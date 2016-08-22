Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности
Официально
Выступление Президента РЮО Леонида Тибилова на торжественном собрании, посвященном Дню признания независимости Республики Южная Осетия Российской…Подробнее...
Намечены пути модернизации образовательной сферы Республики в новом учебном году
Образование
На этой неделе педагогическое сообщество Южной Осетии на традиционной августовской конференции обсудило пути формирования современной модели образования. Символично, что в…Подробнее...