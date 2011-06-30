Состоялось первое заседание шестой сессии Парламента

Председатель парламентского Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева вынесла на рассмотрение вопрос о назначении даты выборов Президента Республики Южная Осетия. Она отметила, что в апреле текущего года заканчивается срок полномочий Президента РЮО и Парламент должен принять Постановление о назначении даты выборов Президента РЮО в соответствии с п.10 статьи 61 Конституции РЮО.

Также было отмечено, что ранее были внесены изменения в Конституционный Закон Республики Южная Осетия «О выборах Президента Республики Южная Осетия», которые дают возможность избежать двусмысленной формулировки и уточнить сроки проведения выборов Президента РЮО. Тем самым дата выборов назначается на второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы и был избран Президент Республики Южная Осетия. В связи с этим депутатам было предложено принять Постановление Парламента РЮО о назначении даты выборов на 9 апреля 2017 года. Депутаты единогласно проголосовали за данное Постановление.

Закрывая заседание сессии Анатолий Бибилов ответил на вопросы ряда депутатов относительно непринятия бюджета Парламентом РЮО. По его словам, 28 ноября 2016 года в Парламент поступил Государственный бюджет на 2017 год, однако камнем преткновения в его принятии стало наличие пункта о выделении средств Высшему Арбитражному суду РЮО.

«Депутаты посчитали незаконным то, что Арбитражного суда нет в Конституции, но он проходит в бюджете как один из главных распорядителей бюджетных средств. Кроме того, для принятия бюджета нужно было разработать государственные отраслевые программы, чего также не было сделано. Но самая главная претензия касалась наличия в главном финансовом документе страны пункта о финансировании Арбитражного суда, а это явно незаконно.

От Парламента требовали принятия бюджета, но депутаты не согласились с этим и вышли с предложением, которое бы дало возможность принять бюджет республики и заодно закончить реформирование всей судебной системы, которая была начата 7 мая 2014 года и в течение двух с лишним лет не сдвинулась с места. На незаконную пролонгацию действия Конституционного закона Правительством мы также неоднократно обращали внимание исполнительной власти. В конце 2015 года, в ходе обсуждения бюджета на 2016 год мы пошли навстречу Правительству в этом вопросе, в очередной раз обратив внимание на необходимость исключения противоречий с Конституцией, связанная с формулировкой главного распорядителя финансовых средств - Высший Арбитражный суд», - сказал Анатолий Бибилов.

Спикер Парламента отметил, что в ходе прошедших консультаций с исполнительной властью, законодатели разъяснили суть своих предложений, которые позволили бы выйти из сложившейся тупиковой ситуации. Парламентарии были готовы пойти на определенные уступки, в частности согласились, чтобы действующие судьи вместо экзаменационной комиссии проходили квалификационную комиссию, хотя в Российской Федерации в ходе судебной реформы судьям Верховного суда, обладающим пожизненными полномочиями, прекратили полномочия, и все они были заново назначены, включая председателя Верховного суда. Достигнутый компромисс позволил бы избежать нарушения Конституции, провести судебную реформу и принять бюджет. Однако затем, подчеркнул Анатолий Бибилов, поступили другие предложения от исполнительной власти, которые ничего общего с Конституцией не имели.

Парламент по-прежнему готов рассмотреть бюджет на ближайшем заседании сессии и вопрос завершения судебной реформы, но не ценой нарушения Конституции.

Кроме того, Председатель Парламента обратил внимание на заявления о том, что из-за непринятия бюджета бюджетникам могут не выдать зарплату.

«Бюджет принимается на один год и каждый месяц должна выделяться одна двенадцатая часть средств, заложенных в бюджет, включая зарплату. Никто не имеет права ежемесячно не выделять одну двенадцатую часть финансовых средств и не платить людям зарплату. Каждый человек должен по закону получать своевременно свою зарплату, какие-либо задержки и препоны в этом вопросе недопустимы. То же самое касается выделения средств министерствам и ведомствам», - подчеркнул Анатолий Бибилов.

Информационно-аналитическое управление Парламента РЮО