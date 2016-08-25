Газета «Южная Осетия»

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Леонид Тибилов принял участие во Всемирном форуме «В единстве с Россией»

Леонид Тибилов принял участие во Всемирном форуме «В единстве с Россией»

Президент Леонид Тибилов принял участие во Всемирном форуме «В единстве с Россией», который проходил 28 - 29 августа в Москве.

На форуме обсуждались актуальные вопросы внешней политики России в отношении соотечественников, проживающих за рубежом. Это, прежде всего, вопросы реализации прав и свобод российских граждан, проживающих за рубежом; информационное взаимодействие русскоязычных СМИ и гуманитарное сотрудничество организаций соотечественников. Важной темой встречи стало обсуждение участия российских граждан, проживающих за рубежом, в общественно-политической жизни России.

В работе форума принял участие Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, руководители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, известные политики, представители российских и зарубежных общественных организаций, средств массовой информации, ученые, правоведы, священнослужители.

Форум «В единстве с Россией» организован по инициативе фонда «Русский мир».

 

«Реализован принцип «две страны - единое пространство»

Президент Леонид Тибилов выступил на Всемирном форуме «В единстве с Россией» в Москве.

Обращаясь к участникам форума, Леонид Тибилов сказал, что слова «В единстве с Россией», вынесенные в название форума, исполнены глубокого смысла для Южной Осетии. «Составляя ядро огромного цивилизационного пространства, Россия на протяжении сотен лет остается центром притяжения не только для русского зарубежья, но и для многих народов, осознающих себя частью этой цивилизационной общности, единых в радости и в горе, ощущающих свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России».

Неотъемлемой частью этой общности он назвал и народ Южной Осетии.

«Когда в августе 2008 года Грузия обрушила на Южную Осетию огненную лавину вооруженной агрессии, наш народ черпал стойкость в своей вере в Россию, в твердой уверенности, что Россия не оставит в беде, придет на помощь. Трудно представить, с какой надеждой и верой ждали в Цхинвале российскую армию. Это просто был вопрос жизни и смерти. Когда российские войска пришли на помощь защитникам Цхинвала, в котором продолжались уличные бои, люди, увидев танки под российскими флагами, понимали, что пришло спасение и кошмар войны для них закончился, Южная Осетия будет жить. Уже на второй день везде, где только возможно, появились надписи «Спасибо, Россия!»; люди хотели высказать свою величайшую благодарность России, которая пришла и спасла наш народ от полного истребления», - сказал Леонид Тибилов.

Президент также отметил, что в те августовские дни огромное количество людей в России очень близко восприняло трагедию Южной Осетии: «Такое бывает только тогда, когда есть эмоциональная связь между народами, ощущение принадлежности к единой общности, восприятия людей как своих».

Леонид Тибилов назвал судьбоносным решение Российской Федерации о признании независимости Южной Осетии, принятое 26 августа 2008 года, что стало, по словам Президента, надежной гарантией безопасности народа от новых попыток агрессии и уничтожения со стороны Грузии.

«Такое забыть невозможно. Пока будет жить наш народ, будут цветы у памятников российским войнам, погибшим в боях за Цхинвал», - сказал он.

В своем выступлении Леонид Тибилов особо подчеркнул исторические связи между нашими странами.

«Не раз и не два в Южной Осетии убеждались, выбирая союз с Россией, что наши предки сделали единственно правильный выбор, и этому выбору наш народ будет верен во все времена. Договор о союзничестве и интеграции, подписанный 18 марта 2015 года, определяет уникальный, предельно близкий характер двусторонних отношений, объединение пространств двух государств, вплоть до единого пространства обороны и безопасности. Реализован принцип «две страны - единое пространство». Невозможно   найти в мире пример более тесной интеграции, более высокого доверия между двумя государствами», - сказал Президент.

Он также подчеркнул, что участников форума «В единстве с Россией» объединяет желание видеть Россию сильной экономически, могущественной страной, занимающей ведущие позиции в международном пространстве.

«Все мы стремимся сделать всё от нас зависящее для укрепления международного престижа и продвижения позиций России», - отметил Леонид Тибилов.

«Боевое содружество, битва против общего врага не на жизнь, а на смерть, совместно добытая победа в Великой Отечественной войне навсегда вошли в национальное сознание и историческую память наших народов.

По улицам десятков и сотен городов 9 мая идут бесконечные шеренги Бессмертных полков, которые так похожи в каждой из наших стран. Сыновья, внуки, правнуки солдат Великой Отечественной войны, стоявших плечом к плечу в ратном строю - все мы ощущаем себя частью нашей общей истории, ощущаем единство нашего исторического времени и нашего общего цивилизационного пространства. Закаленное той войной чувство ратного товарищества продолжает жить в сознании новых поколений», - сказал Президент.

 

Жителей Южной Осетии отличает развитое чувство гражданственности

«Российские соотечественники в Южной Осетии уже несколько раз принимали участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, в выборах депутатов Государственной думы РФ нескольких созывов», - отметил Президент Леонид Тибилов в ходе своего выступления на Всемирном форуме.

«Южная Осетия - небольшая страна, и все ее население численно может быть меньше, чем количество российских граждан в иной крупной стране дальнего зарубежья. Но процент граждан с правом голоса, принимающих участие в голосовании, всегда традиционно высок», - подчеркнул он.

По словам Леонида Тибилова, жителей Республики отличает развитое чувство гражданственности, высокая гражданская активность является нормой.

«Кроме того, югоосетинское государство, где большинство населения имеет второе гражданство - российское, исходя из особого характера отношений с Россией, обеспечивает всемерную поддержку организации выборов на своей территории. Участие в голосовании на выборах Президента Российской Федерации, на выборах депутатов Государственной думы Российской Федерации считается в народе высокой привилегией, подтверждающей неразрывное единство с российской государственностью», - сказал он.

Президент также отметил в своем выступлении, что выборы Президента РФ, выборы в Госдуму РФ на территории Южной Осетии воспринимаются как своего рода референдум, на котором народ Южной Осетии неизменно выражает свою поддержку России, с которой связывает прочный мир и безопасность, гарантии устойчивого развития и уверенность в завтрашнем дне.

«Наглядным свидетельством единства с Россией, гражданского участия в жизни страны станет голосование российских соотечественников различных стран и на выборах депутатов Госдумы 18 сентября 2016 года. Что касается Южной Осетии, скажу еще раз: народ Республики уже давно раз и навсегда определился со своим главным выбором - быть вместе с Россией. Этот безоговорочный выбор он подтвердит своим голосованием 18 сентября», - заключил глава югоосетинского государства.

Сайт Президента Республики Южная Осетия

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