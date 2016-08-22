Газета «Южная Осетия»

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День знаний в ЮОГУ

День знаний в ЮОГУ

Поздравить студентов с началом учебного года пришли Президент Южной Осетии Леонид Тибилов, представители Правительства и Парламента Республики, руководство Администрации города Цхинвал.

В начале мероприятия присутствующие почтили минутой молчания память жертв Бесланской трагедии.

Заведующий кафедрой осетинской литературы ЮОГУ Гацыр Плиев поздравил студентов с Днем знаний, подчеркнув, что со стороны руководства Республики и вуза делается все возможное, чтобы создать достойные, современные условия для обучения.

К собравшимся студентам и профессорско-преподавательскому составу вуза с приветственной речью обратился ректор ЮОГУ Вадим Тедеев, отметив, что каждый год 1сентября глава государства находит время на то, чтобы лично поздравить студентов и преподавателей с началом нового учебного года.

Ректор выразил благодарность руководству Республики во главе с Леонидом Тибиловым за регулярную помощь и внимание, оказываемые вузу.

В.Тедеев отметил, что и студенты, и преподаватели вуза с нетерпением ждут ввода в эксплуатацию нового университетского комплекса.

«С вводом в эксплуатацию нового университетского комплекса наши возможности еще увеличатся, - сказал Тедеев. - Большая благодарность руководству Республики и лично Леониду Тибилову за то, что строительство здания университета идет быстрыми темпами, и есть возможность, что новый учебный год в следующем году мы начнем в новом университетском комплексе, что для нас очень важно».

Президент Республики Леонид Тибилов поздравил профессорско-преподавательский состав, студентов, и в частности, первокурсников, которые сегодня переступили порог университета.

Глава государства отметил, что несмотря на тяжелые времена, которые пришлось пережить народу Республики, вуз никогда не прекращал свою деятельность.

«Сегодня вы правильно сделали, что выбрали наше учебное заведение, потому что здесь работают достойные специалисты. И надеюсь, что вы в стенах нашего вуза получите высокие знания. Без знания нет развития», - добавил Л.Тибилов.

Глава государства также рассказал студентам о своем участии в форуме в Москве «В единстве с Россией», где Южной Осетии было уделено особое внимание.

Леонид Тибилов напомнил, что 18 сентября пройдут выборы в Государственную думу Российской Федерации и призвал население Республики принять в выборах самое активное участие.

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