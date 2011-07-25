В Цхинвале состоялся международный турнир по рукопашному бою

В минувшие выходные в столице нашей Республики прошел первый международный турнир по рукопашному бою (версия Международная Федерация рукопашного боя - Hand-to-hand Fighting Sport International Federation) среди сотрудников правоохранительных органов. В турнире приняли участие команды из России, Луганской и Донецкой народных Республик, Приднестровской Молдавской Республики, Узбекистана и Южной Осетии. В качестве почетных гостей на спортивном мероприятии присутствовали Президент Республики Южная Осетия Леонид Тибилов, руководитель администрации Президента Алан Джиоев, министр внутренних дел Ахсар Лавоев, руководитель службы внешней разведки Сослан Гатикоев, председатель Совета безопасности Анатолий Плиев, председатель Комитета по молодежной политике, спорту и туризму Сергей Зассеев, ветераны физической культуры и спорта Республики и др.

В ходе торжественной церемонии открытия турнира к присутствующим с приветственным словом обратился глава Республики.

«Уважаемые участники соревнований, я рад приветствовать вас на этом замечательном спортивном мероприятии. С воцарением на нашей земле мира и спокойствия у нас проводится все больше и больше различных турниров, в которых участвуют и спортсмены из разных государств, - сказал Леонид Тибилов. - Это, конечно, же, очень хорошо. Подобные мероприятия способствуют дальнейшему развитию и популяризации физкультуры и спорта».

Президент отметил, что данный турнир планируется проводить ежегодно.

«Будем очень рады видеть на наших соревнованиях спортсменов из других государств. Благодаря таким мероприятиям укрепляются дружественные связи между странами, и это очень важно», - продолжил он.

Затем глава государства выразил благодарность организаторам спортивного мероприятия.

Ахсар Лавоев в ходе своего выступления также высказался о значимости проведения подобных соревнований для укрепления мира. Он отметил, что спорт способствует развитию между людьми из разных стран дружеских связей.

«Я бы хотел, чтобы этот турнир сблизил наши народы. Желаю нашим гостям увезти из Южной Осетии самые приятные впечатления. Дорогие участники соревнований, пусть мужество, сила воли и мастерство, которые вы продемонстрируете, станут настоящим примером для подрастающих поколений, которые, видя вашу силу и умение, тоже начнут приобщаться к занятиям спортом», - сказал министр.

А.Лавоев от имени организаторов турнира выразил слова благодарности главе государства за оказанную помощь в проведении спортивного мероприятия.

Перед началом соревнований своим хореографическим мастерством присутствующих порадовали коллективы Государственного ансамбля «Симд» и ансамбля народного танца «Амонд».

На протяжении двух дней участники соревнований в бескомпромиссных поединках выявляли лучших спортсменов турнира. Каскады молниеносных ударов руками и ногами в стойке сменялись в ходе поединков столь же стремительными бросками и эффективными приемами в партере. В нашей Республике различные виды единоборств всегда были в большом почете у любителей спорта и спортивных болельщиков. Поэтому собравшаяся во дворце спорта «Олимп» многочисленная публика по достоинству оценила высокое спортивное мастерство и завидные морально-волевые качества участников соревнований. Зрители дружно встречали каждого выходившего на спортивную площадку бойца аплодисментами.

По словам главного судьи соревнований - судьи международной категории Игоря Воротынцева, участники соревнований продемонстрировали высокий уровень подготовки.

«В соревнованиях принимает участие немало сильных спортсменов. Среди них есть победители и призеры чемпионатов мира, а также других крупных турниров по рукопашному бою и по другим видам единоборств. Спортсмены демонстрируют зрелищные поединки», - сказал И.Воротынцев.

Опытный специалист дал положительную оценку развитию рукопашного боя в РЮО. Он отметил, что данный вид единоборств практикуется в Южной Осетии непродолжительное время. Тем не менее, наши спортсмены уже успели добиться успехов на чемпионате мира, а также на первенстве мира среди юниоров.

«И на этих соревнованиях ваши спортсмены показывают хорошую технику и силу воли. Это похвально», - продолжил он.

«Что касается самого турнира, то он организован на очень высоком уровне. Все четко регламентировано. Организаторы соревнований проявляют большое внимание к участникам турнира. Хотим выразить им за это большую благодарность», - добавил И.Воротынцев.

Сердечную благодарность за радушный прием на югоосетинской земле выразил и руководитель команды братской Донецкой Народной Республики, депутат Народного совета ДНР, командир батальона «Легион» Министерства обороны ДНР Сергей Завдовеев.

«Нас очень радушно приняли. Ко всем гостям проявляют большое внимание. В Цхинвале я нахожусь уже второй раз. В Южной Осетии мне очень нравится. У вас красивая природа и гостеприимные люди», - сказал С.Завдовеев.

По итогам соревнований победителем в весовой категории до 55 кг стал Ирбег Кокоев (РЮО). Второе место занял Артем Акимов (РФ). Роман Смеляков (ЛНР) и Юсуп Мугидинов (РФ) стали бронзовыми призерами турнира.

В весовой категории до 60 кг на высшую ступень пьедестала почета поднялся Олег Борисов (РФ). Ренат Джиоев (РЮО) завоевал серебряную медаль. Виктор Коверов (РФ) и Зелим Хасиев (РЮО) были удостоены бронзовых медалей.

В следующей весовой категории - до 65 кг победителем стал Роман Гамидуллаев (РФ). Эльдар Гасанов (РФ) стал серебряным призером, а Сослан Гуриев (РЮО) и Руслан Алиев завоевали бронзовые медали.

Российский боец Муртазали Абдуралимов стал сильнейшим в весовой категории до 70 кг. Югоосетинский спортсмен Шамиль Джабиев занял второе призовое место. Рахил Ахмедов и Николай Филиппов (ДНР) стали бронзовыми призерами.

В весовой категории до 75 кг лучшим спортсменом турнира стал Багатыр Казанатов (РФ), который в финальном поединке добился победы над своим товарищем по команде Михаилом Дриновским. Ахсар Тадтаев (РЮО) и Юсиф Расинов (Узбекистан) по результатам своих выступлений были удостоены бронзовых медалей.

Первое и второе места в весовой категории до 80 кг разделили соответственно два российских спортсмена Нурмухамед Бесланиев и Имамшамиль Темиров. Максим Георгиенко (ПМР) и Руслан Бесаев (РЮО) стали бронзовыми призерами.

Марат Хугаев (РЮО) стал сильнейшим в весовой категории до 85 кг. Второе место занял Шамиль Гусейнов (РФ). Бронзовые медали в данной весовой категории завоевали Руслан Писенко (РФ) и Роман Гризодуб (ДНР).

В весовой категории до 90 кг не было равных Гасану Умалатову (РФ). Его товарищ по команде Тамерлан Ибрагимов занял второе место. А бронзовыми призерами в данной весовой категории стали Ацамаз Гояев (РЮО) и Илья Гладыш (ДНР).

В самой тяжелой весовой категории - свыше 90 кг первое место занял Владислав Самонов (РФ). Руслан Джабиев (РЮО) стал серебряным призером. А Владимир Шамрай (ЛНР) и Альберт Бестаев (РЮО) завоевали бронзовые медали.

Победители и призеры соревнований были награждены медалями, кубками, дипломами, памятными подарками и денежными призами.

Специальных наград в номинациях «За волю к победе» и «За лучшую технику» были удостоены Зелим Хасиев (РЮО) и Нурмухамед Бесланиев (РФ).

В командном зачете победителем соревнований стала команда Российской Федерации. Команда Южной Осетии заняла второе место, а команда Донецкой Народной Республики - третье место.

Отметим, что организаторами турнира выступили МВД РЮО, Комитет по молодежной политике, спорту и туризму РЮО, Международная федерация рукопашного боя и Федерация рукопашного боя РЮО.

Гугули ВАЛИЕВ