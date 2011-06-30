Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Позвольте мне искренне поздравить присутствующих в этом зале, а в вашем лице весь свободолюбивый народ нашей страны, всех наших друзей с сегодняшним всенародным праздником - Днём признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.
Как вы знаете, сегодня эту знаменательную дату празднуют и наши братья-абхазы. Нас объединяет общность исторических судеб. Национально-освободительная борьба наших народов тесно переплетена. Давайте поздравим их с этим замечательным праздником и пожелаем братскому абхазскому народу во главе с его Президентом Раулем Джумковичем Хаджимба мира и процветания!
Говоря о наших друзьях, я, конечно, имею в виду в первую очередь многонациональный народ Российской Федерации, ее политическое руководство и доблестные Вооруженные силы. В этот праздничный день я позволю себе от вашего имени адресовать им слова искренней благодарности. В Южной Осетии каждый, от мала до велика, знает о той судьбоносной для нас роли, которую в те огненные дни августа 2008 года сыграла Россия. Сколько бы не прошло лет, я никогда не забуду слезы радости на счастливых лицах цхинвальцев, узнавших о подписании Президентом РФ Д.А.Медведевым известного Указа «О признании Республики Южная Осетия». Этот исторический документ в нашей стране цитируют как «Отче наш». Мы не устанем благодарить Россию, ее высшее руководство в лице прежнего и нынешнего президентов Д.А.Медведева и В.В.Путина за наше спасение. Да, именно такая оценка их роли в судьбе южных осетин в августе 2008 года является единственно объективной!
Историческая миссия русского солдата-освободителя золотыми буквами вписана в летопись нашей молодой Республики.
Сказанное, впрочем, нисколько не умаляет заслуг мужественных защитников Родины, чей подвиг, пожалуй, не знает аналогов в мировой истории.
В этот торжественный день обращаясь к военнослужащим Вооруженных сил Южной Осетии и бойцам народного ополчения, я еще раз отмечу, что именно вы вступили в смертельный бой с многократно превосходящими в живой силе и вооружениях противником, сдерживая бешеный натиск врага. Вы покрыли себя неувядаемой славой, проявив чудеса стойкости и героизма. Ваш подвиг явил миру убедительное доказательство того, что волю народа к свободе и независимости не дано подавить грубой силой. Никакие танки и никакие даже самые современные средства массового уничтожения людей не остановили вас на пути к победе. В сердцах спасенных вами соотечественников вы навсегда останетесь образцом доблести и мужества, подлинного патриотизма, готовности к самопожертвованию ради счастья своего народа. Ваш подвиг не померкнет в веках! Честь вам и слава, мои дорогие!
Празднуя День признания независимости Республики Южная Осетия, мы обязаны помнить, какой ценой нам далась победа. Сотни лучших сыновей и дочерей Южной Осетии принесли на алтарь свободы и независимости свои жизни. Мы всегда будем помнить их имена. И, конечно, мы всегда будем помнить и воздавать должное памяти российских военнослужащих, погибших в боях за нашу свободу, за нашу независимость, за нас с вами. Мы одинаково скорбим по ним, не разделяя их. Об общих жертвах грузинской агрессии нам будет напоминать и Мемориальный комплекс, к возведению которого мы приступим в будущем году. Вечная им память!
Прошу почтить их память минутой молчания.
Иной раз приходится слышать с ноткой недовольства рассуждения о том, что наш статус признало лишь ограниченное число стран. В связи с этим хочу заверить присутствующих в том, что наше внешнеполитическое ведомство и иные соответствующие службы делают все от них зависящее в этом направлении. У нас есть уверенность в том, что число стран, признавших государственную независимость Южной Осетии, непременно возрастет. Однако тут на скорый успех в нынешних непростых условиях рассчитывать не приходится. Вместе с тем, нас признала Российская Федерация - член Совета Безопасности ООН. Сегодня Россия наш стратегический партнер, отношения с которой у нас основываются на базовом документе - Межгосударственном документе «Договоре о союзничестве и интеграции» и подкреплены десятками межправительственных соглашений между нашими странами. Это создает надежную правовую основу для обеспечения безопасности Южной Осетии и оказания ей эффективной помощи для дальнейшего развития.
Дорогие друзья! Поддержка, оказываемая нашей стране со стороны Российской Федерации, не прекратилась и после августа 2008 года. Только это было уже не прямое военное участие, ибо в течение пяти дней военных действий агрессор был принужден к миру. Помощь приобрела иные формы и проявления. Принятие политического решения по Южной Осетии открыло возможности для оказания ей существенной поддержки для поствоенного восстановления. Это позволило нам добиться больших успехов в восстановлении разрушенной экономики и социальной сферы страны. За истекшие восемь лет нами были построены и восстановлены тысячи жилых домов, школьных и дошкольных учебных заведений, лечебных учреждений, великолепные стадион и другие спортивные комплексы, проложены сотни километров автомобильных дорог, подземных и наземных коммуникаций, возведены десятки новых мостов, вскоре начнутся масштабные работы по полной газификации всей Республики. Мы с нетерпением ждем завершения строительства главного объекта ближайших месяцев - великолепного здания Госдрамтеатра им. К.Л.Хетагурова, а также Детского реабилитационного центра в Цхинвале. Строители обещают уже в 2017 году сдать в эксплуатацию комплекс зданий Юго-Осетинского государственного университета им. А.Тибилова. Темпы работ на указанном объекте убеждают нас в том, что строители сдержат свое слово и к началу будущего учебного года профессорско-преподавательский состав и студенчество Республики получат замечательный подарок. Благоустраиваются районные центры и крупные селения Республики. В качестве иллюстрации этого приведу пример села Дменис Цхинвальского района. Здесь за последние годы были построены замечательный стадион, детский сад, мемориальный комплекс, зона отдыха.
Успешный процесс восстановления экономики и социальной сферы Южной Осетии позволил создать условия для реализации творческого потенциала нашего народа. Можно привести множество примеров тому. Достаточно отметить лишь последние достижения.
На другом конце планеты, в столице далекой Бразилии Рио-де-Жанейро наш земляк, борец Сослан Рамонов триумфально замкнул счет золотым медалям XXXI Олимпийских игр! Это ли не лучший подарок нам с вами? И ведь далеко не случайно он в победном круге на борцовском ковре поднял над головой государственные флаги РФ и РЮО. Я, как и все мы, расцениваю это в качестве наглядного проявления единства наших стран и народов. Я поздравляю Рамонова с этим выдающимся достижением! Мы с нетерпением ждем его приезда в родной Цхинвал. Порадовали нас и победители XIII Международного музыкального фестиваля «Юрмала-шансон 2016» Олег Тасоев, Олеся Хугаева и Инал Санакоев. Меломаны многих стран мира восхищаются искусством Вероники Джиоевой, Амаги Готти, Григория Тадтаева и многих других представителей Южной Осетии. Десятки выпускников наших школ ежегодно успешно выдерживают вступительные испытания в ведущие российские вузы. Да, щедра наша земля на таланты! Мы и впредь будем делать все возможное для полного раскрытия их таланта, для самореализации в избранном направлении, и уверены, что наша замечательная молодежь еще не раз заявит о себе на международных спортивных аренах, на самых престижных фестивалях и конкурсах.
И еще об одном не могу не сказать. Как вы знаете, 18 сентября нынешнего года состоятся выборы депутатов VII созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С учетом того, что абсолютное большинство наших граждан являются и гражданами РФ, нам предстоит принять участие в этой важной политической акции. Позволю себе выразить уверенность в том, что жители нашей Республики, имеющие право голоса, в очередной раз проявят традиционно присущую нам высокую политическую зрелость и примут самое активное участие в выборах.
Не за горами у нас и выборы Президента Республики Южная Осетия. Мы рассматриваем это как важнейший этап на пути государственного строительства в нашей стране. Не сомневаюсь, что и сами выборы, и предвыборная кампания пройдут в строгом соответствии с требованиями закона.
Уважаемые друзья! В завершение своего выступления отмечу, что далеко неполное перечисление наших успехов и достижений убеждает нас в том, что мы на правильном пути, с которого не намерены сворачивать. Ничто не мешает нам для поступательного развития нашей молодой страны - Республики Южная Осетия. Мы обязательно добьемся цели построения в Южной Осетии свободного демократического государства, в котором носитель суверенитета - ее народ будет под конституционной заботой государства. У нас есть для этого необходимые условия. Это, в первую очередь, гарантия государственной безопасности Республики, территориальная целостность и неприкосновенность ее границ, это и всесторонняя помощь братской России. Ну, а главной гарантией достижения этой цели являетесь вы - мой добрый, трудолюбивый и героический народ!
Мира и счастья вам, мои дорогие! Благополучия вам и вашим семьям! С праздником вас!