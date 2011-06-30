Парламент утвердил переход на мажоритарно-пропорциональную систему выборов

Представитель Президента РЮО в Парламенте РЮО М.Козаева озвучила предложенный Президентом изменения в Конституцию РЮО и объяснила суть вносимых изменений. Председатель парламентского Комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению О.Кочиева объяснила причины перехода системы выборов в Парламент РЮО с пропорциональной на мажоритарно-пропорциональную и дала ей характеристику.

Часть первая статьи 57 Конституции РЮО излагается в следующем виде: «Парламент Республики Южная Осетия избирается сроком на пять лет в составе 34 депутатов, 17 из которых избираются по одномандатным избирательным округам, 17 - по пропорциональной избирательной системе по единому республиканскому избирательному округу».

По данному вопросу выступили депутаты Парламента Д.Тасоев, А.Дьяконов, И.Мамиев, В.Келехсаев, А.Плиев, А. Бибилов.

Большинством голосов внесенные изменения были приняты единогласно.

Проект Закона РЮО «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О лицензировании отдельных видов деятельности» вынес на обсуждение председатель Комитета по промышленности, связи, транспорту и природным ресурсам Р.Тедеев. Необходимость внесения изменений в данный закон возникла в связи со вступлением в силу Закона «О связи в Республике Южная Осетия», принятого Парламентом Республики Южная Осетия. Проект Закона разработан Комитетом связи и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия. Он имеет все необходимые сопроводительные документы для рассмотрения, в том числе: финансово-экономическое обоснование, правовую и антикоррупционную экспертизу Министерства юстиции РЮО, заключение Государственно-Правового управления Администрации Президента РЮО, заключение Контрольно-Правового управления Парламента РЮО. Предлагаемые в проекте Закона изменения согласуют два действующих закона РЮО «О связи в РЮО» и Закон РЮО «О лицензировании отдельных видов деятельности в РЮО».

Наибольшую дискуссию вызвал Закон РЮО «Об образовании», который вынес на обсуждение председатель парламентского Комитета по национальной политике, культуре, образованию, науке, религии и СМИ Ю.Габараев. Закон неоднократно обсуждался на заседаниях профильного Комитета, Президиума Парламента, по нему проводились многочисленные консультации с Министерством образования и науки, другими ведомствами. На последнем заседании Президиума Парламента, свое мнение по проекту высказали все его члены, а также министры Н.Гассиева и А. Хабалова. Ю.Габараев в своем выступлении выделил несколько основных пунктов проекта Закона, которые вызвали споры: об отношениях Министерства образования и науки с местными образовательными структурами, о ясельном возрасте, о бакалавриате и магистратуре, о финансировании негосударственных образовательных учреждений. Тогда было принято решение продолжить обсуждение на заседании сессии Парламента с поправками, касающимися ясельного возраста и негосударственных школ.

На заседании сессии Парламента по данному вопросу высказались полномочные Представители Президента и Правительства в Парламенте М.Козаева и З.Кокоев, министр образования и науки Н.Гассиева, спикер Парламента А.Бибилов, депутаты Ж.Кочиева, И.Мамиев, З. Бесаева, И.Кочиев, Д.Тасоев, О.Кочиева, А.Джиоева, А.Плиев. В завершение дискуссий слово было предоставлено председателю профильного Комитета Ю.Габараеву.

Проект Закона был принят единогласно.

Председатель Комитета по бюджету и налогам Ж. Кочиева вынесла на рассмотрение проект Закона РЮО «О внесении изменения в Закон РЮО «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса». Данный законопроект разработан во исполнение пункта 2 «Плана мероприятий по устранению нарушений, выявленных Счетной палатой Российской Федерации», утвержденного Распоряжением Правительства РЮО №28-Р от 8 апреля 2016 года.

Под данному вопросу выступили депутаты А.Бибилов, А.Дьяконов, А.Плиев и И.Мамиев.

Проект закона был принят единогласно.

Тем же комитетом был вынесен проект Закона РЮО «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О бюджете Пенсионного фонда Республики Южная Осетия на 2016 год». Необходимость внесения изменений в бюджет Пенсионного фонда продиктована в связи с разработкой программного обеспечения и его внедрения по персонифицированному учету в системе обязательного пенсионного страхования и необходимостью ремонта кабинета городского отдела Пенсионного фонда РЮО.

Законопроект был принят единогласно.

Был рассмотрен также вопрос, касающийся формирования нового состава Совета директоров Национального банка. Руководствуясь статьей 18 Закона РЮО «О Национальном банке РЮО», в связи с истечением срока полномочий, предусмотренных Постановлением Парламентом РЮО «О назначении членов Совета директоров Национального банка Республики Южная Осетия» были предложены для формирования нового состава Совета директоров кандидатуры следующих сотрудников банка: Санакоева Лана Муратовна - заместитель председателя; Джиоев Инал Степанович - советник председателя; Тедеева Фатима Джамбулатовна - главный бухгалтер; Джиоева Жанна Николаевна - главный аудитор.

Парламентарии единогласно одобрили новый состав Совета директоров Национального банка РЮО.

Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Об использовании Вооруженных сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» перед законодательным корпусом озвучил председатель Комитета Парламента по внешней политике и межпарламентским связям И.Кочиев. По итогам обсуждения депутатский корпус единогласно принял соответствующее Постановление, в котором подчеркнул свою поддержку данного заявления Совета Федерации и также поддержал усилия Российской Федерации по налаживанию внутрисирийского диалога и по координации военных действий против террористических группировок в Сирии и других государствах Ближнего Востока.

Парламентарии отметили, что принятое год назад решение о даче согласия Советом Федерации ФС РФ на использование Вооруженных сил РФ сыграло важную роль в защите национальной безопасности России и противодействии террористической угрозе, позволив значительно ослабить основные террористические группировки и тем самым переломить ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Своевременные и полностью легитимные с точки зрения международного права и российского законодательства действия Российской Федерации показали принципиальную позицию руководства РФ в борьбе с терроризмом, еще раз доказав роль России как гаранта мира и стабильности при решении ключевых вопросов международной безопасности.

Кроме того, депутаты Парламента также по представлению профильного Комитета рассмотрели и единогласно приняли Постановление о поддержке другого Заявления Совета Федерации Федерального Собрания РФ «О недопустимости политизации спорта».

Как подчеркнули парламентарии, решение о приостановке членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете, вследствие чего паралимпийская команда России была отстранена от участия в 15 Паралимпийских играх 2016 года, является результатом недопустимой политизации спорта. Это дискриминационное решение, грубо нарушающее права российских спортсменов, нанесло ущерб всему паралимпийскому движению. Югоосетинские парламентарии также заявили о поддержке усилий своих российских коллег по восстановлению прав российских спортсменов.

Информационно-аналитическое Управление Парламента РЮО