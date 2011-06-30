Газета «Южная Осетия»

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Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Состоялось совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур

Президент Леонид Тибилов провел совещание с руководителями правоохранительных органов и силовых структур, которое было посвящено мероприятиям по сохранению правопорядка в праздничные дни, сообщила пресс-секретарь Президента РЮО Гана Яновская.

Во время встречи главой государства было отмечено, что несмотря на новогодние дни, служба должна продолжаться, и своей работой силовые структуры и правоохранительные органы должны служить народу, поддерживая правопорядок и дисциплину, как в городе, так и в районах.

«Я подписал План работы правоохранительной системы на период подготовки и проведения праздничных дней. К этим праздникам мы должны быть готовы, и чтобы в эти дни порядок был поддержан. Мы должны быть готовы к несению службы», - отметил глава государства.

Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев отчитался в готовности к приближающимся праздникам.

«Перед праздниками мы разослали в силовые структуры письма, чтобы наряды по охране общественного порядка усилили и удвоили в дежурных частях, как районов, так и города, непосредственно. Мы уже обменялись с ними графиками дежурств. Кроме того, следственная оперативная группа при прокуратуре также работает в усиленном режиме», - сказал он.

Отчитались и другие руководители ведомств, которые доложили Президенту о готовности личных составов к ведению службы на время праздничных дней.

Леонид Тибилов особо подчеркнул, что информация о картине происходящего в Республике должна поступать постоянно и в оперативном режиме к Президенту.

«Я бы хотел отметить, несмотря на то, что это праздники и усиленный режим, думаю, стоит обратить внимание на ношение табельного оружия. Большая просьба, чтобы табельное оружие находилось в надлежащем месте. Кроме оперативных дежурных оно не должно иметься ни у кого, без исключения», - сказал Секретарь Совета безопасности Анатолий Плиев.

Леонид Тибилов также поинтересовался ситуацией относительно заработных плат и единовременных выплат. Он также отметил, что если позволяют средства, в том числе и сэкономленные, то нужно решить вопрос насчет выделения премий. Глава государства отметил, что будут еще проведены ряд мероприятий по поддержанию личных составов.

В заключение встречи Президент поздравил всех присутствующих с наступающими праздниками и отметил, что на правоохранительные органы и силовые структуры возложена большая и ответственная миссия в сохранении порядка и пресечений любых правонарушений.

«От нас многое зависит, в том числе и то, чтобы не было никаких ситуаций, которые омрачили бы праздник жителям Республики», - сказал Леонид Тибилов.

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