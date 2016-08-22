Газета «Южная Осетия»

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Официально

Выступление Президента РЮО Леонида Тибилова на торжественном собрании, посвященном Дню признания независимости Республики Южная Осетия Российской…

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Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году

Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году

Образование

На этой неделе педагогическое сообщество Южной Осетии на традиционной августовской конференции обсудило пути формирования современной модели образования. Символично, что в…

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Культура

Абстракционизм в цветах национального триколора

Абстракционизм в цветах национального триколора

Важными вехами в творчестве любого художника являются выставки. Для мастера кист... Подробнее

Жизнь как рулетка, или о…

Август 2016 года оказался удачным для зарождающегося осетинского кинематографа -... Подробнее

Награждение победителей литературной премии «Булæмæргъ»

Награждение победителей литературной премии «Булæмæргъ»

12 июля в киноконцертном зале «Чермен» состоялась торжественная церемония награж... Подробнее

Спорт

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Дуэт наших теннисисток стал серебряным призером международного турнира в Абхазии

Дуэт наших теннисисток стал серебряным призером международного турнира в Абхазии

Югоосетинские теннисистки Алана Гиголаева и Аманда Кокоева стали серебряными при... Подробнее

Сослан Рамонов - победитель Олимпийских игр в Бразилии

Феерическим оказалось выступление борца-вольника из Южной Осетии, члена российск... Подробнее

Боксеры Севера и Юга Осетии проводят в Цхинвале совместные сборы

Боксеры Севера и Юга Осетии проводят в Цхинвале совместные сборы

Около 40 боксеров севера и юга Осетии проводят совместные учебно-тренировочные с... Подробнее

Фоторепортажи

Политика и общество

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Опубликовано: 25-08-2016 Официально

Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Выступление Президента РЮО Леонида Тибилова на торжественном собрании, посвященном Дню признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией Дорогие сограждане! Исполнилось восемь лет нашему пребыванию в статусе международно признанного государства. Дата 26 августа,...

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Леонид Тибилов вручил государственные награды

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Президент Леонид Тибилов вручил государственные награды представителям силовых структур, работникам образования и других сфер жизнедеятельности Республики. Мероприятие было приурочено к отмечаемой в Республике праздничной дате - Дню признания независимости Республики...

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Действия России в августе 2008 года - это серьезное предупреждение националистам всех мастей

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

В преддверии всенародного праздника - Дня признания государственной независимости Республики Южная Осетия мы встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РЮО Э.К. Каргиевым. В короткой беседе - его оценка...

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Поздравления

Опубликовано: 25-08-2016 Официально

Народы Южной Осетии и Абхазии прошли сложный исторический путь, с честью и достоинством выдержали все испытания ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ ГОСПОДИНУ РАУЛЮ ДЖУМКОВИЧУ ХАДЖИМБА, ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Многоуважаемый Рауль Джумкович! От имени руководства, народа Республики Южная Осетия...

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Леонид Тибилов: «Идет серьезное преобразование учебного процесса»

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Президент Леонид Тибилов встретился с директором Центра государственных финансов, профессором Национального исследовательского университета Высшей школы экономики Российской Федерации Татьяной Абанкиной и директором Института развития образования Высшей школы экономики Российской Федерации...

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Встреча с Наримом Козаевым

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Встреча с Наримом Козаевым

Президент Леонид Тибилов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Южная Осетия в Боливарианской Республике Венесуэла и Республике Никарагуа Нарима Козаева. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Республики Южная...

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Рабочая встреча с владельцем компании «Евродон»

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Президент Леонид Тибилов провел рабочую встречу с генеральным директором компании «Евродон» Вадимом Ванеевым, в ходе которой известный предприниматель проинформировал Главу государства о ходе строительства мясоперерабатывающего завода в Республике. Как отметил Вадим...

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Колонка редактора

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Признание Российской Федерацией независимости и суверенитета Республики Южная Осетия 26 августа 2008 года явилось фактом преобладания решительности российского руководства над международными стандартами и порочным мнением мировых элит. Без сомнения, заявление Президента...

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Россия и Южная Осетия навеки вместе!

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Взаимоотношения России и Южной Осетии насчитывают уже не один век. Южная Осетия вошла в Российскую империю в составе единой Осетии в 1774 году. С этого времени развитие общественно-политической и культурной...

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Братская дружба на поколения

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

26 августа 2008 года в Республике Южная Осетия произошло важнейшее событие, - Российская Федерация признала независимость Республики, дав возможность реализации волеизъявление осетинского народа на свое независимое и счастливое будущее! Этому великому...

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Восемь лет спустя после августовского Рубикона

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Из Древнего Рима до нас дошло знаменитое выражение - перейти Рубикон. Историю появления этой фразы связывают с именем известного римского полководца и императора Юлия Цезаря. Возвращаясь из завоеванной им Галлии, он...

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Эту дату не спутать ни с какой другой

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Эту дату не спутать ни с какой другой

Н. Кочиева, госслужащая: - Даже не верится, что прошло уже восемь лет с рокового августа 2008 года, когда казалось, что сместились небо и земля и уже ничего хорошего не будет....

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Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году

Опубликовано: 25-08-2016 Образование

Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году

На этой неделе педагогическое сообщество Южной Осетии на традиционной августовской конференции обсудило пути формирования современной модели образования. Символично, что в этом году время проведения педагогической конференции совпало с исторической датой -...

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Профессионал, подвижник, человек…

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

К 85-летию Мурадина Кебекова, заслуженного юриста РФ, первого декана юридического факультета СОГУ Впервые я познакомился с Мурадином Хасимовичем в 1993 г. на II съезде осетинского народа. Будучи профессиональным юристом, он активно...

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Презентация книг профессора ЮОГУ Гацыра Плиева

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Презентация книг профессора ЮОГУ Гацыра Плиева

23 августа в пресс-центре Госкомитета информации и печати состоялась презентация двух книг профессора ЮОГУ им. А.Тибилова Гацыра Плиева - «Къостайы дуне» («Мир Коста») и «Ирон литературæйы истори» («История осетинской литературы»)....

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Кристина Дудаева: «Моя цель - выступать и победить на Олимпийских играх 2020 года»

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

Кристина Дудаева: «Моя цель - выступать и победить на Олимпийских играх 2020 года»

Спортсменка, студентка, красавица, - этими словами из известного фильма «Кавказская пленница» как нельзя точно можно охарактеризовать прекрасную осетинскую девушку Кристину Дудаеву. Только вот похитить ее, как это сделала в фильме...

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Историография не должна быть комплиментарной

Опубликовано: 25-08-2016 Общество

(Начало в №106) Таким образом, исходя из вышеизложенного, выдвинутая Г.Д Тогошвили датировка «переселения» осетин на юг, на основании данных «Жамтаамцерели-Хронографа», является одной из грубейших в историографии осетино-грузинских отношений и этнической истории...

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Леонид Тибилов поздравил Дзамболата Тедеева и Сослана Рамонова с Олимпийским золотом

Опубликовано: 22-08-2016 Общество

Леонид Тибилов поздравил Дзамболата Тедеева и Сослана Рамонова с Олимпийским золотом

Уроженец Южной Осетии борец вольного стиля Сослан Рамонов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Выступая за сборную России, он оказался сильнее азербайджанца Тогрула Асгарова, досрочно обыграв его в финале...

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Республика готовится к празднованию признания Российской Федерацией независимости Южной Осетии

Опубликовано: 22-08-2016 Правительство

Оперативную обстановку за прошедшую неделю, а также вопросы подготовки к празднованию 8-ой годовщины признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией обсудили на совещании Президента Леонида Тибилова с руководителями силовых структур...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 22-08-2016 Указы Президента

О заместителе Руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия Руководствуясь пунктом 8 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: 1.Назначить Гобозова Вячеслава Федоровича заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Южная Осетия.

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Поздравления

Опубликовано: 22-08-2016 Официально

Его Превосходительству Господину Эльбрусу Каникоевичу Каргиеву, Чрезвычайному и Полномочному Послу Российской Федерации в Республике Южная Осетия Примите мои теплые поздравления по случаю дня Вашего рождения. Убежден, что Ваш богатый опыт государственной деятельности...

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Леонид Тибилов: «Одним из главных критериев работы ЦИК должна стать прозрачность»

Опубликовано: 22-08-2016 Общество

Президент Леонид Тибилов посетил Центральную избирательную комиссию, где прошло первое заседание членов ЦИК, в ходе которого большинством голосов Казбек Карсанов был избран заместителем Председателя, а Кристина Авлохова – секретарем. Глава государства...

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«Лидер» перевыполнил план!

Опубликовано: 22-08-2016 Общество

«Лидер» перевыполнил план!

В начале июня в Республику Южная Осетия прибыл отряд спасателей «Лидер» для выполнения боевых задач по разминированию местности. На данном этапе они завершили работы по очистке территории в населенном пункте Еред....

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Как обязать чиновников реагировать на критику?

Опубликовано: 22-08-2016 Общество

Одной из задач журналистики является высвечивание пороков и недостатков в нашей жизни. Эта функция вменена журналистике ее социальными функциями. Критика - не прихоть журналистов, а часть их профессиональной деятельности и...

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Дом моды «Bekoev»

Опубликовано: 22-08-2016 Общество

Дом моды «Bekoev»

Жизнь современного человека устроена так, что работа занимает почти большую часть времени. Другое дело, любим мы свою работу, или нет. Поэтому многим из нас, перегруженным заботами и хлопотами, на помощь...

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Жилой фонд Цхинвала пополнится новыми многоквартирными домами

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Жилой фонд Цхинвала пополнится новыми многоквартирными домами

В 2017 году в Цхинвале введут в эксплуатацию 200 новых квартир. Муниципальные дома второй год строятся по ул. Героев на территории бывшего автотранспортного предприятия. Мероприятие реализуется в рамках Инвестиционной программы...

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Леонид Тибилов: «Наши ребята отлично справились с задачей»

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Леонид Тибилов: «Наши ребята отлично справились с задачей»

Президент Леонид Тибилов встретился с югоосетинским певцом, исполнителем шансона Игорем Тасоевым, который стал победителем отборочного тура и занял первое место в конкурсной программе XIII Международного музыкального фестиваля «Юрмала-Шансон 2016» в...

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Президент встретился с мастером спорта по вольной борьбе Кристиной Дудаевой

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Президент встретился с мастером спорта по вольной борьбе Кристиной Дудаевой

Президент Леонид Тибилов встретился с мастером спорта по вольной борьбе среди девушек, бронзовым призером чемпионата мира 2014 года среди юниоров и чемпионкой Европы 2016 года Кристиной Дудаевой. Поводом для встречи послужило...

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Колонка редактора

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Никогда не мог предположить, что у нас в стране так много графоманов. Это стало для меня открытием после начала работы на должности главного редактора газеты. Уже в первые месяцы мне...

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Глава МЧС Южной Осетии подвел итоги работы ведомства за шесть месяцев

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Глава МЧС Южной Осетии подвел итоги работы ведомства за шесть месяцев

В минувшую пятницу в рамках проекта «Открытое правительство» гостем журналистов в пресс-центре Госкомитета информации и печати был министр по делам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий Южной...

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Август 2004-го: Генезис агрессии

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Август 2004-го: Генезис агрессии

В этом году исполнилось 12 лет со дня памятной даты в военной истории Южной Осетии - 19 августа 2004 года произошли упорные бои в районе Тлиаканских высот, ставшие завершающим аккордом...

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Помолиться на святых местах предков…

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Помолиться на святых местах предков…

Православные Южной Осетии с 7 по 12 августа совершили паломничество к святыням и памятникам аланского наследия в Крыму. Они воочию увидели места, где сотни лет назад жили предки осетин, побывали...

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Историография не должна быть комплиментарной

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Должен признать, что мне очень не хотелось писать о вынесенной в настоящей статье проблеме. Не хотелось в первую очередь потому, что она непосредственно касается ученого, уже более четверти века ушедшего...

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Мы в ответе за тех, кого приручили

Опубликовано: 19-08-2016 Общество

Сложно представить себе человеческую популяцию без верных спутников и компаньонов - домашних животных. Одомашненный несколько тысяч лет назад волк превратился в надежного друга современного человека - собаку. Кошек же, заметив...

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Проблемы сельчан решаются

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Проблемы сельчан решаются

Президент Южной Осетии совершил поездку в приграничные села Абреу, Цинагар и Орчосан Ленингорского района, в ней главу государства сопровождали заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козаев, начальник Контрольного управления администрации Президента Таймураз...

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Встреча с молодым боксером Ричардом Битиевым

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Встреча с молодым боксером Ричардом Битиевым

Президент Леонид Тибилов принял молодого осетинского боксера Ричарда Битиева, ставшего победителем турнира «Золотые перчатки», проходившего в Калифорнии с 18 по 23 июля. На встрече также присутствовал заместитель Председателя Правительства Эрик...

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Распоряжение Правительства Республики Южная Осетия

Опубликовано: 17-08-2016 Документы

О назначении Гаглоевой Анны Феликсовны на должность заместителя Председателя Комитета по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Республики Южная Осетия Назначить Гаглоеву Анну Феликсовну на должность заместителя Председателя...

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Использовать все возможности для пополнения госбюджета

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Использовать все возможности для пополнения госбюджета

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козаев совершил рабочую поездку в Ленингорский район, в которой его сопровождали председатель Государственного таможенного комитета Мурат Цховребов с заместителем Аланом Гучмазовым и заместитель председателя Комитета государственной...

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Ректоры ведущих вузов Северной и Южной Осетии договорились о сотрудничестве

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Ректоры ведущих вузов Северной и Южной Осетии договорились о сотрудничестве

Северо-Осетинский государственный университет им. К. Л. Хетагурова и Юго-Осетинский государственный университет усилят сотрудничество в научной, образовательной и культурной сферах. Об этом сообщили ректоры обоих вузов на встрече в конференц-зале СОГУ. Ректор...

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Парк станет более приятным местом для отдыха и прогулок

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Парк станет более приятным местом для отдыха и прогулок

В Цхинвале ведутся работы по обустройству т.н. Пионерского парка - одного из любимых мест отдыха горожан. Проект реализуется по линии Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2016 год. Генеральным...

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Вопросы банковского сектора обсудили в Госкомитете информации и печати

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Вопросы банковского сектора обсудили в Госкомитете информации и печати

16 августа в Международном пресс-центре Государственного комитета информации и печати РЮО в рамках проекта «Открытое правительство» состоялась совместная пресс-конференция председателя Национального банка РЮО Феликса Зассеева и председателя правления Акционерного Сберегательного...

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Ибрагим Гассеев принял югоосетинских выпускников российских военных вузов

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

И.о министра обороны Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев провел встречу с югоосетинскими выпускниками вузов Министерства обороны Российской Федерации. Ибрагим Гассеев поздравил курсантов с успешным окончанием учебы и пожелал им дальнейших...

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Югоосетинские виноделы проходят курсы повышения квалификации

Опубликовано: 17-08-2016 Общество

Пять виноделов из нашей Республики проходят недельные курсы повышения квалификации. Занятия для них проводятся в Севастопольском филиале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. По словам руководителя Ассоциации виноделов РЮО Алана Гаглойты,...

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Наказывать рублем недобросовестных подрядчиков!

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Наказывать рублем недобросовестных подрядчиков!

В минувшую пятницу Президент страны Леонид Тибилов провел очередное заседание оперативного штаба по контролю над ходом реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2016 год. В работе штаба приняли...

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Продолжается ремонт и строительство стратегически важных автодорог

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Продолжается ремонт и строительство стратегически важных автодорог

Плохое состояние автомагистрали Гуфта-Квайса - одна из главных бед для жителей города Квайса и всего Кударского ущелья. Поездка по дороге, соединяющей Кударгом с центром Республики, мягко сказать, доставляет не самые...

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Леонид Тибилов: «Безопасность граждан - самое главное для нас»

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Леонид Тибилов: «Безопасность граждан - самое главное для нас»

Президент Леонид Тибилов провел оперативное совещание по вопросу коллективного обращения жителей многоквартирного дома по ул. Героев №118 г. Цхинвала, который пострадал в ходе августовской войны 2008 года. В совещании приняли участие...

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 15-08-2016 Указы Президента

О членах Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия В соответствии с пунктом 26 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: 1. Назначить членами Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия: Авлохову Кристину Ивановну

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Спикеру Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия Бганба В.Р.

Опубликовано: 15-08-2016 Официально

Уважаемый Валерий Рамшухович! 14 августа народ Абхазии отмечает один из памятных дат в новейшей истории Абхазии - День памяти защитников Отечества. Эта дата символизирует волю и мужество абхазского народа, отстоявшего свое право...

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Помощь Президента

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

По разным обстоятельствам не всем жителям нашей Республики удается оплатить дорогостоящее лечение своего ребенка за пределами Республики. Такое лечение, как правило, требует больших материальных затрат. Однако любое позитивное решение в...

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Колонка редактора

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

В 1934 году мальчик по имени Миша Кокоев из селения Цру пожаловался в комитет бедноты на своего отца. Он обвинил родителя в том, что тот против советской власти, так как...

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Маэстро-миротворец

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Маэстро-миротворец

В этом году исполняется 8 лет с того дня, когда в разрушенном грузинской агрессией Цхинвале, где еще не угасли огни пожарищ, состоялся концерт Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева,...

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Имеющиеся на территории нашей Республики агрономические руды можно успешно использовать в сельском хозяйстве

Опубликовано: 15-08-2016 Сельское хозяйство

Имеющиеся на территории нашей Республики агрономические руды можно успешно использовать в сельском хозяйстве

Проведение научных исследований в сфере сельского хозяйства является одним из ключевых факторов повышения урожайности. На основе результатов подобных исследований принимаются решения по оптимизации использования имеющегося агроресурсного потенциала страны, разрабатываются новые...

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Причина падежа свиней - африканская чума

Опубликовано: 15-08-2016 Сельское хозяйство

Стала известна причина падежа свиней в Дзауском и Цхинвальском районах Южной Осетии. По словам начальника управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства Андрея Кулебы, причина падежа свиней - африканская чума. «На прошлой неделе...

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Водолечебница «Ныфс». Проблемы и перспективы

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Водолечебница «Ныфс». Проблемы и перспективы

В июле распахнула свои двери перед отдыхающими и желающими поправить свое здоровье водолечебница «Ныфс», расположенная недалеко в с. Нагутни Знаурского района. Зажатая в теснине ущелья и под сенью высоких деревьев...

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С разведчиками Минобороны РЮО провели тактико-специальные учения

Опубликовано: 15-08-2016 Общество

Разведывательные подразделения Министерства обороны Республики Южная Осетия со 2 по 14 августа приняли участие в тактико-специальных учениях на тему «ведение разведки в тылу противника». Полевой выход был совершен в соответствии с...

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Леонид Тибилов: «Всеобщая перепись населения была проведена впервые в новейшей истории нашего государства»

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Леонид Тибилов: «Всеобщая перепись населения была проведена впервые в новейшей истории нашего государства»

Президент Леонид Тибилов поощрил государственными наградами граждан, внесших значительный вклад в подготовку и проведение Всеобщей переписи населения Республики Южная Осетия 2015 года. На мероприятии присутствовали заместители Председателя Правительства Эрик Пухаев и...

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Благодаря вашему опыту, трудолюбию и ответственному подходу к работе Южная Осетия с каждым днем будет становиться все краше

Опубликовано: 12-08-2016 Официально

Поздравление Президента Республики Южная Осетия Л.Тибилова с Днем строителя Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Дорогие друзья! Примите мои теплые поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем строителя. Ваша профессия является одной из самых...

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Обсуждались вопросы подготовки предстоящих выборов в Госдуму РФ

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Вопросы подготовки предстоящих выборов 18 сентября 2016 года в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации обсудили на совещании Президента Южной Осетии Леонида Тибилова с участием Чрезвычайного и Полномочного посла РФ...

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Поздравления

Опубликовано: 12-08-2016 Официально

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ  ГОСПОДИНУ РАУЛЮ ДЖУМКОВИЧУ ХАДЖИМБА, ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Многоуважаемый Рауль Джумкович! Направляю Вам и всему народу Республики Абхазия слова солидарности в связи с отмечаемым 14 августа Днем памяти защитников Отечества в Абхазии.

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Телеграмма-соболезнование

Опубликовано: 12-08-2016 Официально

Главе Республики Крым С. В. Аксенову Уважаемый Сергей Валерьевич! С чувством глубокой скорби в Южной Осетии восприняли весть о дорожно-транспортном происшествии на трассе Судак-Феодосия, повлекшем за собой человеческие жертвы.

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Строитель – значит созидатель

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Согласно президентскому Указу «Об утверждении календаря праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия» ежегодно 11 августа вся Республика отмечает День строителя. Мы редко задумываемся, прогуливаясь по вымощенным улицам,...

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Правительство утвердило отчет об исполнении госбюджета за первое полугодие 2016 года

Опубликовано: 12-08-2016 Правительство

Правительство утвердило отчет об исполнении госбюджета за первое полугодие 2016 года

11 августа под руководством Президента Леонида Тибилова состоялось очередное заседание Правительства. В начале работы заседания был рассмотрен и положительно решен вопрос об освобождении заместителя министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Залины...

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Издана книга по результатам переписи населения

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Издана книга по результатам переписи населения

В Госкомитете информации и печати Республики Южная Осетия в рамках проекта «Открытое правительство» состоялась пресс-конференция начальника Управления государственной статистики Южной Осетии Инала Тибилова. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления...

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Август 2008 года. Точка невозврата

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

В августе 2008 года народ Южной Осетии не только смог отстоять свою независимость и право на жизнь. Итоги Пятидневной войны привели к возникновению новой геополитической ситуации в Кавказском регионе и...

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Об умонастроениях из первых уст

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Мы продолжаем интересоваться у граждан, как они воспринимают изменения, произошедшие в Республике за последнее время. Наши респонденты - обычные прохожие, отдыхающие на улицах, площадях, скверах Цхинвала. Софья Арсоева, работник Промышленного суда г....

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Перед собой ставит высокие цели

Опубликовано: 12-08-2016 Общество

Перед собой ставит высокие цели

Георгий Тиджиев - 27-летний целеустремленный профессиональный боксер из Владикавказа, который выступает за Южную Осетию. Подробнее о своей спортивной карьере и дальнейших планах он рассказал в ходе нашей беседы. Георгий начал заниматься...

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Вопрос пограничных территорий - в центре внимания государства

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

Вопрос пограничных территорий - в центре внимания государства

Президент Леонид Тибилов провел встречу с первым заместителем директора ФСБ Российской Федерации, руководителем Пограничной службы, генералом армии Владимиром Кулишовым, прибывшим в Республику с рабочим визитом. В начале встречи Леонид Тибилов отметил,...

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Э. Дзагоев: «Мы нацелены полностью реализовать Инвестпрограмму- 2016»

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

Э. Дзагоев: «Мы нацелены полностью реализовать Инвестпрограмму- 2016»

В Республике продолжается строительный бум. Большей частью работы проходят в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО. В программе на 2016 год значится 23 мероприятия, которые предполагают строительство объектов социально-культурного...

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Указ Президента Республики Южная Осетия

Опубликовано: 10-08-2016 Указы Президента

О Министре иностранных дел Республики Южная Осетия 1. Назначить Джиоева Мурата Кузьмича на должность министра иностранных дел Республики Южная Осетия, освободив от занимаемой должности полномочного представителя Президента Республики Южная Осетия по...

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Леонид Тибилов: «За время своей деятельности Мурат Джиоев показал себя настоящим дипломатом и патриотом»

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

Леонид Тибилов: «За время своей деятельности Мурат Джиоев показал себя настоящим дипломатом и патриотом»

Президент Леонид Тибилов представил 9 августа коллективу Министерства иностранных дел нового руководителя. Им стал Мурат Джиоев, ранее занимавший должность полномочного представителя Президента по вопросам постконфликтного урегулирования. Леонид Тибилов ознакомил с соответствующим...

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Встреча с участниками молодежного форума «Алания-2016»

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

Президент Леонид Тибилов встретился с участниками молодежного образовательного форума «Алания-2016». Поводом для встречи послужила инициатива молодых людей поддержать идею Президента о переименовании Республики Южная Осетия в Республику Алания. Они подготовили для...

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12 августа - День Победы в Отечественной войне 1989 - 2008 гг.

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

12 августа - День Победы в Отечественной войне 1989 - 2008 гг.

У каждой страны, у каждого народа есть свой главный национальный праздник, который отмечается ежегодно. Этот праздник объединяет нацию чувством гордости за героизм и подвиги народа, которые останутся в памяти потомков...

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Первый шаг к созданию Музея геноцида

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

8 августа в Национальном музее Республики состоялось открытие тематической выставки, приуроченной к очередной годовщине трагического августа 2008 года. На открытие выставки пришли члены Правительства, общественность, жители и гости Республики. В...

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Томаты из тепличных хозяйств Знаурского района уже поступают на местный рынок

Опубликовано: 10-08-2016 Сельское хозяйство

Томаты из тепличных хозяйств Знаурского района уже поступают на местный рынок

Вопросы развития агропромышленного комплекса и насыщения югоосетинского рынка сельхозпродукцией отечественного производства по-прежнему остаются одними из наиболее актуальных. Их успешное решение является ключевым фактором обеспечения продовольственной безопасности нашей страны, а также...

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Фамильные празднества - «мыггаджы куывд», как средство воспитания молодежи и закрепления культурных традиций

Опубликовано: 10-08-2016 Общество

Одним из инновационных ресурсов, основанных на традиции, в системе общественной жизни осетин являются фамильные пиршества «мыггаджы куывд». Несмотря на гастрономическую форму наименования, эта практика является инструментом сплочения одной из традиционных...

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«Память жива, пока помнят живые!»

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

«Память жива, пока помнят живые!»

Мероприятия, приуроченные к восьмой годовщине начала грузинской агрессии в 2008 году, прошли в Республике Южная Осетия 7 и 8 августа Вечером 7 августа руководство Республики, члены исполнительной и законодательной ветвей власти,...

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Вячеслав Битаров: «Мы никогда не забудем тех, кто отдал жизнь за мир на земле Южной Осетии»

Опубликовано: 08-08-2016 Официально

Врио Главы Республики Северная Осетия-Алания Вячеслав Битаров направил Президенту Леониду Тибилову телеграмму со словами поддержки в связи с отмечаемой в Южной Осетии памятной датой - восьмой годовщиной военной агрессии Грузии...

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Завершилась программа пребывания участников проекта «Аланский след» в Южной Осетии

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

Завершилась программа пребывания участников проекта «Аланский след» в Южной Осетии

Как мы сообщали, в пятницу, 5 августа в Южную Осетию прибыла делегация осетин из Турции и венгерских ясов, которые участвуют в международном проекте «Аланский след», организованном Министерством по вопросам национальных...

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Г.Габараев: «При существующей схеме реализации Инвестпрограммы риск завышения сметной стоимости объектов сведен к нулю»

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

В представленном на недавней сессии Парламента отчете Правительства о работе за 2015 год было отмечено, что за отчетный период не зафиксировано фактов нецелевого расходования финансовых средств, выделяемых Российской Федерацией на...

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Документ из прошлого. Вне времени и пространства

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

Документ из прошлого. Вне времени и пространства

Сегодня, по прошествии десятилетий, нам кажется, что эпоха СССР была чем-то сумеречным, застойным и отстраненным от истинной реальности временем. Однако, когда получается возможность ознакомиться с документами этого периода нашей с...

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Тамерлан Кочиев: «Безграничная любовь к своей работе - залог успеха на тренерском поприще»

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

Тамерлан Кочиев: «Безграничная любовь к своей работе - залог успеха на тренерском поприще»

На страницах нашей газеты мы неоднократно рассказывали о ветеранах спорта Республики, которые своими успехами прославляли Родину, вносили значительный вклад в развитие физической культуры и спорта на юге Осетии. Сегодня мы...

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Итоги диспансерного осмотра детей от 2 до 6 лет, посещающих детские сады Цхинвала

Опубликовано: 08-08-2016 Здравоохранение

Минздравсоцразвития проводит регулярный мониторинг итогов диспансеризации, количества граждан, прошедших диспансерное обследование и выявленные результаты. В пятницу, 29 июля первый заместитель министра здравоохранения Агунда Плиева, советник РФ по развитию здравоохранения Южной...

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Искусство не знает границ…

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

В Республике Адыгея в музее Востока проходит выставка осетинских художников из серии «Отражение Европы». На открытие выставки пришли сотни жителей и гостей столицы Адыгеи. «Мы получили приглашение от руководства музея после...

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Продолжается уборка колосовых

Опубликовано: 08-08-2016 Сельское хозяйство

Установившаяся погода способствует продолжению сбора урожая колосовых культур. Наши фермеры, труженики села подводят итоги своей тяжелой, но так необходимой всем нам работы. Многие фермерские хозяйства, арендаторы в основном заканчивают косовицу...

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В Южной Осетии ветеринары исследуют на АЧС туши свиней

Опубликовано: 08-08-2016 Общество

Ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства выясняет случаи падежа свиней в районах Южной Осетии по признакам, характерным африканской чуме свиней (АЧС). На данный момент ветеринары проверяют трупы животных на АЧС, проводится...

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Руководство страны будет прилагать все усилия для того, чтобы молодежь имела возможность для всестороннего развития

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Руководство страны будет прилагать все усилия для того, чтобы молодежь имела возможность для всестороннего развития

Глава государства Леонид Тибилов вчера посетил молодежный палаточный лагерь-форум «Алания-2016», расположенный в селе Начрепа Дзауского района. Вместе с Президентом сюда приехали заместитель Председателя Правительства Эрик Пухаев и глава Администрации Дзауского...

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Осетины дальнего зарубежья - в Южной Осетии

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Осетины дальнего зарубежья - в Южной Осетии

5 августа в Южную Осетию приехала внушительная группа осетин из Турции, Сирии и Венгрии, которых сопровождал министр по национальным отношениям РСО-Алания Сослан Хадиков. Гостей у Рукского тоннеля встретил зам.главы президентской...

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Заседание Совета безопасности

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Заседание Совета безопасности

Под председательством Президента Леонида Тибилова прошло очередное заседание Совета безопасности Республики Южная Осетия. Члены Совбеза рассмотрели важные вопросы, в числе которых был вопрос въезда в пограничную зону Республики. Совбез всесторонне обсудил...

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Южная Осетия вновь призывает мировое сообщество осудить и призвать к ответственности грузинское руководство, виновное в преступлениях против мира и человечности

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

В эти дни вся Южная Осетия, весь осетинский народ вновь переживает в своих воспоминаниях события августа 2008 года. Трагедия и боль, обрушившиеся на нашу страну, гибель множества близких людей, разрывы...

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Память жива, пока помнят живые!

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

7 августа исполняется очередная годовщина начала грузинской агрессии против Республики Южная Осетия. В этой связи в стране проводятся памятные мероприятия. В 18.00 в воскресенье 7 августа состоится возложение венков к памятнику...

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ

Опубликовано: 05-08-2016 Документы

О Законе Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2016 год» Парламент Республики Южная Осетия постановляет: 1. Принять Закон Республики Южная...

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В августе 2008 года осетинский народ столкнулся с коварством агрессора и лицемерием его покровителей

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Восемь лет назад народ Южной Осетии столкнулся с третьей в течение последних ста лет крупномасштабной агрессией, преследовавшей цель полного физического уничтожения и изгнания представителей южной ветви осетинской нации. В 1920...

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В Ленингорском районе ведутся работы по ремонту и строительству социально значимых объектов

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Ленингорские коммунальщики разворачивают фронт работ по ремонту социальных объектов. В настоящее время они проводят капитальный ремонт детского сада в селе Амдзарин (быв.Цинагар) и клуба в селе Орчосан. «К ремонту детского сада...

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В районах Республики собирают урожай

Опубликовано: 05-08-2016 Сельское хозяйство

Югоосетинские аграрии ведут работы по сбору урожая зерновых культур. Жатва пшеницы, ячменя и овса ведется в Знаурском, Ленингорском и Цхинвальском районах нашей Республики. По словам начальника управления растениеводства и механизации...

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Колонка редактора

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Колонка редактора

В Римской империи в греческом городе Херонее жил прославленный мыслитель Плутарх. Когда он стал известен по всей империи, знакомые всегда интересовались у него, почему он не переезжает жить в Рим...

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К аланским святыням Крыма

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

К аланским святыням Крыма

С 7 по 12 августа Миссионерский отдел Аланской епархии проводит паломническую поездку к святыням и памятникам аланского наследия в Крыму. Целью поездки является содействие многолетним усилиям православных христиан по утверждению духовного...

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Осетия - родина для всех осетин

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

1 августа в Северной Осетии-Алании стартовал международный проект «Аланский след». Он представляет собой летний курортно-образовательный курс по изучению языка и культуры осетинского народа. Проект реализует Министерство национальных отношений РСО-Алания. Особенность...

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Разведбат ВС РЮО провел занятия по огневой подготовке

Опубликовано: 05-08-2016 Общество

Разведбат ВС РЮО провел занятия по огневой подготовке

Личный состав Отдельного разведывательного батальона Министерства обороны РЮО провел контрольные занятия по огневой подготовке на полигоне «Дзарцем» в Южной Осетии. Занятия прошли в соответствии с планом боевой подготовки МО РЮО. Основная...

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Вопросы подготовки к памятным мероприятиям обсуждались на совещании у Президента

Опубликовано: 03-08-2016 Правительство

Вопросы подготовки памятных мероприятий, приуроченных к очередной годовщине августовской вооруженной агрессии Грузии против Южной Осетии 2008 года и оперативную обстановку за прошедшую неделю обсудили вчера на совещании у Президента Южной...

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За последние несколько лет восстановлено и построено немало жилых домов

Опубликовано: 03-08-2016 Общество

На сессии Парламента во время обсуждения отчета Правительства за 2015 год в числе прочих была поднята проблема восстановления жилья, пострадавшего в ходе грузинской агрессии в августе 2008 года. В адрес...

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