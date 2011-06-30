Газета «Южная Осетия»

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Завершить все необходимое до конца года

Завершить все необходимое до конца года

Председатель Правительства Доменти Кулумбегов провел еженедельное совещание штаба по контролю за реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2016 год. В работе заседания приняли участие представители министерств и ведомств, глава администрации г.Цхинвала Алан Алборов и руководители порядных строительных организаций, задействованных в восстановительных работах.

Доменти Кулумбегов отметил, что нет необходимости напоминать присутствующим о важности достойного завершения строительства объектов Инвестпрограммы-2016, так как все понимают, что они должны быть сданы в срок.

Далее участники совещания перешли к обсуждению повестки дня.

Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ было поручено взять на контроль работы по установке новых и замене вышедших из строя газовых счетчиков. По словам представителя ООО «Эверест», занимающегося их установкой, счетчики уже заказаны, и по гарантийным обязательствам осталось установить еще 25. В свою очередь, руководителю РГУП «Энергоресурс - Южная Осетия» Алану Габараеву было поручено проанализировать причины выхода счетчиков из строя для дальнейшего контроля соблюдения технологии их установки.

Также был проработан и обсужден вопрос заселения жильцов в 10-квартирный жилой дом по улице Тельмана в Цхинвале на законных основаниях. На данный момент там завершаются ремонтные работы, параллельно прорабатывается вопрос установки оградительных сооружений на проезжей части улицы.

На совещании также рассматривался вопрос по ускорению заключения договора на проектирование фонтана у здания Государственного драматического театра и завершению работ по корректировке дизайна площади. Председатель Правительства поручил представителям ООО «Эверест» завершить данные работы в срок до 25 декабря, чтобы городская Администрация имела возможность поставить на главной площади столицы Республики новогоднюю елку.

Доменти Кулумбегов также поручил Минстрою контролировать работу всех строительных организаций, задействованных в восстановительных работах, в том числе и своевременное оформление необходимых документов. «Вам надо активизироваться и проконтролировать все объекты, строящиеся в рамках Инвестпрограммы, чтобы завершить все необходимое до конца года», - отметил он.

На совещании также были обсуждены другие актуальные вопросы, в числе которых - согласования с Минздравом России перечня оборудования для объектов медицинского кластера.

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