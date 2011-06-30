Газета «Южная Осетия»

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Поздравление

Поздравление

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов: «Общественность нашей страны отмечает 25-ую годовщину референдума, проведенного 19 января 1992 года. Это политическое событие имеет для Южной Осетии непреходящее значение. Оно знаменует собой волеизъявление народа. Жители старшего и среднего поколения нашей дорогой Родины помнят, насколько суровой выдалась зима 1992 года, когда у молодой республики в условиях отсутствия электричества и природного газа не было и финансовых возможностей для выдачи мизерных заработных плат, пенсий и пособий.

Но в умах и сердцах людей царила непоколебимая вера в победу в справедливой борьбе за право жить на своей земле. Именно результаты референдума 1992 года легли в основу принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия, принятого 29 мая того же года. Народ демократическим путем изъявил свою волю, наказав власти принять ее к неуклонному исполнению. Поздравляю всех жителей Республики Южная Осетия со знаменательной датой в нашей новейшей истории. Мира вам, счастья и благополучия! Общими усилиями в тесном единении мы добьемся развития и процветания нашей любимой Родины, во славу которой каждый из нас готов служить верой и правдой».

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