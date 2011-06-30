Газета «Южная Осетия»

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Обсуждались проекты законов

Обсуждались проекты законов

14 сентября состоялось первое заседание пятой сессии Парламента Республики Южная Осетия шестого созыва. Вел заседание Председатель Парламента РЮО Анатолий Бибилов.

Председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев ознакомил собравшихся с проектом Закона Республики Южная Осетия «О ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об интеграции таможенных органов Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской Федерации, подписанного в городе Москве 10 апреля 2016 года и в городе Цхинвале 25 апреля 2016 года». Было отмечено, что на данный документ имеются все надлежащие заключения и сопроводительная документация. Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета совместно с парламентским Комитетом по законодательству, законности и местному самоуправлению Парламента РЮО.

По данному вопросу высказались депутаты Бахва Тедеев, Анатолий Бибилов, Амиран Дьяконов, Филипп Каджаев, Инал Мамиев, Дмитрий Тасоев, полномочный Представитель Правительства РЮО в Парламенте РЮО Вячеслав Гобозов. Ответы на вопросы и пояснения сделал председатель Государственного таможенного комитета РЮО Мурат Цховребов. Главным образом собравшихся интересовал вопрос о том, как отразится ратификация Соглашения на простых гражданах. Было сказано, что будут уменьшены таможенные ставки и пошлины, упростится оформление документов при пересечении границы, усилится контроль за грузопотоками. Что касается прохождения машин и грузов через рентген, переноса таможенных пропускных пунктов и оформления документов по таможенному режиму временного ввоза товаров, то данные вопросы требуют дополнительного изучения и принятия по ним последующих решений. Итоги дискуссии подвел Анатолий Бибилов, который отметил, что следует активизировать работу по сближению законодательства Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Что, касается Соглашения, то плюсы в нем есть и его следует ратифицировать.

Депутаты единогласно ратифицировали Соглашение.

Тем же Комитетом был вынесен на обсуждение проект Закона Республики Южная Осетия «О ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, подписанного в городе Цхинвале 4 июля 2016 года».

Как и предыдущий документ, по нему сделаны соответствующие заключения. Соглашения были обсуждены на совместном заседании профильного комитета и Комитета Парламента РЮО по законодательству, законности и местному самоуправлению, а также на заседании Президиума Парламента РЮО. Следует отметить, что эти два документа, как и другие профильные подписаны в рамках Большого Договора о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО, подписанный в Москве 18 марта 2015 года.

По данному вопросу высказались депутаты О. Кочиева, А. Бибилов, А. Дьяконов, З. Бесаева, министр внутренних дел А. Лавоев, полномочный Представитель Президента РЮО в Парламенте РЮО М. Козаева.

Соглашение было ратифицировано единогласно.

Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева вынесла на обсуждение два проекта Законов РЮО: «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «Об исполнительном производстве», принятый Парламентом РЮО 11 июля 2008 года и о внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О судебных приставах», принятый Парламентом РЮО 2 июля 2010 года. Оба они являются составными частями одного законодательного акта. Они были предварительно обсуждены на заседаниях профильного Комитета и Президиума Парламента РЮО, по ним сделаны полагающиеся заключения. Было отмечено, что изменения имеют отношения к статьям 30, 31, 46, 69, 87, 109 Закона. Они касаются сроков и порядка заявления о возбуждении исполнительного производства, о праве должника самостоятельно реализовывать имущество для погашения долга и какова процедура в случае непогашения долга, об исполнении требований об отобрании ребенка и порядка общения с ним и др.

Что касается приставов-исполнителей, то теперь ими могут быть не только лица, имеющие высшее юридическое образование, но и лица с высшим экономическим образованием, а также те, с кого снята или погашена судимость. По данным вопросам свое мнение высказали Б. Тасоев, Анатолий Бибилов, Д. Тасоев, Полномочный представитель Правительства РЮО в Парламенте РЮО В. Гобозов, и.о министра юстиции М. Бестаева, главный судебный пристав Министерства юстиции РЮО В. Джагаев.

Оба законопроекта были приняты единогласно.

Что касается обсуждения информации о ходе реализации Государственной комплексной целевой программы по предупреждению заболеваемости бешенством людей и животных в Республике Южная Осетия на 2015-2017 годы, то, по предложению Председателя Парламента РЮО Анатолия Бибилова, он был снят с повестки дня из-за неявки некоторых приглашенных.

В работе сессии приняли участие заместитель министра иностранных дел РЮО Алан Кочиев и начальник отдела правового управления МВД РЮО Артур Сиукаев.

Информационно-аналитическое Управление Парламента РЮО

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