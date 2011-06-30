Дана положительная оценка

Итоги деятельности государственного таможенного комитета, Комитета по налогам и сборам, Комитета по геологии, геодезии картографии, экологии и природопользованию, Комитета стандартизации и метрологии, Управления лесного хозяйства и Управления по лицензированию за 2016 год были подведены на совещании во вторник, 10 января, которое провел заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козаев с руководителями указанных ведомств. На совещании присутствовали представители прокуратуры, Контрольно-Счетной палаты, официальный представитель ФТС РФ в РЮО Олег Рева и руководитель ПС КГБ РЮО Валерий Зозуля.

Отчитываясь о проделанной за прошедший год работе, председатель Комитета по налогам и сборам РЮО Владимир Каджаев отметил, что первоначальный план, установленный в размере 625 миллионов рублей, впоследствии был пересмотрен дважды. «Сначала он был установлен в размере 640 миллионов, а затем - 660 миллионов рублей. По тем данным, которыми мы сегодня располагаем, общий объем налоговых поступлений составил 780 миллионов рублей. Рост налогов зафиксирован по всем видам. За последнее время общая культура уплаты налогов в Республике заметно улучшилась», - подчеркнул В. Каджаев.

По его словам, вступление в действие Налогового кодекса РЮО в 2016 году существенно повысило эффективность работы налоговых органов.

Дмитрий Козаев похвалил налоговиков, отметив, что собираемость налогов и сборов в Республике повысилась в два раза по сравнению с 2015 годом. «Налоговая служба свои задачи за 2016 год выполнила. Никаких претензий к налоговой службе у Правительства нет. Деятельность Комитета по налогам и сборам за прошлый год я бы оценил как удовлетворительно», - дал оценку вице-премьер.

Как сообщил в своем докладе председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) РЮО Мурат Цховребов, в доходную часть бюджета в минувшем году таможенниками было мобилизовано 36 млн 117 тыс. рублей, это на 13 млн рублей больше, чем в 2015 г. «Увеличение составило 57%», - констатировал М. Цховребов. Он добавил, что наблюдается увеличение товарооборота и экспортно-импортных операций. И здесь выполнен план на 109%. Как сказал председатель ГТК, проводится работа по подготовке квалифицированных кадров для таможенных органов РЮО. Таможенным комитетом был подготовлен и направлен на согласование Правительства проект постановления о создании таможенного поста «Раздахан» в соответствии с Договором между РФ и РЮО о союзничестве и интеграции, было подписано дополнительное соглашение от 15 апреля 2016 г.

Дмитрий Козаев положительно охарактеризовал работу таможенной службы. «Вы не только выполнили план, но и перевыполнили его. Необходимо и дальше повышать качество работы», - сказал заместитель Председателя Правительства. Он дал указание таможенникам быстрее перейти на электронное декларирование документов.

Дмитрий Козаев также выразил удовлетворение проделанной работой за 2016 г. других вышеназванных комитетов. «Поставленные задачи выполнены. Спасибо всем за активную работу. Необходимо постоянно работать над повышением качества работы, ведь совершенству нет предела», - обратился к присутствующим Д.Козаев.

Для Комитета стандартизации и метрологии (КСМ) 2016 год, как отметил Заур Цховребов, получился знаковым. Подписан Меморандум о взаимопонимании, дружбе и сотрудничестве между КСМ РЮО и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Как отметил З.Цховребов, активное сотрудничество с российскими коллегами выведет на новый уровень деятельность Комитета стандартизации и метрологии РЮО.

Алена КАЗИЕВА