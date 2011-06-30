Председатель Правительства поручил ускорить темпы работ на некоторых строящихся объектах

Сначала глава исполнительной ветви власти проинспектировал ход работ на строящемся здании Югоосетинского предприятия хлебобулочных изделий. Строительные работы здесь были начаты в середине 2015 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце октября текущего года. По словам представителя Стройтехнадзора, качество выполняемых на объекте работ хорошее.
Премьер-министр поинтересовался у сопровождавших его лиц темпами выполнения работ на объекте. Как уточнил сотрудник ГУП «Управление капитального строительства», в соответствии с графиком работ, до 7 октября должна осуществиться поставка оборудования, до 15 октября планируется завершить все строительно-монтажные работы, до 21 октября рабочие должны завершить все работы по благоустройству прилегающей территории, а на 25 октября намечены пуско-наладочные работы.
Доменти Кулумбегов также попросил уточнить численность рабочих, которые в настоящее время должны быть задействованы на объекте. Как отметили сопровождавшие его строители, их должно быть 45 человек. Однако, как выяснилось в ходе беседы с Григорием Наумовым, в настоящее время на объекте задействован только 31рабочий. Председатель Правительства выразил свое принципиальное несогласие с подобным положением дел.
«Чтобы сдать объект в эксплуатацию в установленные сроки, здесь должно работать согласно нормам 45 человек. Однако к работам привлечено меньшее количество людей. Как в таком случае вы собираетесь завершить оставшиеся работы в оговоренные сроки и своевременно сдать объект в эксплуатацию? - высказал свои замечания премьер-министр руководителю генподрядной организации. - Вам необходимо немедленно привлечь на объект дополнительную рабочую силу. Объект должен быть готов к эксплуатации своевременно».
Гендиректор заверил главу Правительства, что высказанные им замечания приняты к сведению и завтра же численность рабочих на объекте будет увеличена и приведена в соответствие с предусмотренной нормой.
Далее премьер-министр проинспектировал ход работ по строительству новых пятиэтажных многоквартирных корпусов на улице Героев. Жилой комплекс рассчитан на 200 квартир. Работы здесь были начаты в середине 2015 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2017 году. Качество работ соответствует установленным требуемым нормам. Но, как выяснилось, работы значительно отстают от установленного графика в связи с задержками в поставках некоторых видов стройматериалов.
«Такое положение дел недопустимо. Вы уже неоднократно обещали наверстать упущенное, чтобы уложиться в сроки. Как видим, этого пока не происходит», - подчеркнул Доменти Кулумбегов, обращаясь к Григорию Наумову.
Глава Правительства поручил ему немедленно решить вопросы обеспечения своевременной поставки стройматериалов на объект, а также увеличить численность рабочих, чтобы ускорить темпы работ.
Председатель Правительства побывал и на месте реконструкции двух девятиэтажных жилых корпусов, расположенных по ул.Октябрьская. Отмеченным многоэтажкам был нанесен серьезный ущерб во время грузинской агрессии в августе 2008 года. Работы на объектах были начаты в текущем году. Ввести их в эксплуатацию планируется в конце декабря 2016 года. Премьер-министр лично проверил и остался доволен качеством внутренних отделочных работ. Он также пообщался со строителями. Выполнение работ соответствует графику.
Затем Доменти Кулумбегов проинспектировал ход ремонтных работ на улицах Джаттиева и Валерия Хубулова.
На ул. Джаттиева в настоящее время ведутся работы по подготовке к укладке асфальта. Темпы соответствуют установленному графику.
На северной окраине ул.Валерия Хубулова на тротуарах уже ведется укладка асфальта. На данном отрезке улицы готовится к укладке асфальта и проезжая часть. Здесь темпы работ, по словам дорожников, также проводятся в соответствии с графиком.
Обе улицы планируется сдать в эксплуатацию в конце октября.
«Вопросы своевременного и качественного выполнения работ на объектах, которые строятся и восстанавливаются в рамках Инвестпрограммы, были и остаются в центре внимания руководства Республики. Самое пристальное внимание им будет уделяться и далее. Все эти объекты очень важны для нашего населения и работы на них должны выполняться должным образом», - отметил Доменти Кулумбегов в ходе общения с представителями СМИ.
Он уточнил, что в 2017 году в рамках Инвестпрограммы планируется отремонтировать еще 12 столичных улиц. Уже ведутся проектные работы, которые планируется завершить к концу года. А в 2017 году, как только позволят погодные условия, подрядные организации приступят к их ремонту.
Гугули ВАЛИЕВ