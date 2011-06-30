Депутаты утвердили дату президентских выборов

Законопроект направлен на уточнение сроков проведения выборов Президента Республики Южная Осетия. Необходимо отметить, что четкая датировка выборов Президента Республики Южная Осетия ни в действующем, ни в Конституционном законе Республики Южная Осетия «О выборах Президента Республики Южная Осетия» прямого закрепления не получила. Ранее пункт, касающийся даты назначения выборов, предполагал, что они должны пройти во второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы президента. Однако в тексте закона не указывалось, какую именно дату нужно считать точкой отсчета - первый или второй тур голосования. Нынешние изменения максимально точно обозначают дату проведения президентских выборов и закрепляют временные рамки.

По данному вопросу свое мнение высказал Председатель Парламента А.Бибилов. Было отмечено, что по этому поводу имелись разные трактовки, поэтому понадобились обсуждения, консультации, экспертные заключения, чтобы прийти к общему мнению и избежать разночтений. Вопрос подробно обсуждался на заседаниях профильного комитета и на заседании Президиума Парламента РЮО.

«Все знают, какие страсти бушевали вокруг даты предстоящих выборов. Речь с одной стороны шла о том, что в этом вопросе парламент должен опираться на дату первого тура голосования, другие считали, что точкой отсчета должно стать 8 апреля, когда был избран новый президент республики. Вместе с тем, что в Конституции четко прописано, что президент должен исполнять свои обязанности ровно пять лет, нигде не оговаривается, что этот срок можно сократить или увеличить. Поэтому, чтобы избежать двусмысленности и двойного подхода, парламент предложил уточнить закон о выборах президента и прописать в нем более точную норму. Таким образом, мы избежим разногласий и в будущем», - отметил А. Бибилов.

В результате, днем голосования на выборах Президента Республики Южная Осетия признано второе воскресенье месяца, в котором проводились предыдущие выборы Президента Республики Южная Осетия и в котором пять лет тому назад был избран Президент Республики Южная Осетия. Было предложено внести в Конституционный закон пункт 2 статьи 3 после слов «предыдущих общих выборах Президента Республики Южная Осетия» дополнить словами «и в котором пять лет тому назад был избран Президент Республики Южная Осетия».

Таким образом, очередные выборы Президента РЮО состоятся 9 апреля 2017 года.

Проект Конституционного Закона был принят депутатами единогласно.

Тем же комитетом был вынесен на обсуждение проект Закона Республики Южная Осетия «О внесении изменений в Закон РЮО «О судебных приставах» и Закон Республики Южная Осетия «Об исполнительном производстве». Данный закон был совместно разработан парламентским комитетом и министерством юстиции РЮО. По нему имеется вся сопроводительная документация. Для его реализации не понадобится дополнительное финансирование.

Изменения в Закон вносятся с целью усовершенствования законодательства, регулирующего исполнительное производство на территории Республики, дополнив его новыми нормами. Предлагается в статью 3 Закона Республики Южная Осетия «О судебных приставах» дополнить положением о проведении психофизиологического исследования, с целью выявления склонности к злоупотреблению спиртными напитками, употреблению наркотических средств и (или) психотропных веществ без назначения врача. Также с учетом изменений судебный пристав-исполнитель при принудительном исполнении судебных актов, актов других органов и должностных лиц, при наличии соответствующей информации в материалах исполнительного производства и при необходимости вправе запрашивать информацию, в том числе и персональные данные, в отношении должников.

Принятие законопроекта будет способствовать формированию профессионального кадрового состава службы судебных приставов, повышению дисциплины и эффективности профессиональной служебной деятельности судебных приставов, что в конечном итоге отразится на обеспечении законных прав и интересов граждан. Депутаты единогласно проголосовали за данный законопроект.

Председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Ж. Кочиева вынесла на рассмотрение проект Закона Республики Южная Осетия «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2016 год». Разработка проекта данного Закона была обусловлена необходимостью корректировки доходной части Государственного бюджета РЮО на 2016 год с учетом фактических поступлений доходов за 9 месяцев 2016 года, а также необходимостью увеличения отдельных расходных статей госбюджета РЮО на текущий год. В рамках данного законопроекта в частности было предложено увеличить доходную часть госбюджета РЮО на 2016 год на общую сумму 31 млн 707 тыс. рублей. Расходную часть бюджета предлагается увеличить за счет внутренних перебросов. В частности, увеличиваются расходы по выплате заработной платы и декретным отпускам. Также в законопроекте предусматривалось увеличение расходов на администрацию Дзауского района в размере 10 млн 113 тыс. рублей, администрацию города Цхинвал на 35 млн 184 тыс. рублей и отрасль связи - 14 млн 616 тыс. рублей. Кроме того, 10 млн должно получить Министерство здравоохранения, из этой суммы 5 млн - на высокотехнологическую медицинскую помощь и 5 млн - на лекарственное обеспечение.

Как отметила Ж. Кочиева, по причине отсутствия своего контрольного органа Парламент не может осуществлять функции по предварительному, текущему и последующему контролю, в связи с этим данные обоснования в Контрольно-счетную палату, которая провела выборочную проверку некоторых объектов и в соответствии с этим констатировала факты предлагаемых перечислений. «Анализа обоснованности предлагаемых расходов я не увидела», - подчеркнула председатель профильного Комитета.

Комитет предложил пропустить дополнительные расходы на администрацию г. Цхинвала и министерство здравоохранения с последующей проверкой эффективности расходования средств. Что касается увеличения расходов на отрасль связи и Дзауского района, то профильный Комитет рекомендовал пропустить только часть озвученных сумм из-за сомнений в обоснованности расходов. «Мы консультировались со специалистами в сфере связи, которые подчеркивают тот факт, что во всем мире осуществляется переход на цифровое вещание и аналоговое оборудование является устаревшим», - сказала Ж. Кочиева.

Помимо этого, профильный Комитет также рекомендовал утвердить часть дополнительных расходов по администрации Дзауского района. В частности, это касается средств, выделяемых на автомобиль для города Квайса и некоторые другие расходы, обоснованность которых не вызвала сомнений у депутатов. Остальная сумма уже неоднократно вызывала вопросы у депутатского корпуса в связи с несоответствием с бюджетным законодательством. Предлагаемые поправки в бюджет вызвали дискуссии среди депутатского корпуса. Свое мнение по данному поводу высказали депутаты Р.Тедеев, А.Бибилов, В.Келехсаев, С.Харебов, А.Дьяконов, П.Гассиев, А.Плиев, министр финансов А.Хабалова, министр экономического развития В.Дзагоев, Полномочный Представитель Правительства РЮО в Парламенте РЮО З.Кокоев, председатель Комитета связи и массовых коммуникаций Х.Гиголаев.

Глава администрации Дзауского района и часть депутатов от партии «Единство народа» выразили свое несогласие с корректировкой расходов на Дзаускую районную администрацию и отрасль связи. По словам Р. Тедеева, новые передатчики по аналоговому оборудованию необходимы для обеспечения вещания местного телевидения в ряд отдалённых районов Республики.

Глава Дзауской районной администрации, депутат В.Келехсаев настаивал на обоснованности дополнительных расходов по администрации района на сферу ЖКХ и в связи с необходимостью завершения работ на ряде объектов. Со своей стороны депутаты С.Харебов, А.Бибилов и другие выразили сомнения в обоснованности дополнительных средств на администрацию Дзауского района. Как подчеркнул А.Бибилов, администрация района должна заранее планировать свою работу в соответствии с бюджетным законодательством, в противном случае речь идет о нарушении законов. В создавшейся ситуации Парламент готов пропустить средства на оплату труда рабочих, которые были задействованы при выполнении работ, отметил А.Бибилов. Касательно выделения средств для приобретения оборудования на аналоговое вещание А.Бибилов потребовал от Комитета связи разработать программу перехода на цифровое телевидение, отметив, что не видит смысла в выделении средств на продолжение функционирования устаревшего аналогового телевидения. По его словам, большинство регионов России уже перешли на более качественное и современное цифровое телевидение, поэтому Южной Осетии также необходимо в сжатые сроки переходить на цифровое телевещание, разработав соответствующую программу, что позволит вывести эту отрасль Республики из отсталого состояния. Кроме того, спикер Парламента и ряд выступавших депутатов вновь обратили внимание на необходимость наличия контрольного органа у Парламента РЮО по примеру Российской Федерации, где Счетная палата подчиняется Государственной думе и отчитывается перед законодательным органом РФ.

Председатель Парламента предложил провести раздельное голосование по дополнительному финансированию за 2016 год Комитета связи и массовых коммуникаций и администрации Дзауского района. Большинством голосов в дофинансировании было отказано (кроме расходов на приобретение служебных автомобилей). В целом законопроект был одобрен.

Тем же Комитетом на рассмотрение депутатского корпуса был представлен отчет Министерства финансов «Об исполнении Государственного бюджета Республики Южная Осетия за 9 месяцев 2016 года». Заслушав информацию министра финансов А.Хабаловой, депутаты задали ряд вопросов и высказали свои комментарии относительно исполнения госбюджета Республики и Инвестпрограммы. В частности, по данному вопросу выступили депутаты А.Дьяконов, А.Плиев, А. Бибилов, И.Мамиев, Ж.Кочиева, И.Джиоев, А. Козонов, Д.Тасоев.

Парламентарии потребовали от Правительства заняться разработкой государственных целевых программ по развитию ключевых отраслей экономики РЮО. По словам А. Бибилова, за два с половиной года работы Парламента 6-го созыва Правительством была представлена лишь одна государственная программа по борьбе с бешенством животных. На этом вопросе свое внимание заострил и А.Дьяконов, указав на сомнения в эффективности реализации ряда проектов. Он подчеркнул, что Парламент имеет полное право не принимать бюджет, если исполнительная власть не представит к нему отраслевые программы, которые должны утверждаться высшим законодательным органом Южной Осетии. В этом же духе высказался А.Плиев, сделав ряд замечаний по поводу эффективности и целесообразности проектов в сфере здравоохранения, а также касательно правильности выбранных приоритетов с учетом реальных проблем югоосетинской медицины. А.Бибилов в свою очередь подчеркнул необходимость завершения процесса восстановления. По его словам, о завершении восстановления Республики нельзя говорить, пока в г.Цхинвале остаются десятки поврежденных в ходе агрессии квартир и домов. В качестве примера он привел дом ныне покойного поэта и ученого Валерия Гобозова, который так и не был восстановлен.

На многочисленные вопросы депутатов ответили министр экономики В.Дзагоев, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Э.Дзагоев и министр финансов А. Хабалова.

Информация была принята к сведению, отчет утвержден.

Итоги работы сессии подвел Председатель Парламента А. Бибилов. Он также поздравил депутатский корпус всех созывов и работников аппарата Парламента с профессиональным праздником - Днем образования Парламента (Верховного Совета) Республики Южная Осетия, который отмечается 9 декабря и ведет свой отчет с 1990 года.

Информационно-аналитическое Управление Парламента РЮО