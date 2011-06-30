Доменти Кулумбегов: «Мы продолжаем работать над улучшением условий быта в общежитиях»

В работе совещания приняли участие председатель Комитета государственного имущества и земельных отношений Сергей Парастаев, первый заместитель главы администрации г.Цхинвала Дмитрий Пухаев, начальник ЖЭК администрации г.Цхинвала Роберт Кулумбегов, другие ответственные лица.

Председатель Правительства Доментий Кулумбегов провел плановое рабочее совещание, на котором обсуждались вопросы, касавшиеся выполнения поручения Президента по улучшению условий проживания граждан в бывших ведомственных общежитиях, а также их передачи балансодержателю.

Присутствующие отчитались по выполненной работе и рассказали о том, как дальше будет идти работа по улучшению жилищных условий вынужденных переселенцев и беженцев, занявших эти здания еще в 90-е годы.

Напомним, что 17 июня текущего года по просьбе жильцов общежития бывшего СПТУ-131 состоялась встреча с главой Республики Леонидом Тибиловым и главой Правительства Доментием Кулумбеговым, на которой они рассказали о неудовлетворительном техническом и санитарном состоянии здания. Жильцам разъяснили: коммунальное обслуживание общежития ранее было затруднено ввиду того, что оно не состояло на учете ни у одного хозяйствующего субъекта. Но работа по его передаче на учет балансодержателю начата еще до их обращения к властям.

Как отметил Дмитрий Пухаев, подготовка документов на здание общежития бывшего СПТУ-131 по ул. Бр. Губаевых завершается.

«В пятницу будет окончательно решен вопрос передачи данного здания в ведение столичной администрации, и мы начнем планомерную работу по его коммунальному обслуживанию», - сказал он.

Доменти Кулумбегов подчеркнул, что как бы трудно ни было, нужно изыскивать средства, чтобы в приоритетном порядке налаживать быт жильцов общежитий.

«Нашим гражданам нужны, в первую очередь, нормальное электроснабжение, водоснабжение, канализация… И работники столичной администрации занимаются планированием этих работ», - отметил он.

По словам Дмитрия Пухаева, на учете в составе столичного хозяйства уже стоит общежитие жилого микрорайона «БАМ», в котором проживают 37 семей.

В общежитии уже проведена определенная работа по технической реанимации здания, в частности, поставлены новые подъездные окна из ПВХ, заменены подъездные двери, проведены работы по очищению подвала от сточных вод, которые образовались отчасти по вине самих жильцов, необдуманно нагрузивших изношенные инженерные коммуникации бытовыми приборами.

По словам начальника ЖЭКа Цхинвальской городской администрации Роберта Кулумбегова, жильцы обязаны составить временные договоры социального найма с ЖЭКом.

«Это нужно для того, чтобы столичные власти на законных основаниях имели возможность заниматься обслуживанием здания, - пояснил он, - но почему-то люди не спешат это делать. Хотя раньше были заявления, мол, если комнаты закрепят за нами, то мы и самостоятельно сможем что-нибудь сделать для улучшения условий жизни».

Кроме того, на совещании было отмечено, что в столичной администрации занимаются решением проблемы, с которой столкнулись жители общежития СПТУ-131, где обвалился подъездный «козырек». По словам Дмитрия Пухаева, как только к ним поступило сообщение, на место выехали сотрудники администрации для того, чтобы определить размер ущерба и составить смету работ.

Касательно здания «Турбазы», где также компактно проживает 65 семей, было отмечено, что ведется мониторинг здания с тем, чтобы изучить возможность его подключения к сетям водоснабжения и канализации объектов, построенных в рамках Инвестпрограммы, в частности, Республиканского стадиона и спорт-комплекса «Олипм».

«Не буду делать популистских заявлений и обещать, что жителям общежитий мы построим отдельные дома, - сказал в заключение совещания Доменти Кулумбегов. - К сожалению, в бюджете таких возможностей нет... Есть списки нуждающихся в жилье очередников. По мере развития жилищного строительства они будут получать квартиры. Но мы обязаны заботиться о наших гражданах, где бы они ни проживали. Поэтому работа по улучшению условий жизни в общежитиях продолжится».

Пресс-служба Президента и Правительства РЮО