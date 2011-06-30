Обсуждались проекты законов

Председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев ознакомил собравшихся с проектом Закона Республики Южная Осетия «О ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией об интеграции таможенных органов Республики Южная Осетия с таможенными органами Российской Федерации, подписанного в городе Москве 10 апреля 2016 года и в городе Цхинвале 25 апреля 2016 года». Было отмечено, что на данный документ имеются все надлежащие заключения и сопроводительная документация. Вопрос был обсужден на заседании профильного комитета совместно с парламентским Комитетом по законодательству, законности и местному самоуправлению Парламента РЮО.

По данному вопросу высказались депутаты Бахва Тедеев, Анатолий Бибилов, Амиран Дьяконов, Филипп Каджаев, Инал Мамиев, Дмитрий Тасоев, полномочный Представитель Правительства РЮО в Парламенте РЮО Вячеслав Гобозов. Ответы на вопросы и пояснения сделал председатель Государственного таможенного комитета РЮО Мурат Цховребов. Главным образом собравшихся интересовал вопрос о том, как отразится ратификация Соглашения на простых гражданах. Было сказано, что будут уменьшены таможенные ставки и пошлины, упростится оформление документов при пересечении границы, усилится контроль за грузопотоками. Что касается прохождения машин и грузов через рентген, переноса таможенных пропускных пунктов и оформления документов по таможенному режиму временного ввоза товаров, то данные вопросы требуют дополнительного изучения и принятия по ним последующих решений. Итоги дискуссии подвел Анатолий Бибилов, который отметил, что следует активизировать работу по сближению законодательства Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Что, касается Соглашения, то плюсы в нем есть и его следует ратифицировать.

Депутаты единогласно ратифицировали Соглашение.

Тем же Комитетом был вынесен на обсуждение проект Закона Республики Южная Осетия «О ратификации Соглашения между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией о порядке формирования и деятельности Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел, подписанного в городе Цхинвале 4 июля 2016 года».

Как и предыдущий документ, по нему сделаны соответствующие заключения. Соглашения были обсуждены на совместном заседании профильного комитета и Комитета Парламента РЮО по законодательству, законности и местному самоуправлению, а также на заседании Президиума Парламента РЮО. Следует отметить, что эти два документа, как и другие профильные подписаны в рамках Большого Договора о союзничестве и интеграции между РФ и РЮО, подписанный в Москве 18 марта 2015 года.

По данному вопросу высказались депутаты О. Кочиева, А. Бибилов, А. Дьяконов, З. Бесаева, министр внутренних дел А. Лавоев, полномочный Представитель Президента РЮО в Парламенте РЮО М. Козаева.

Соглашение было ратифицировано единогласно.

Председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Олеся Кочиева вынесла на обсуждение два проекта Законов РЮО: «О внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «Об исполнительном производстве», принятый Парламентом РЮО 11 июля 2008 года и о внесении изменений в Закон Республики Южная Осетия «О судебных приставах», принятый Парламентом РЮО 2 июля 2010 года. Оба они являются составными частями одного законодательного акта. Они были предварительно обсуждены на заседаниях профильного Комитета и Президиума Парламента РЮО, по ним сделаны полагающиеся заключения. Было отмечено, что изменения имеют отношения к статьям 30, 31, 46, 69, 87, 109 Закона. Они касаются сроков и порядка заявления о возбуждении исполнительного производства, о праве должника самостоятельно реализовывать имущество для погашения долга и какова процедура в случае непогашения долга, об исполнении требований об отобрании ребенка и порядка общения с ним и др.

Что касается приставов-исполнителей, то теперь ими могут быть не только лица, имеющие высшее юридическое образование, но и лица с высшим экономическим образованием, а также те, с кого снята или погашена судимость. По данным вопросам свое мнение высказали Б. Тасоев, Анатолий Бибилов, Д. Тасоев, Полномочный представитель Правительства РЮО в Парламенте РЮО В. Гобозов, и.о министра юстиции М. Бестаева, главный судебный пристав Министерства юстиции РЮО В. Джагаев.

Оба законопроекта были приняты единогласно.

Что касается обсуждения информации о ходе реализации Государственной комплексной целевой программы по предупреждению заболеваемости бешенством людей и животных в Республике Южная Осетия на 2015-2017 годы, то, по предложению Председателя Парламента РЮО Анатолия Бибилова, он был снят с повестки дня из-за неявки некоторых приглашенных.

В работе сессии приняли участие заместитель министра иностранных дел РЮО Алан Кочиев и начальник отдела правового управления МВД РЮО Артур Сиукаев.

Информационно-аналитическое Управление Парламента РЮО