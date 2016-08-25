Воспоминание длиною в жизнь

Поиском пропавших без вести людей занимаются не только различные компетентные структуры, но непосредственно сотрудники миссии МККК.

В Международный день пропавших без вести, отмечаемый 30 августа, представительство миссии Красного Креста в Южной Осетии ежегодно проводит мероприятия, напоминающие об актуальности данной проблемы, которая остро ощущается и в Южной Осетии. Ведь по прошествии многих лет остается неизвестной судьба многих жителей Южной Осетии, пропавших без вести в период грузинской агрессии.

В рамках своего мандата делегаты Международной гуманитарной организации оказывают посильную помощь семьям пропавших без вести, в ходе военного конфликта, имевшего место на территории Республики в 90-е годы и в 2008 году.

30 августа у Храма Рождества Пресвятой Богородицы в Цхинвале состоялась акция памяти пропавших без вести, организованная миссией МККК в Южной Осетии.

В рамках программных мероприятий состоялось открытие мастерской по изготовлению памятных значков - «Подари незабудку» («Foget me not»), а также выставка фотографий с краткой информацией о лицах, пропавших без вести.

Участники акции также приняли участие в разбивке палисадника в сквере у Храма Богородицы, высадив вечнозеленые кусты самшита и цветы.

В акции памяти приняли участие глава Правительства Республики Доменти Кулумбегов, министр иностранных дел Мурат Джиоев, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев, уполномоченный по правам человека при Президенте Инал Тасоев, другие официальные лица, а также родные и близкие пропавших без вести и жители Цхинвала.

Председатель Правительства выразил слова сочувствия присутствующим родственникам, отметив, что руководство Республики разделяет боль их сердец, страдания в ожидании близкого человека, заверив, что работа по поиску пропавших без вести жителей Южной Осетии будет и дальше продолжаться.

Уполномоченный по правам человека при Президенте РЮО Инал Тасоев рассказал о проводимой работе по выяснению судеб людей, пропавших без вести. «В текущем году после возобновления трехстороннего координационного механизма по поиску пропавших без вести нам удалось выяснить судьбу Маирбега Тедеева, который пропал в августе 2008 года во время боевых действий с грузинским агрессором, - сказал И.Тасоев. - Его тело было обнаружено в Моздоке и под личным контролем Президента РЮО Л.Тибилова перевезено в Цхинвал. Останки героя были захоронены с воинскими почестями».

И.Тасоев также сообщил, что к расследованию и поиску трех других наших соотечественников - Хугаева, Хачирова и Плиева, в ходе Женевских дискуссий был подключен международный эксперт, который выяснил, что эти трое ребят находились в руках грузинских силовых структур. Однако грузинская сторона все приведенные доводы отвергает. Международный эксперт в своем отчете изложил рекомендации и замечания, которые должна выполнять грузинская сторона. За выполнением всех данных предписаний будет проводиться экспертное наблюдение. Мы также проводим сбор прижизненных данных пропавших без вести, - отметил И. Тасоев. - Этим занимается неправительственная организация «Надежда», которую возглавляет Лидия Кудзиева при активном участии сотрудников миссии МККК и волонтеров. К этой работе подключились и студенты факультета журналистики ЮОГУ», - заключил И.Тасоев.

Глава миссии МККК в РЮО Нальан Антмен обратилась к присутствующим матерям и родственникам пропавших без вести со словами сочувствия, отметив: «У пропавших без вести остались семьи, и основополагающим правом этих семей является выяснение судеб их родных.

Мы выражаем свою солидарность и сочувствие тем, кто долгие годы ждет своих родных с неразделенной болью в сердце, с вопросами без ответа. Они, несмотря на огромные трудности и терзающую душу неизвестностью, продолжают ждать новостей и надеяться на помощь в выяснении судеб их родных.

В тесном сотрудничестве с ассоциацией семей, пропавших без вести «Память» и «Надежда», при постоянной поддержке и участии властей Южной Осетии, делается все возможное для того, чтобы облегчить жизнь каждой из этих семей и помочь в выяснении участи их родных. Это трудоемкий и длительный процесс, но мы никогда не оставим надежды и будем продолжать двигаться вперед.

МККК начал проведение мероприятий, посвященных Международному Дню пропавших без вести, в начале августа, представив передвижную фотовыставку «Воспоминания длиною в жизнь» во всех четырех районах Южной Осетии. Выставочный тур завершается здесь сегодня. Мы очень надеемся, что через нее вы прочувствуете боль людей, с непреходящей надеждой ожидающих известий о своих пропавших без вести близких. История каждой такой семьи будет услышана», - сказала глава миссии МККК.

В заключении Нальан Антмен выразила благодарность Председателю ассоциации «Память» и «Надежда» Лидии Кудзиевой за активное участие. Большую благодарность госпожа Н.Антмен выразила Правительству Республики и, в частности министру иностранных дел РЮО Мурату Джиоеву, уполномоченному по правам человека при Президенте Иналу Тасоеву, советнику Президента Давиду Санакоеву - за перманентную помощь в деятельности МККК по выяснению участи пропавших без вести лиц.

Н.Антмен также сердечно поблагодарила собравшихся, которые посчитали нужным и нашли время для выражения своей поддержки и сочувствия родственникам пропавших без вести, всем, кто все эти годы стоически ожидает известий о судьбе сыновей и близких.

В 2014 г. была издана книга «Воспоминание длиною в жизнь». Проект предложен родственниками пропавших без вести с целью напомнить о своей непреходящей боли и растянутых на годы страданий от ожидания близкого человека. О многих из них нет никаких сведений, - их имен нет ни среди живых, ни среди до сих пор томящихся в застенках, ни среди мертвых.

В книгу вошли истории о 62 пропавших без вести в годы войны, оставшиеся фотографии.

Фотографии, представленные на выставке, сделанные сотрудниками МККК и журналистами, вовлеченными в Проект, подчас берут за душу, врезаются в память…

Вот кожаный пиджак, повешенный на спину стула ушедшим в неизвестность Мелитоном Джиоевым, а вот сувениры, подаренные Федором Валиевым своей супруге. На следующей фотографии гербарий поблекшего от времени алого мака, хранящийся в томе К.Маркса из библиотеки Графа Кочиева. Семья Пухаева ждет Мурата, его резиновые сапоги в ожидании хозяина стоят в прихожей, мать бережно хранит все личные вещи и документы сына.

Вот уже много лет эти вещи молчаливо ожидают возвращения владельцев, и только сердце матери все эти бесконечные годы ожидания не перестает учащено колотиться…

А печальный взор утомленных (от плача глаз) часто застилает солоноватая бусинка иссыхающей влаги.

Так и живут эти люди, которым мы искренне сочувствуем и сопереживаем. Надежда, как говорится, умирает последней.

В завершение акции сотрудники миссии МККК подарили присутствующим памятные значки - голубые незабудки.

М. ГАБАЕВ