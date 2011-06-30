Поздравление

Но в умах и сердцах людей царила непоколебимая вера в победу в справедливой борьбе за право жить на своей земле. Именно результаты референдума 1992 года легли в основу принятия Акта о независимости Республики Южная Осетия, принятого 29 мая того же года. Народ демократическим путем изъявил свою волю, наказав власти принять ее к неуклонному исполнению. Поздравляю всех жителей Республики Южная Осетия со знаменательной датой в нашей новейшей истории. Мира вам, счастья и благополучия! Общими усилиями в тесном единении мы добьемся развития и процветания нашей любимой Родины, во славу которой каждый из нас готов служить верой и правдой».
РЕФЕРЕНДУМ. 25 ЛЕТ СПУСТЯ
Указ Президента Республики Южная Осетия
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