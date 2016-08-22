Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году

Символично, что в этом году время проведения педагогической конференции совпало с исторической датой - 23 августа 1924 года состоялся первый съезд деятелей народного образования Севера и Юга Осетии, на котором была принята резолюция об едином литературном языке.

В работе конференции приняли участие Президент Республики Леонид Тибилов, вице-премьер Эрик Пухаев, глава Парламентского комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Юрий Габараев, министр образования и науки Натали Гассиева, советник Президента по социальным вопросам Родион Сиукаев, представители Министерства образования и науки, профессорско-преподавательский состав ЮОГУ, учителя школ столицы и районов Республики и др.

Открыв работу конференции, Натали Гассиева поздравила собравшихся с началом нового учебного года и выступила с обширным докладом, посвященным положению дел в образовательной сфере РЮО.

По словам министра, педагогическое сообщество Южной Осетии работает над выполнением главных задач - улучшением качества образования, обеспечением его доступности для всех категорий населения, развитием кадрового потенциала и организацией образовательного процесса на уровне современных стандартов, что в комплексе должно обеспечить конкурентоспособность югоосетинской образовательной модели.

Как считает министр, любая новая образовательная концепция должна быть направлена на развитие здоровой творческой индивидуальности, понимающей степень востребованности обществом знаний и способной выдерживать конкуренцию в современном мире. Для этого ученик должен быть способен к творческому мышлению, проявлению инициативы и поиску нестандартных решений.

Затем Н.Гассиева перешла к подведению итогов по ключевым направлениям деятельности Министерства образования, обозначив также актуальные проблемы образовательной сферы.

Одним из таких направлений является модернизация системы дошкольного и общего образования.

«Идет второй год модернизации, и если рано еще говорить о результатах, тем не менее, хотим отметить, что оптимизация часов по отдельным предметам позволяет продуктивнее использовать учебное время и сконцентрироваться на результате. К тому же модернизация направлена на решение многих проблем, включая создание возможностей для реализации современных образовательных программ во всех образовательных учреждениях, рациональное использование кадрового потенциала и многое другое», - сказала министр.

Другим направлением работы министерства за истекший период стала нормативно-правовая деятельность. В частности, были разработаны и внесены изменения в действующий закон РЮО «Об образовании», касающиеся назначения руководителей и завучей образовательных учреждений. Внесенные изменения также предусматривают возможность создания образовательных учреждений типа школа-детский сад. Первый подобный проект планируется реализовать на территории Цхинвальского района.

Помимо этого, в рамках реализации Договора о союзничестве и интеграции между РЮО и РФ был разработан и подписан План мероприятий по сотрудничеству между министерствами образования Южной Осетии и России. Подготовлен проект соглашения между Правительством РЮО и Правительством РФ о взаимном признании документов об образовании и квалификации, который, по предварительной информации, будет подписан осенью этого года. Также разработано восемь положений, зарегистрированных в Министерстве юстиции РЮО, разработано и утверждено положение о закупе продуктов питания для подведомственных Министерству образования организаций, доработан и вынесен на заседание Правительства закон «Об образовании» в новой редакции. Кроме того, подготовлены три проекта постановления правительства, касающиеся упорядочения ряда организационных вопросов в сфере образования.

Проекты постановлений будут направлены на рассмотрение Правительства Республики после принятия и вступления в силу Закона «Об образовании» в новой редакции.

На конференции прозвучали и статистические данные по системе образования в целом. В частности, в Южной Осетии на сегодняшний день функционирует 24 дошкольных образовательных учреждений, 16 из которых городские, а 8 - сельские. Их контингент составляют 3184 ребенка, что несколько больше показателей 2014 года, когда дошколят в Республике было 3115.

При этом сохраняется выраженная диспропорция - около 87 % от общего числа воспитанников приходятся на долю города. По-прежнему наблюдается рост внутренней миграции, что ведет к повышению нагрузки на детские сады г. Цхинвала и райцентров. В то же время в ряде населенных пунктов есть потребность в открытии детских садов. Эту проблему планируется решить в рамках модернизации, в ходе которой, с целью оптимизации образовательных площадей, в зданиях некоторых сельских школ будут размещены дошкольные подготовительные группы.

Всего на поддержание и развитие дошкольного образования из бюджета 2016 года было выделено почти 195 млн. рублей. Что касается средней заработной платы педагогических работников в детских садах, то в городе она составляет 14 448 рублей, в селе 14 131рубль.

По средним общеобразовательным школам цифры несколько разнятся, - средняя зарплата в селах составляет 14 995 руб., а в городе - 13 74 руб.

Общее количество средних школ в Южной Осетии - 52, в которых обучается 5 655 учеников, плюс 322 учащихся, обучающихся в негосударственных образовательных учреждениях. При этом в системе общего среднего образования работает 1951 человек.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые усилия, ключевыми проблемами образовательной сферы остаются сравнительно невысокий уровень качества образования, оснащенность и материально-техническое обеспечение школ.

В течение года активно проводились предметные олимпиады, в которых приняли участие 372 ученика, что превышает прошлогодний показатель.

Совместно с представительством «Россотрудничества» была проведена олимпиада по русскому языку «Время учиться в России», в котором приняло участие 160 учащихся 11-х классов, из них победителями стали 19, а 23 старшеклассника получили призы.

Кроме того, группа цхинвальских школьников приняла участие в 12-й Международной олимпиаде по русскому языку для учащихся школ с русским языком обучения в странах СНГ и Балтии.

В самой Южной Осетии для поддержки одаренных детей был проведен общереспубликанский конкурс «Шаг в науку». Победитель конкурса -учащийся 11-го класса школы №1 затем принял участие в европейской научной выставке «Экспо-наука» в Брюсселе, где также одержал победу.

Министр образования проинформировала присутствующих о мероприятиях, предпринятых ведомством по организации летнего отдыха и досуга учащихся школ на территории Республики. Кроме того, школьники из Южной Осетии в рамках достигнутых договоренностей с российскими коллегами и при поддержке руководства РЮО смогли отдохнуть в оздоровительных детских лагерях в Крыму, Абхазии, г.Орле и др.

В завершение выступления Н.Гассиева пожелала педагогам, воспитателям и всем работникам образования творческого вдохновения, крепкого здоровья и терпения.

С началом нового учебного года педагогический актив Южной Осетии сердечно поздравили и почетные гости конференции - директор Российского Центра государственных финансов высшей школы экономики Татьяна Абанкина и директор Института развития образования высшей школы экономики Ирина Абанкина.

«Образование фактически открывает перед человеком возможность стать достойным человеком, прожить яркую интересную жизнь. Высокая образованность окрыляет и вдохновляет и одновременно воспитывает человека, приучая к ответственности за себя и своих близких, благополучие своей земли, своей Родины, что чрезвычайно важно», - отметила в своем выступлении Татьяна Абанкина.

С началом нового этапа в образовательной сфере учителей Республики сердечно поздравил Президент Южной Осетии Леонид Тибилов. Вначале своего выступления Л.Тибилов попросил присутствующих вместе поаплодировать громкой победе нашего земляка, олимпийского чемпиона по вольной борьбе Сослана Рамонова, пополнившего копилку сборной России еще одной золотой медалью.

Обращаясь к присутствующим, Глава государства подчеркнул, что педагогическая общественность по сути, является национальным достоянием югоосетинского государства и, в частности, сказал: «Хочу пожелать вам крепкого здоровья и дальнейших успехов в деле воспитания подрастающего поколения нашей Республики. Мы с вами и впредь будем сообща работать над повышением образовательного уровня наших детей. В Южной Осетии он всегда был на высоте, о чем говорят и статистические данные советских времен».

Леонид Тибилов также подчеркнул важность тесного взаимодействия школы и родителей учащихся.

«Педагогическая деятельность без взаимодействия с родительской общественностью существовать не может, ее эффективность снижается в разы. Кроме того, необходимо привлечь молодые кадры, использовать этот потенциал во благо молодого поколения», - сказал Президент.

Глава государства с удовлетворением говорил о представившейся возможности поступления югоосетинских выпускников в лучшие вузы Российской Федерации благодаря поддержке руководства России, Посольства РФ в РЮО, представительства «Россотрудничества» в Южной Осетии.

Он также сообщил, что в текущем году на нужды образования Республики будет выделено больше финансовых средств.

В прошлом году на образование было выделено 858 млн.500 тыс. руб., в текущем году, с учетом роста в Республике числа образовательных учреждений, планируется выделение суммы порядка 936 млн.600 тыс. рублей.

Хочу отметить, что без помощи Российской Федерации, это было бы невозможно», - подчеркнул Леонид Тибилов.

В завершение выступления Глава государства еще раз пожелал присутствующим и всем учителям Южной Осетии здоровья и успехов в работе в предстоящем учебном году, а также ответил на многочисленные вопросы участников конференции.

В ходе конференции также выступили преподаватели городских и сельских школ Республики, а также руководители ведомств, которые тесно сотрудничают с Министерством образования - зам. министра здравоохранения и социального развития Агунда Плиева и председатель Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Кочиева.

В завершение конференции вниманию ее участников был представлен текст соответствующей резолюции, которая с учетом замечаний, пожеланий и предложений присутствующих была принята к руководству и исполнению.

М. ГАБАЕВ