Сегодня мы отмечаем один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения государственности

Исполнилось восемь лет нашему пребыванию в статусе международно признанного государства. Дата 26 августа, включенная в Календарь праздничных дней и памятных дат в Республике Южная Осетия, ежегодно отмечается общественностью нашей страны как один из главных праздников Республики, знаменующим собой победу героического народа Южной Осетии на многовековом пути возрождения некогда утраченной государственности, как торжество справедливости национальной политики руководства Российской Федерации.

Позвольте мне искренне поздравить присутствующих в этом зале, а в вашем лице весь свободолюбивый народ нашей страны, всех наших друзей с сегодняшним всенародным праздником - Днём признания независимости Республики Южная Осетия Российской Федерацией.

Как вы знаете, сегодня эту знаменательную дату празднуют и наши братья-абхазы. Нас объединяет общность исторических судеб. Национально-освободительная борьба наших народов тесно переплетена. Давайте поздравим их с этим замечательным праздником и пожелаем братскому абхазскому народу во главе с его Президентом Раулем Джумковичем Хаджимба мира и процветания!

Говоря о наших друзьях, я, конечно, имею в виду в первую очередь многонациональный народ Российской Федерации, ее политическое руководство и доблестные Вооруженные силы. В этот праздничный день я позволю себе от вашего имени адресовать им слова искренней благодарности. В Южной Осетии каждый, от мала до велика, знает о той судьбоносной для нас роли, которую в те огненные дни августа 2008 года сыграла Россия. Сколько бы не прошло лет, я никогда не забуду слезы радости на счастливых лицах цхинвальцев, узнавших о подписании Президентом РФ Д.А.Медведевым известного Указа «О признании Республики Южная Осетия». Этот исторический документ в нашей стране цитируют как «Отче наш». Мы не устанем благодарить Россию, ее высшее руководство в лице прежнего и нынешнего президентов Д.А.Медведева и В.В.Путина за наше спасение. Да, именно такая оценка их роли в судьбе южных осетин в августе 2008 года является единственно объективной!

Историческая миссия русского солдата-освободителя золотыми буквами вписана в летопись нашей молодой Республики.

Сказанное, впрочем, нисколько не умаляет заслуг мужественных защитников Родины, чей подвиг, пожалуй, не знает аналогов в мировой истории.

В этот торжественный день обращаясь к военнослужащим Вооруженных сил Южной Осетии и бойцам народного ополчения, я еще раз отмечу, что именно вы вступили в смертельный бой с многократно превосходящими в живой силе и вооружениях противником, сдерживая бешеный натиск врага. Вы покрыли себя неувядаемой славой, проявив чудеса стойкости и героизма. Ваш подвиг явил миру убедительное доказательство того, что волю народа к свободе и независимости не дано подавить грубой силой. Никакие танки и никакие даже самые современные средства массового уничтожения людей не остановили вас на пути к победе. В сердцах спасенных вами соотечественников вы навсегда останетесь образцом доблести и мужества, подлинного патриотизма, готовности к самопожертвованию ради счастья своего народа. Ваш подвиг не померкнет в веках! Честь вам и слава, мои дорогие!

Празднуя День признания независимости Республики Южная Осетия, мы обязаны помнить, какой ценой нам далась победа. Сотни лучших сыновей и дочерей Южной Осетии принесли на алтарь свободы и независимости свои жизни. Мы всегда будем помнить их имена. И, конечно, мы всегда будем помнить и воздавать должное памяти российских военнослужащих, погибших в боях за нашу свободу, за нашу независимость, за нас с вами. Мы одинаково скорбим по ним, не разделяя их. Об общих жертвах грузинской агрессии нам будет напоминать и Мемориальный комплекс, к возведению которого мы приступим в будущем году. Вечная им память!

Прошу почтить их память минутой молчания.

Иной раз приходится слышать с ноткой недовольства рассуждения о том, что наш статус признало лишь ограниченное число стран. В связи с этим хочу заверить присутствующих в том, что наше внешнеполитическое ведомство и иные соответствующие службы делают все от них зависящее в этом направлении. У нас есть уверенность в том, что число стран, признавших государственную независимость Южной Осетии, непременно возрастет. Однако тут на скорый успех в нынешних непростых условиях рассчитывать не приходится. Вместе с тем, нас признала Российская Федерация - член Совета Безопасности ООН. Сегодня Россия наш стратегический партнер, отношения с которой у нас основываются на базовом документе - Межгосударственном документе «Договоре о союзничестве и интеграции» и подкреплены десятками межправительственных соглашений между нашими странами. Это создает надежную правовую основу для обеспечения безопасности Южной Осетии и оказания ей эффективной помощи для дальнейшего развития.

Дорогие друзья! Поддержка, оказываемая нашей стране со стороны Российской Федерации, не прекратилась и после августа 2008 года. Только это было уже не прямое военное участие, ибо в течение пяти дней военных действий агрессор был принужден к миру. Помощь приобрела иные формы и проявления. Принятие политического решения по Южной Осетии открыло возможности для оказания ей существенной поддержки для поствоенного восстановления. Это позволило нам добиться больших успехов в восстановлении разрушенной экономики и социальной сферы страны. За истекшие восемь лет нами были построены и восстановлены тысячи жилых домов, школьных и дошкольных учебных заведений, лечебных учреждений, великолепные стадион и другие спортивные комплексы, проложены сотни километров автомобильных дорог, подземных и наземных коммуникаций, возведены десятки новых мостов, вскоре начнутся масштабные работы по полной газификации всей Республики. Мы с нетерпением ждем завершения строительства главного объекта ближайших месяцев - великолепного здания Госдрамтеатра им. К.Л.Хетагурова, а также Детского реабилитационного центра в Цхинвале. Строители обещают уже в 2017 году сдать в эксплуатацию комплекс зданий Юго-Осетинского государственного университета им. А.Тибилова. Темпы работ на указанном объекте убеждают нас в том, что строители сдержат свое слово и к началу будущего учебного года профессорско-преподавательский состав и студенчество Республики получат замечательный подарок. Благоустраиваются районные центры и крупные селения Республики. В качестве иллюстрации этого приведу пример села Дменис Цхинвальского района. Здесь за последние годы были построены замечательный стадион, детский сад, мемориальный комплекс, зона отдыха.

Успешный процесс восстановления экономики и социальной сферы Южной Осетии позволил создать условия для реализации творческого потенциала нашего народа. Можно привести множество примеров тому. Достаточно отметить лишь последние достижения.

На другом конце планеты, в столице далекой Бразилии Рио-де-Жанейро наш земляк, борец Сослан Рамонов триумфально замкнул счет золотым медалям XXXI Олимпийских игр! Это ли не лучший подарок нам с вами? И ведь далеко не случайно он в победном круге на борцовском ковре поднял над головой государственные флаги РФ и РЮО. Я, как и все мы, расцениваю это в качестве наглядного проявления единства наших стран и народов. Я поздравляю Рамонова с этим выдающимся достижением! Мы с нетерпением ждем его приезда в родной Цхинвал. Порадовали нас и победители XIII Международного музыкального фестиваля «Юрмала-шансон 2016» Олег Тасоев, Олеся Хугаева и Инал Санакоев. Меломаны многих стран мира восхищаются искусством Вероники Джиоевой, Амаги Готти, Григория Тадтаева и многих других представителей Южной Осетии. Десятки выпускников наших школ ежегодно успешно выдерживают вступительные испытания в ведущие российские вузы. Да, щедра наша земля на таланты! Мы и впредь будем делать все возможное для полного раскрытия их таланта, для самореализации в избранном направлении, и уверены, что наша замечательная молодежь еще не раз заявит о себе на международных спортивных аренах, на самых престижных фестивалях и конкурсах.

И еще об одном не могу не сказать. Как вы знаете, 18 сентября нынешнего года состоятся выборы депутатов VII созыва Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. С учетом того, что абсолютное большинство наших граждан являются и гражданами РФ, нам предстоит принять участие в этой важной политической акции. Позволю себе выразить уверенность в том, что жители нашей Республики, имеющие право голоса, в очередной раз проявят традиционно присущую нам высокую политическую зрелость и примут самое активное участие в выборах.

Не за горами у нас и выборы Президента Республики Южная Осетия. Мы рассматриваем это как важнейший этап на пути государственного строительства в нашей стране. Не сомневаюсь, что и сами выборы, и предвыборная кампания пройдут в строгом соответствии с требованиями закона.

Уважаемые друзья! В завершение своего выступления отмечу, что далеко неполное перечисление наших успехов и достижений убеждает нас в том, что мы на правильном пути, с которого не намерены сворачивать. Ничто не мешает нам для поступательного развития нашей молодой страны - Республики Южная Осетия. Мы обязательно добьемся цели построения в Южной Осетии свободного демократического государства, в котором носитель суверенитета - ее народ будет под конституционной заботой государства. У нас есть для этого необходимые условия. Это, в первую очередь, гарантия государственной безопасности Республики, территориальная целостность и неприкосновенность ее границ, это и всесторонняя помощь братской России. Ну, а главной гарантией достижения этой цели являетесь вы - мой добрый, трудолюбивый и героический народ!

Мира и счастья вам, мои дорогие! Благополучия вам и вашим семьям! С праздником вас!