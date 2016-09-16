Новое время - новые тенденции

День учителя начали отмечать еще в Советском Союзе, указ об этом был издан 29 сентября 1965 года. Затем, начиная с 1980 года, его празднование перенесли на первое воскресенье октября. В 1994 году ЮНЕСКО ввела празднование Международного дня учителя 5 октября и Россия, со своей стороны, присоединила празднование «своего» Дня учителя к этой дате. С этого года профессиональный праздник педагогов отмечается 5 октября.

День учителя по праву является праздничной датой, касаясь практически каждого из нас. В этот день в нашей памяти оживают картины детства, годы, проведенные в школе и, конечно же, любимые учителя. Они дают нам знания, но главное - преподают нам уроки жизненной мудрости, оставляя в каждом из нас частицу своей души. Для каждого из нас учитель - как путеводная звезда, ведет нас с первых школьных дней по сложной, но интересной стране знаний. Любое в мире открытие начинается с учителя, трудно представить, что было бы на земле, если бы не было такой специальности как учитель.

Те, для кого работа с детьми стала профессией, делом всей жизни, - особенные люди. В День учителя школьники, студенты, воспитанники всех образовательных учреждений чествуют своих педагогов, но только через годы они по-настоящему осознают, насколько велик был вклад учителя в их судьбу.

Ведь учитель - это не только человек, обучающий наукам, но еще и носитель духовности и нравственного начала. Учителя выполняют особую гражданскую миссию - воспитание молодого поколения. Их знания и опыт, преемственность традиций и новаторство лежат в основе каждой школы.

Мы всегда очень требовательны к своим учителям. Хотим, чтобы они обладали всей полнотой знания, были тактичны и мудры, приветливы и снисходительны. И, конечно же, желаем, чтобы наш учитель всегда был в хорошем настроении. О том же, что учителю тоже нужна наша поддержка, зачастую забываем…

Система образования Южной Осетии всегда славилась именами известных учителей, богатыми педагогическими традициями, сплоченным учительским контингентом, идущим в ногу со временем. К сожалению, даже в ностальгические советские времена скромный, но незаменимый труд учителя вознаграждался не в полной степени, а о последних двух десятилетиях и говорить не приходится. Это привело к закономерной утрате социального престижа данной профессии. Тем не менее, общество все чаще приходит к осознанию важнейшей роли, которую в подготовке будущих граждан может сыграть прослойка интеллигенции, называемая педагогами. Соответственно возрастает внимание, уделяемое в целом системе образования и подготовке учительских кадров, повышению их квалификации, возможностей эффективно выполнять возложенную на них миссию. Современный учитель должен быть не только грамотным профессионалом, владеть новейшими средствами и методиками обучения, но и осознавать суть глубоких перемен, которые идут в обществе. Новое время ставит перед педагогами Республики новые требования и вызовы.

Среднему и высшему образованию в Южной Осетии предстоит решить актуальную проблему сохранения и упрочения позиций осетинского языка и адекватно реагировать на современные вызовы, обеспечивая подготовку конкурентоспособных кадров для основных отраслей народного хозяйства.

Как отметила недавно министр образования Натали Гассиева, работники сферы образования сегодня закладывают краеугольный камень в будущее нашего государства. Сегодня и в России идет активный поиск новой модели образовательной системы, где во многом увеличивается степень самостоятельности и мотивация учителя. Попытки найти приемлемую схему, которая бы отвечала как требованиям времени, так и национальным интересам, предпринимаются и в Южной Осетии. Модернизация сферы образования позволяет уже не думать о банальном существовании школ, а о перманентном повышении эффективности труда учителя за счет современных технологий и методик. За счет программ восстановления и финансовой помощи со стороны Российской Федерации многие учебные заведения страны, прежде всего ее столицы, отремонтированы и оснащены современным оборудованием. С каждым годом все больше школ РЮО по уровню оснащенности и условий обучения, приближаются к современным стандартам. Наращиваются объёмы финансовых вложений в восстановление образовательных учреждений, улучшение их материально-технической базы. Большинство школ оснащены компьютерами, интерактивными комплектами, методическими пособиями для учителей. Поставки современного учебного оборудования в образовательные учреждения продолжаются и сегодня.

Реализация намеченных планов, несомненно, позволит создать действительно современные условия для ведения полноценного образовательного процесса, а времена разрухи в сфере образования окончательно уйдут в прошлое. Те, кто учился в школах Южной Осетии в 90-е годы, легко могут оценить разительные перемены, произошедшие за последние годы в сфере образования. Югоосетинская школа «образца 90-х» представляла собой здание без ремонта, со следами обстрелов и торчащими зимой из окон трубами буржуек, из которых валил дым и хорошо, если наружу. Не хватало парт, стульев, учебников, учителя месяцами не получали и без того мизерную зарплату. В зимние месяцы уроки в плохо отапливаемых школах сокращались с 45 минут до 20, а длительность зимних каникул была резко увеличена. Разумеется, в те годы трудно было думать о достижении каких-то серьезных успехов в сфере образования. Теперь все это позади, время ставит новые задачи, которым необходимо решать, параллельно наверстывая упущенное.

Сегодня система образования страны стоит на перепутье. Предпринимаются целенаправленные попытки внедрения новых организационных форм и методов работы, проводится апробирование ряда методологических новшеств и перераспределение ресурсов.

В этой связи одним из трендов в сфере образования Южной Осетии за последние два года стал непростой процесс оптимизации. Этот процесс в частности заключается в поэтапном создании базовых образовательных учреждений, а также экспериментальных площадок. Иными словами, некоторые школы становятся базовыми, а малокомплектные преобразуются в их филиалы. В школах-филиалах проходят обучение до 9 класса, а 10-11 классы переводятся в базовую школу, которая находится недалеко от филиала. Базовые школы уже будут оснащены по современным стандартам, в том числе интерактивными комплектами и др. План оптимизации составлен на три года, примерно до 2018-го, с возможностью ежегодной корректировки. Он предусматривает также такие новшества, как школа-детский сад, и школы, специализирующиеся по отдельным направлениям. Образовательное учреждение типа «школа-детский сад» в частности создается в селе Хетагурово, где теперь в здании одновременно будет располагаться дошкольное образовательное учреждение, что позволяет рационально использовать свободные помещения здания школы.

Новые подходы в рамках модернизации проходят апробацию и в Знаурском районе. К примеру, на базе Бекмарской школы вводятся часы по преподаванию вождения сельскохозяйственных машин. Теперь учащиеся по окончании школы получат не только аттестат, но еще и сертификат, дающий им возможность работать в сфере сельского хозяйства.

Оптимизация в сельских школах производится также за счет объединения уроков физкультуры, музыки и рисования для классов, где мало учеников. Оптимизированы также часы классного руководства в школах с небольшим контингентом учащихся. Четко определено и количество часов у одного преподавателя, что дает еще одну возможность трудоустроить молодых педагогов.

Сэкономленные таким образом средства, согласно Плану модернизации, направляются на развитие системы образования в целом.

Организационные новшества затронут и городские школы. Так, Цхинвальская средняя школа № 3 преобразуется в экспериментальную площадку по схеме «школа-вуз». Работу 3-й школы в дальнейшем должен курировать Юго-Осетинский госуниверситет, а это означает не сокращение преподавателей, а наоборот, расширение факультативных занятий, проведение семинаров, консультаций и многое другое - в плотной связке с главным вузом Республики.

Катализатором дальнейших позитивных изменений в сфере образования Южной Осетии будет служить и реализация Договора о союзничестве и интеграции. Как известно, в декабре образовательными ведомствами Российской Федерации и Южной Осетии в рамках реализации статей 10-11 Договора был подписан План мероприятий по реализации задач по развитию сферы образования РЮО, а также План мероприятий по оказанию помощи РЮО в реализации программы развития русского и осетинского языков.

В качестве приоритетных направлений в подписанном документе обозначены следующие мероприятия: разработка государственных образовательных стандартов и примерных образовательных программ, оказание помощи РЮО по программам развития высшего и общего образования, переподготовка и повышение квалификации педагогических работников. Помощь Российской Федерации в этом вопросе весьма актуальна и своевременна.

Согласно Плану мероприятий, РФ также будет оказывать помощь нашей Республике в подготовке специалистов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Это касается бакалавриата и магистратуры, аспирантуры и ординатуры, также развития дополнительного профессионального образования.

Кроме того, в рамках реализации Договора ведется работа по разработке проекта Соглашения о признании югоосетинских документов об образовании и квалификации, ученых степенях и званиях на территории Российской Федерации. Также Планом мероприятий предусмотрено оказание помощи РЮО в реализации программ развития осетинского языка и совершенствование изучения русского языка.

Таким образом, анализ сегодняшних тенденций в системе образования Южной Осетии показывает, что ситуация в сфере образования Республики начинает претерпевать позитивные изменения, которые выражаются как в материально-техническом и организационном аспекте, так и в постепенном повышении образовательного уровня выпускников. Правда, добиться серьезного прорыва в этом вопросе мешают проблемы иного характера.

Дело в том, что в вопросе повышения уровня образования сегодня основная проблема заключается в степени мотивации не только учителей, но и самих учащихся. Если улучшения качества работы педагогов все же можно добиться внедрением новых методов и моделей, повышением зарплат, проведением различных семинаров, с помощью ужесточения требования и контроля над образовательным процессом, то мотивация учащихся - вопрос куда более сложный. Речь идет о ломке психологических стереотипов молодых поколений, которые за последние 20 лет приучились к реальности, в которой решения любых задач, в первую очередь финансовых, а затем и карьерных, можно добиться, имея минимальный багаж знаний.

Нельзя забывать о том, что без социальных стимулов любая система обучения может не дать должного эффекта. Общий престиж и востребованность образования в Республике зависит уже не от отдельно взятого Министерства образования, а от усилий всех органов государственной власти. Причем в данном случае речь идет не только о достойной оплате труда, но и о критериях отбора людей при поступлении или продвижении в различного рода структурах и органах в масштабах всего государства.

Социальная востребованность качественного образования в глазах молодежи пока все недостаточно высока, несмотря на все лозунги и призывы. Сломать устоявшиеся стереотипы и повысить социальную востребованность качественного образования - задача сегодня, конечно, не из легких. Ее решение может быть только комплексным и требует продуманных мер со стороны государства и всего общества. Одной пропагандой через СМИ эту задачу не решить.

Помимо этого, с учетом нынешних проблем в подростковой среде важное значение приобретает не только объем знаний, получаемых учащимися в школах, но и степень воспитанности, социализации и другие факторы. Однако без родителей сама школа эти задачи в полном объеме решить не сможет. Ведь ребенок приходит в школу уже с определенными, сформировавшимися чертами характера, мировоззренческими стереотипами. Между тем, зачастую многие родители ошибочно полагают, что можно свалить ответственность за воспитание детей на педагогов в школах.

Хотя, несомненно, программа развития образования должна ставить особый акцент на нравственном воспитании учащейся молодежи. С учетом сегодняшних реалий требуется привлечение компетентных специалистов в области психологии и педагогики, использование соответствующих научных разработок. В целом же конечно это задача всего общества - бороться за здоровую, воспитанную в национальных традициях молодежь.

М. ГАБАЕВ