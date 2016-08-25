Марина Кочиева: «Поставленные задачи были выполнены»

Рассказывая журналистам о работе своего ведомства, Марина Кочиева отметила, что основные функции и рамки деятельности Комитета определены в соответствии с такими законодательными актами, как Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» и Закон «О защите прав потребителей» и в соответствии с другими нормативными документами.

Во вторник в пресс-центре Госкомитета информации и печати в рамках проекта «Открытое правительство» состоялась пресс-конференция председателя Комитета по защите прав потребителей и благополучия человека Марины Кочиевой.

В ходе пресс-конференции были затронуты практически все проблемные моменты, касающиеся работы Комитета по защите прав потребителей и благополучия человека.

Марина Кочиева обратила внимание журналистов на улучшение санитарно-гигиенического состояния коммунальных объектов и ряда других учреждений. В частности, по ее словам, по сравнению с прошлым годом ситуация с соблюдением санитарных норм в республиканской больнице намного улучшилась, что было выявлено в результате перепроверки, проведенной сотрудниками Комитета, и предложившими ряд мер по решению имевшихся проблем.

Глава Югосетпотребнадзора акцентировала внимание и на качестве питьевой воды, поступающей в город. «Вопрос качества воды интересует всех, поэтому могу сказать, что качество питьевой воды у нас улучшилось. Это связано с функционированием установки очистки воды. Есть еще некоторые вопросы к этой службе, но если сравнивать с предыдущими годами, то процент несоответствия стандартам питьевой воды в городе снизился. Но мы на этом не останавливаемся, тесно сотрудничаем с администрацией города и руководством водоканала, в оперативном режиме решаем те или иные проблемы. Наш комитет в неделю два раза делает отбор проб воды в районах города и анализирует их. Если в тех или иных районах города возникают проблемы с качеством воды, мы оперативно сообщаем в водоканал и отслеживаем, были ли устранены недостатки», - отметила Марина Кочиева.

В целом, по данным Комитета, процент несоответствия качества питьевой воды, поступающей в город, за 2015 год снизился на 50 процентов, что сразу же привело к положительным результатам в виде уменьшения на 50 процентов количества острых кишечных инфекций.

Кроме того, Югосетпотребнадзор берет пробы в родниках и источниках вокруг г.Цхинвала, активно используемых населением. Как было отмечено, качество воды в них зависит от многих факторов, в том числе от сезона, местности, количества выпавших осадков, поэтому в разные периоды показатели могут отличаться. Единственное исключение составляет источник в селе Еред, который соответствует предъявляемым требованиям.

К сожалению, как следует из информации, озвученной на пресс-конференции Мариной Кочиевой, по-прежнему проблемной остается ситуация с городским озером.

Комитет по защите прав потребителей и благополучия человека проводил регулярные проверки качества воды в озере с конца весны практически каждый месяц, включая июнь, июль, август, однако никакой тенденции к улучшению ситуации не было замечено, поэтому в итоге было принято решение о запрете купания из-за наличия в воде кишечной палочки. Вокруг озера были установлены предупреждающие знаки.

«Вода в городское водохранилище поступает из Лиахвы и близлежащего канала, поэтому, сколько бы мы не проверяли, ее качество не соответствует нормам. Мы обязаны информировать об этом население и устанавливать таблички для профилактики всплеска кишечных инфекций», - сказала Марина Кочиева.

Что же касается обустройства прилегающих территорий, то Югосетпотребнадзором были даны предписания администрации города по благоустройству прилегающей территории, многие из которых были выполнены.

Еще одним проблемным вопросом в сфере ведения Комитета по защите прав потребителей, требующим оперативного решения, остается несанкционированная мусоросвалка, образовавшаяся севернее города.

Проблему городской мусоросвалки Марина Кочиева назвала одной из самых наболевших, оказывающей негативное влияние не только на экологию, но и на здоровье населения. По ее словам, Югосетпотребнадзор готов работать над решением этого вопроса, необходимо только, чтобы в ближайшее время власти Цхинвальского района определили несколько участков для будущего полигона бытовых отходов.

В ходе пресс-конференции была озвучена информация и о мерах по улучшению материально-технического оснащения Комитета по защите прав потребителей.

«Лабораторная база является одним из самых важных моментов в нашей работе, поэтому мы большое внимание уделяем расширению количества исследований в наших лабораториях. В 2015 году список бактериологических исследований был расширен. Мы начали проводить исследование питьевой воды на вирусы. В предыдущие годы, когда в республике наблюдались вспышки эпидемии кишечных инфекций, для определения вирусов приходилось отправлять анализы в Северную Осетию. Сегодня у нас есть возможность самим проводить мониторинг качества на предмет наличия вирусов», - сообщила Марина Кочиева.

Она также с удовлетворением отметила, что в лабораториях Югосетпотребнадзора начали проводить ИФА исследования. Более того, специалисты Комитета могут проводить исследования воздуха в помещениях на наличие вредных веществ, которые очень негативно влияют на здоровье человека. В первую очередь речь идет о формальдегидах, фенолах и др.

В ближайшее время Югосетпотребнадзор сможет проводить исследования и по наличию паразитов в питьевой воде. «Это тоже является одним из основных направлений нашей работы. К сожалению, мы до сих пор не могли проводить такие анализы, проводились только химические и бактериологические исследования. Теперь у нас будет возможность проверять питьевую воду и на паразиты тоже», - отметила Марина Кочиева.

Еще одним положительным моментом в работе Комитета станет начало функционирования лаборатории молекулярной диагностики, где помимо бактерий будут выявляться вирусы и различные микроорганизмы, причем можно будет получить ответ в течение суток, а не через четыре дня, как сейчас.

«Две недели назад Правительство пошло нам навстречу и профинансировало ремонт помещения под эту лабораторию. Надеюсь, что до конца года ремонтные работы будут завершены и лаборатория начнет оказывать услуги населению. Это будет большим подспорьем для наших врачей», - заметила глава Комитета по защите прав потребителей, добавив, что список исследований, проводимых в лабораториях ведомства, будет расширяться и в дальнейшем.

Другая новость, которую Марина Кочиева сообщила журналистам, наверняка расстроит производителей и продавцов контрафактной алкогольной продукции - две недели назад в Комитете по защите прав потребителей установлено оборудование, которое позволит проводить проверку алкогольной продукции и выявлять некачественные образцы.

В целом, подводя итоги работы, проделанной Югосетпотребнадзором в 2015 году и в первой половине текущего 2016-го года, Марина Кочиева отметила, что все поставленные задачи были выполнены.

«Анализируя итоги работы Комитета за предыдущие годы, мы наблюдаем положительную динамику и улучшение санитарно-гигиенического состояния. Прежде всего, это проявляется в работе учреждений среднего и дошкольных образования. То же можно сказать и об объектах торговли и общественного питания, коммунального хозяйства.

Наш Комитет прикладывает огромные усилия в плане проверок всех подконтрольных объектов. В случае выявления нарушений нами предпринимаются меры, вплоть до закрытия предприятий. Для этого материалы пересылаются в суд, чтобы приостановить функционирование того или иного объекта», - сказала главный санитарный врач РЮО, подчеркнув, что Югосетпотребнадзор и в дальнейшем намерен проявлять принципиальность.

Пользуясь случаем, Марина Кочиева обратилась к населению с просьбой активнее сотрудничать с Комитетом по защите прав потребителей для выявления имеющихся нарушений.

«Какие бы проверки не проводились, без участия в этом процессе самих граждан мы никогда не сможем навести порядок. Югосетпотребнадзор по законодательству может проводить проверки раз в год, но после нашей проверки нерадивый предприниматель может творить все что хочет, поэтому если вы видите, что есть нарушения во взаимоотношениях между потребителем и предпринимателем, обращайтесь в наш Комитет, потому что ваше обращение будет дополнительным основанием проверить тот объект еще раз.

Комитет готов оказать помощь любому человеку, мы не только даем консультации, но также предоставляем материалы, помогаем человеку обращаться в суд и в случае необходимости представлять интересы потребителей в судебных процессах», - подчеркнула Марина Кочиева, отметив положительную динамику в этом вопросе.

По ее данным, если в первом полугодии 2015 года было пять обращений в Комитет, то в первом полугодии 2016 года таких обращений зарегистрировано уже 16.

По итогам дополнительных проверок по обращениям граждан, пострадавших от действий нерадивых предпринимателей, был закрыт ряд объектов, а также вынесены штрафные санкции. В 2015 году в бюджет республики Югосетпотребнадзором было перечислено около 600 тысяч рублей. В текущем году по состоянию на 1 августа вынесено постановлений о наложении штрафных санкций на сумму более чем 700 тысяч рублей.

И.Тедеева