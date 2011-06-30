Доменти Кулумбегов: «Задачи развития реального сектора экономики - в приоритете будущей Инвестпрограммы»

«В условиях, когда участились критические высказывания в адрес органов исполнительной власти, нам не только нужно работать не покладая рук, но и более детально показывать результаты деятельности широкой общественности, то есть регулярно информировать население о том, что делается в министерствах и ведомствах...

На оперативном совещании с руководителями министерств и ведомств, прошедшем под руководством Председателя Правительства Доментия Кулумбегова, были обсуждены вопросы формирования новой Инвестпрограммы, отраслевых программ, планирования и отчетности, а также выполнение поручений, данных на предыдущем совещании.

В связи с этим отмечу, что простоя нет ни в одной сфере. Практически по всем направлениям наметились тенденции к росту, - подчеркнул Доменти Кулумбегов, комментируя предварительные итоги социально-экономического развития страны. - Мы обязаны обеспечить дальнейшее поступательное развитие Республики и выполнить в полном объеме все намеченные Президентом задачи и планы».

Он также отметил, что вопросы развития реального сектора экономики займут ключевое место в будущей Инвестпрограмме: «Мы продолжим развивать экономику, делая акцент на привлечении инвестиций, оживлении промышленности, открытии новых рабочих мест».

Председатель Правительства обратил внимание руководителей органов исполнительной власти на важнейшую составляющую работы - непосредственное общение с рядовыми гражданами.

«Для людей нет мелочей в том, что их волнует. Каждая просьба должна быть услышана и на каждый вопрос должен быть дан своевременный компетентный ответ. Это задача каждого руководителя», - сказал он.

Кроме того, обсудили итоги реализации Государственной программы по сохранению, изучению и развитию осетинского языка на 2012 - 2016 годы, которая была успешно завершена, а также план мероприятий на следующий период.

Председатель Правительства рекомендовал обнародовать результаты завершившейся госпрограммы.

«Итоги программы по сохранению осетинского языка необходимо обсудить при участии наших видных ученых, лингвистов, краеведов, педагогов для того, чтобы еще раз привлечь внимание к этой важнейшей проблеме, услышать мнение передовой общественности и максимально эффективно спланировать следующий этап госпрограммы», – подчеркнул он.

Были рассмотрены также вопросы программы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование которой было поручено заместителю Председателя Правительства Эрику Пухаеву. По его словам, совместно с Министерством образования и науки определено ее основное содержание, осталось проработать предложения некоторых профильных ведомств.

Над отраслевой программой работает и Министерство культуры, уделяя особое внимание вопросам развития районных учреждений культуры.

«Задача Министерства - сделать функционирование сельских Домов культуры более эффективным, то есть, оказывать им соответствующую поддержку для того, чтобы они стали настоящими очагами культуры, центрами духовного воспитания молодежи», - отметил Доменти Кулумбегов.

Как заверила министр культуры Мадина Остаева, такая работа уже идет в рамках отраслевой программы на 2014-2017 годы. В результате совместных усилий Правительства и руководителей районных администраций значительно улучшилась материально-техническая база учреждений культуры.

В ходе совещания затронули также вопросы эффективности расходования средств ГУ «Ирагропромсервис», предоставляющего помощь сельхозпроизводителям в проведении сезонных механизированных работ.

Доменти Кулумбегов потребовал от министра сельского хозяйства Виталия Плиева более пропорционального распределения возможностей агросервиса для охвата всех нуждающихся в помощи государства фермеров.

«Звучат жалобы на несправедливое распределение оказываемой помощи, поэтому поручаю вам без проволочек разобраться с ситуацией на местах», - сказал он.

Коснулись и темы формирования Инвестпрограммы на 2018-2019 годы.

Председатель Правительства сообщил, что в Республике с рабочим визитом находятся представители Администрации Президента Российской Федерации, с которыми состоится обсуждение приоритетных направлений Инвестпрограммы, сформированных на основе предложений министерств и ведомств.

Пресс-служба Правительства РЮО