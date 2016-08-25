Восьмую годовщину признания независимости отметили в Южной Осетии

26 августа Южная Осетия отметила государственный праздник - День признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией. Именно в этот день 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии. Вслед за ней последовало признание независимости РЮО рядом других государств мира. С тех пор День признания независимости Южной Осетии включен в календарь праздничных дней и памятных дат Республики и объявлен государственным праздником и выходным днем. Ежегодно в Южной Осетии 26 августа проходят различные праздничные мероприятия.

Восьмую годовщину признания независимости в республике отметили достаточно широко. Поздравить народ Южной Осетии и принять участие в торжественных мероприятиях приехали: делегации РСО-Алания во главе с врио главы Республики Вячеславом Битаровым, ЛНР во главе с председателем Народного собрания Владимиром Дегтяренко и ДНР во главе с руководителем парламентской фракции общественного движения «Донецкая Республика» Александром Костенко, а также главный советник управления Администрации Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Алексей Филатов, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Казбек Тайсаев и другие.

До начала торжественных мероприятий Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял гостей, приехавших в Республику для участия в праздничных мероприятиях. Глава государства встретился с делегацией Луганской Народной Республики, во главе с Председателем Народного Совета ЛНР Владимиром Дегтяренко.

Л.Тибилов на встрече выразил слова благодарности и признательности гостям за то, что они приехали в такой торжественный день разделить радость народа Южной Осетии. Он отметил, что уже восемь лет народ Южной Осетии живет в свободной, признанной стране, и отношения, которые выстраиваются с братскими странами, выходят на высокий уровень. При этом, по его словам, основным стратегическим партнёром, конечно же, является Российская Федерация.

Председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко передал поздравительный адрес Главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Он подчеркнул, что Южная Осетия героически заслужила сначала самоопределение, а потом и признание самого главного нашего союзника - Российской Федерации. «К этому стремится и народ Луганской Республики. Мы тоже ждем свое признание, а самоопределение мы заслужили кровью и потом. Мы - часть русского мира и идем по тому же пути, что и вы», - сказал Владимир Дегтяренко.

В тот же день Леонид Тибилов встретился с временно исполняющим обязанности Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым и с делегацией РСО-Алания.

Президент РЮО Леонид Тибилов выразил слова благодарности Вячеславу Битарову, за то, что он нашел время отметить вместе с югоосетинским народом этот торжественный день. Глава государства подчеркнул, что не делит Осетию на Южную и Северную. «Мы один народ, и всегда рады видеть вас здесь», - подчеркнул Леонид Тибилов.

Президент в ходе встречи отметил, что народ Южной Осетии и до войны в августе 2008 года и после всегда чувствовал поддержку и помощь Северной Осетии. «Сегодня мы близки к этапу, когда можно сказать, что мы одно целое, одно государство, Аланское государство», - сказал Леонид Тибилов.

По словам Вячеслава Битарова 26 августа - праздник не только для Южной Осетии, но для Осетии в целом.

«Народу Республики пришлось пройти через многое. И сегодня Южная Осетия независимое, признанное государство. Народ в Северной Осетии радуется вместе с югоосетинским народом. Мы и в дальнейшем будем способствовать и делать все от нас зависящее, чтобы единство между народом Осетии еще сильнее крепло.

Когда приходит тяжелая пора, как это было в Южной Осетии 8 лет назад, мы осознаем, что мы один народ и становимся рядом друг с другом, что было продемонстрировано в 2008 году, когда большую помощь Республике оказала Великая Россия, благодаря которой в краткие сроки враг был разгромлен. Это помогло и спасло очень много жизней, поэтому мы всегда благодарны России», - отметил В.Битаров.

Врио главы Северной Осетии отметил и положительные результаты в процессе восстановления Республики. «Сегодня мы видим, что развивается социальная инфраструктура, это тоже благодаря России, но я знаю, что вы вносите в это дело большой вклад как Президент и патриот Республики», - сказал Вячеслав Битаров, и пожелал главе государства и народу Южной Осетии дальнейшего развития, мира и спокойствия, счастья и добра в каждом доме.

В ходе встречи главы двух Республик договорились о реализации совместных проектов в социально-экономической и культурной сферах.

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов наградил Вячеслава Битарова и Казбека Тайсаева «Орденом Дружбы», представителям североосетинской делегации Руслану Икаеву, Сослану Козаеву, Асланбеку Хадарцеву были вручены медали «В ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия».

Мероприятия 26 августа начались с возложения цветов на Мемориальном кладбище во дворе Цхинвальской школы №5.

В церемонии возложения приняли участие Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов, Председатель Правительства Доменти Кулумбегов, Председатель Парламента РЮО Анатолий Бибилов, руководитель Администрации Президента Алан Джиоев и представители североосетинской делегации во главе с врио Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеславом Битаровым.

26 августа ко Дню признания государственной независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией, в киноконцертном зале «Чермен» состоялось торжественное собрание представителей общественности Республики.

В мероприятии приняли участие руководство страны, первый Президент РЮО Людвиг Чибиров, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РЮО Эльбрус Каргиев, представители делегаций, приехавшие в Республику, члены законодательной и исполнительной ветвей власти, представители общественности и научной интеллигенции.

Прозвучали гимны Южной Осетии и России. С поздравительными речами к народу Южной Осетии выступили Президент РЮО Леонид Тибилов, врио главы РСО-Алания Вячеслав Битаров. Главный советник управления Администрации Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Алексей Филатов зачитал поздравительный адрес помощника президента России Владислава Суркова. От имени главы Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого, с поздравительной речью к югоосетинскому народу обратился Владимир Дегтяренко. Со словами поздравления на торжественном собрании также выступили депутат Парламентской фракции Донецкой Народной Республики Сергей Прокопенко, представитель Комитета солдатских матерей Северной Осетии Лора Гогаева и другие.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом.

На имя президента поступило много поздравительных телеграмм. В частности, от Главы Республики Ингушетия Юнус-бека Евкурова, вице-президента Российского совета по международным делам, экс-президента Республики Северная Осетия-Алания, Александра Дзасохова, председателя координационного совета международного общественного движения «Высший совет осетин» Бориса Басаева и многих других.

В честь восьмой годовщины признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией в Республике прошли и другие праздничные мероприятия - выставки, концерты и т.д.

Праздничный день завершился красочным салютом.

Подготовила А. СИУКАЕВА