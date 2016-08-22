В праздничном убранстве встречает учащихся гвардейская средняя школа №2 им. Героя Советского Союза К. Кочиева. На ветру реет государственный флаг РЮО, звучит музыка, разноцветные воздушные шарики взмывают в светлое сентябрьское небо.
Под звуки Государственного гимна все учащиеся школы выстроились на торжественную линейку. В первом ряду стоят нарядные первоклашки, с некоторой растерянностью взирающие на происходящее.
Во дворе собрался весь педагогический актив школы, учащиеся, их родители и почетные гости в лице Президента Южной Осетии Леонида Тибилова, зам. Председателя Парламента Инала Мамиева, министра образования Натали Гассиевой и др.
Директор школы №2 Ольга Михайлиди поздравила учащихся и своих коллег с первосентябрьским праздником и пожелала успехов в учебе и работе.
В приветственном обращении к присутствующим глава государства, в частности, отметил: «Сердечно поздравляю вас с сегодняшним праздником -Днем знаний. Вторая средняя школа имеет добрые традиции, у нее славная история. В этот волнительный первосентябрьский день я искренне поздравляю вас с началом нового этапа на пути к знаниям, к качественному образованию. Мы должны приложить все усилия, чтобы наши дети получили достойные знания и стали высококвалифицированными специалистами на благо нашей родины. Успехов вам, здоровья, мира и благополучия во всех начинаниях».
Леонид Тибилов осмотрел учебные классы и ознакомился с организацией учебного процесса.
Вице-спикер Парламента Инал Мамиев, обращаясь к присутствующим, с гордостью сказал, что является выпускником школы №2. Более шестидесяти лет прошло с того памятного дня окончания школы, но и сегодня ему хорошо помнятся многие эпизоды школьной жизни, верные школьные друзья и, конечно, учителя и наставники.
Прозвучало и много других поздравлений и добрых пожеланий. А в завершении праздника под звуки веселой трели первого школьного звонка учащиеся разошлись по классам. Начался новый учебный год…
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Первосентябрьские мероприятия состоялись и в городской школе №6. Учащихся и педагогический коллектив школы пришли поздравить Председатель Правительства Республики Доменти Кулумбегов и другие официальные лица.
Глава кабинета министров поздравил всех с праздником, с началом учебно-образовательного процесса в школе №6 и пожелал им успехов в учебе и работе, мира и благополучия. «У нас у всех свое первое сентября, потому что наш шаг в большую жизнь тоже начинался с 1 сентября, - сказал Д.Кулумбегов. - Хочу первым долгом выразить слова благодарности родителям, без родителей нет младшего поколения. Дорогие родители, желаю, чтобы вы видели своих детей, как и сегодня, всегда радостными. Мы во дворе школы, у которой давние и добрые традиции. В стенах этой школы выросли люди, которые принесли славу нашей Республике. Сегодняшним учащимся я хочу пожелать продолжать эти традиции и стать достойными людьми».
С началом нового учебного года учителей школы и учащихся поздравила и и.о. директора Лиана Догузова, пожелав хорошего настроения, здоровья и успешной учебы.
Персональные поздравления были адресованы старейшей учительнице начальных классов, почетному ветерану системы образования Марии Федоровне Джиоевой, которая, несмотря на то, что разменяла девятый десяток лет, и сегодня уверенно стоит на торжественной линейке, окруженная своими многочисленными питомцами.
Первосентябрьский праздник подошел к концу. Совсем скоро ребята сядут за парты и уроки пойдут своим чередом.
Пожелаем же успехов молодому поколению, идущему по пути к знаниям и вершинам науки.
М. ГАБАЕВ