие родители, желаю, чтобы вы видели своих детей, как и сегодня, всегда радостными. Мы во дворе школы, у которой давние и добрые традиции. В стенах этой школы выросли люди, которые принесли славу нашей Республике. Сегодняшним учащимся я хочу пожелать продолжать эти традиции и стать достойными людьми».

С началом нового учебного года учителей школы и учащихся поздравила и и.о. директора Лиана Догузова, пожелав хорошего настроения, здоровья и успешной учебы.

Персональные поздравления были адресованы старейшей учительнице начальных классов, почетному ветерану системы образования Марии Федоровне Джиоевой, которая, несмотря на то, что разменяла девятый десяток лет, и сегодня уверенно стоит на торжественной линейке, окруженная своими многочисленными питомцами.

Первосентябрьский праздник подошел к концу. Совсем скоро ребята сядут за парты и уроки пойдут своим чередом.

Пожелаем же успехов молодому поколению, идущему по пути к знаниям и вершинам науки.

М. ГАБАЕВ

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