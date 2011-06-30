О бюджете, тарифах и коммунальных услугах

Доходную часть Госбюджета предполагается увеличить на общую сумму в 31 707,0 тыс. рублей. Об этом в своем докладе сообщила министр финансов республики Аза Хабалова.

Под руководством Доментия Кулумбегова состоялось заседание Правительства, на котором был рассмотрен ряд вопросов, касавшихся тарифного регулирования, предоставления коммунальных услуг, а также изменений в Госбюджете на 2016 год.

По словам главы Минфина, внесение изменений обусловлено необходимостью корректировки бюджета с учетом фактических поступлений за 9 месяцев текущего года, превысивших первоначальный план на 9%. Увеличение доходной части бюджета произошло в основном благодаря налоговым поступлениям.

Финансовые средства предложено направить на первостепенные социальные нужды: оказание высокотехнологичной медицинской помощи, закупку необходимых медикаментов для нуждающихся граждан, строительство детского сада №20 по ул. Героев, 102 и другие.

Члены Правительства одобрили законопроект единогласно, а Председатель Правительства подчеркнул, что налоговая служба, недавно отметившая свой профессиональный праздник, делает успешные шаги по пути совершенствования своей работы.

«Все перечисленные статьи расходов важны для решения социальных проблем наших граждан. И мы будем продолжать изыскивать средства для уменьшения очереди на места в детских образовательных учреждениях и других важных направлений», - продолжил он.

Далее члены Правительства рассмотрели давно стоящие на повестке дня социальной жизни республики вопросы ценообразования и тарифного регулирования в сфере газоснабжения, электроснабжения и коммунальных услуг.

Как отметил в своем докладе министр экономического развития Вильям Дзагоев, профильными ведомствами совместно с российскими специалистами проведена большая работа по созданию нормативно-правовой базы в сфере потребления энергоресурсов и коммунального комплекса. Он также отметил, что в разработанных документах закреплены положения, защищающие потребителя от необоснованного повышения тарифов.

«Фактически подведена правовая основа под существующие на сегодняшний день тарифы, определена современная методика их расчета. И это никак не связано с изменениями самих тарифов, - уточнил Доменти Кулумбегов. - Получив современную методику расчетов, мы сможем совершенствовать дальнейшую работу ЖКХ».

Далее кабинет министров обсудил не менее актуальный блок вопросов, касавшийся предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах, содержания и текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, правил накопления и обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Определение норматива накопления ТКО позволит рассчитывать правильный размер платы за коммунальную услугу по сбору и вывозу мусора, а правила обращения с твердыми коммунальными отходами - контролировать складирование ТКО и его утилизацию, что очень важно для поддержания экологического равновесия на территории республики.

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО