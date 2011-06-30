Леонид Тибилов: «Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния»

В эти дни наша страна вступила в ответственный период в своей политической жизни. Как известно, Парламент Республики Южная Осетия VI созыва на сессии, состоявшейся 17 января 2017 года, утвердил дату очередных выборов Президента РЮО. Напомню, что они состоятся 9 апреля сего года. Приступила к работе и Центральная избирательная комиссия. Важность переживаемого политического периода и необходимость соблюдения при этом норм и требований действующего законодательства РЮО обусловила необходимость моего обращения к вам с настоящим посланием.

Избирательная кампания - это важный политический, растянутый на несколько месяцев процесс. В эти дни мы вступили в этап формирования инициативных групп и объединений с целью выдвижения ими кандидатов на высший государственный пост. Мы пока не знаем, сколько их будет всего, но я не сомневаюсь, что это будут выдвиженцы из числа граждан нашей страны, наделенные качествами, необходимыми для избрания Президентом Республики Южная Осетия, пользующиеся заслуженным авторитетом у избирателей, а главное, имеющими для этого обусловленные законом права. Конституция (Основной закон) РЮО гарантирует всем равные права, и государство, безусловно, гарантирует им возможность их реализации в строгом соответствии с действующим законодательством.

Этап по выдвижению кандидатов на пост Президента РЮО только начался, однако отдельные граждане, объявившие о своем намерении баллотироваться на высший государственный пост, еще до их официальной регистрации по существу уже приступили к избирательным баталиям. В средствах массовой информации, особенно в социальных сетях, ведется активная предвыборная агитация, что уже является деятельностью, противоречащей действующему законодательству. Особенно настораживает то, что ими и их сторонниками ведется, ничем не прикрытая кампания по дискредитации действующей власти и возможных оппонентов. Нередко это делается в оскорбительных тонах, что совершенно недопустимо. В данном случае я, как действующий Президент РЮО, призываю их не выходить за рамки правового русла. Позволю себе выразить уверенность, что в предстоящей предвыборной борьбе претендентов, которых ЦИК РЮО зарегистрирует в качестве кандидатов на высшую государственную должность, будут воздерживаться от таких форм и методов борьбы, которые не присущи нашему народу и недопустимы в правовом демократическом государстве, к построению которого мы все стремимся. Мы не можем допустить повторения событий 2011 года, приведших наше общество на грань раскола и гражданского противостояния. Опыт прошедших лет нас убеждает в том, что независимо от исхода выборов, только через консолидацию всего общества мы сможем решить стоящие перед нами задачи, и только сплоченность наших рядов приведет республику и ее народ к намеченной цели.

Я, как Президент Республики Южная Осетия - гарант Конституции РЮО, ответственно заявляю, что будут созданы все условия для свободного волеизъявления народа в полном соответствии с избирательным законодательством.