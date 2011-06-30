Газета «Южная Осетия»

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О бюджете, Инвестпрограмме и гриппе

О бюджете, Инвестпрограмме и гриппе

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов провел рабочее совещание с руководителями министерств и ведомств, на котором были обсуждены вопросы бюджета Инвестпрограммы, ситуация со вспышкой гриппа и другие актуальные темы.

Как известно, новый год для Республики начался в ус-ловиях неутвержденного бюджета, что предполагает иную схему ведения расчетов.

«В соответствии с действующим законодательством мы перешли на другой режим финансирования, когда до главных распорядителей бюджетных средств доводятся лимиты только в размере одной двенадцатой года, что затрудняет ведение нашей деятельности. Но мы стараемся наладить взаимодействие с коллегами таким образом, чтобы избежать значительных трудностей», - отметила министр финансов Аза Хабалова, добавив, что данный режим не распространяется на расчеты в рамках международных договоров, а значит схему финансирования так называемых «остаточных» объектов Инвестпрограммы он не затронет.

Доменти Кулумбегов пояснил, что Правительство и Парламент вплотную работают над вопросом принятия бюджета и есть уверенность, что в скором времени он будет положительно решен.

«…А пока необходимо принять меры для того, чтобы упредить сбои в системе взаиморасчетов в государственной финансовой сфере. Всем профильным службам нужно поработать в усиленном режиме и обеспечить своевременное финансирование госучреждений», - подчеркнул Доменти Кулумбегов, обращаясь к членам Правительства.

Кроме того, он акцентировал внимание на формировании будущей Инвестпрограммы, основные мероприятия которого должны быть определены до конца месяца.

«Мы должны обозначить наиболее важные направления, необходимые для развития Республики на данном этапе, - отметил Председатель Правительства. - От каждого министерства и ведомства я жду конкретных предложений, сформированных по принципу приоритетности».

Напомним, что новая Инвестпрограмма рассчитана на 2018-2019 годы, и, несмотря на непростые экономические условия, Российская Федерация выделяет на ее реализацию свыше 3 млрд рублей.

Обсудили также ситуацию, связанную со вспышкой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

По информации министра здравоохранения и социального развития Григория Кулиджанова, на данный момент ее можно считать стабильной, так как в целом по Республике количество заболевших не превысило критический порог. Однако обстановка в г. Квайсе несколько иная. Только за прошедшие выходные с симптомами гриппа и ОРВИ к местным врачам обратились 116 человек. Как сообщила главный санитарный врач Республики Марина Кочиева, детские сады г. Квайсы и пос. Дзау закрыты на карантин.

«Пока в общем можно констатировать, что эпидемии у нас нет, - заключил Григорий Кулиджанов. - Аптечная сеть в Квайсе обеспечена лекарствами, и мы пристально следим за ситуацией, продолжаем мониторить школьные и дошкольные учреждения. Дальнейшие меры будем принимать, исходя из поступающей информации».

В ходе совещания коснулись и темы планирования в жилищно-коммунальной отрасли. Доменти Кулумбегов обратил внимание руководителей всех уровней на состояние дел в сфере ЖКХ и жестко потребовал в ближайшее время представить планы мероприятий.

Подводя итоги совещания, он также отметил необходимость более ответственного подхода к поручениям и более широкого освещения деятельности министерств и ведомств в республиканских СМИ.

«Правительство должно сделать все от него зависящее, чтобы выполнить все намеченные Президентом задачи, - почеркнул Доменти Кулумбегов. - Мы тщательно проанализировали прошлый год, вынесли оценку всем направлениям работы, отметили как положительные тенденции, которые затронули практически все сферы, так и слабые участки. Теперь необходимо сосредоточить усилия на предстоящем периоде. У нас есть отраслевые программы, планы, к реализации которых нужно приступить с учетом опыта прошлого года».

Пресс-служба Правительства РЮО

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