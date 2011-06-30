Председатель Правительства поручил ускорить темпы работ на некоторых строящихся объектах

Председатель Правительства РЮО Доменти Кулумбегов проверил ход выполняемых в рамках Инвестпрограммы на 2015-2017 годы работ на ряде строящихся объектов и ремонтируемых столичных улицах. Премьер-министра сопровождали министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Эдуард Дзагоев, генеральный директор генподрядной организации ООО «СоюзСтройПроект» Григорий Наумов, представители государственного унитарного предприятия «Управление капитального строительства».

Сначала глава исполнительной ветви власти проинспектировал ход работ на строящемся здании Югоосетинского предприятия хлебобулочных изделий. Строительные работы здесь были начаты в середине 2015 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце октября текущего года. По словам представителя Стройтехнадзора, качество выполняемых на объекте работ хорошее.

Премьер-министр поинтересовался у сопровождавших его лиц темпами выполнения работ на объекте. Как уточнил сотрудник ГУП «Управление капитального строительства», в соответствии с графиком работ, до 7 октября должна осуществиться поставка оборудования, до 15 октября планируется завершить все строительно-монтажные работы, до 21 октября рабочие должны завершить все работы по благоустройству прилегающей территории, а на 25 октября намечены пуско-наладочные работы.

Доменти Кулумбегов также попросил уточнить численность рабочих, которые в настоящее время должны быть задействованы на объекте. Как отметили сопровождавшие его строители, их должно быть 45 человек. Однако, как выяснилось в ходе беседы с Григорием Наумовым, в настоящее время на объекте задействован только 31рабочий. Председатель Правительства выразил свое принципиальное несогласие с подобным положением дел.

«Чтобы сдать объект в эксплуатацию в установленные сроки, здесь должно работать согласно нормам 45 человек. Однако к работам привлечено меньшее количество людей. Как в таком случае вы собираетесь завершить оставшиеся работы в оговоренные сроки и своевременно сдать объект в эксплуатацию? - высказал свои замечания премьер-министр руководителю генподрядной организации. - Вам необходимо немедленно привлечь на объект дополнительную рабочую силу. Объект должен быть готов к эксплуатации своевременно».

Гендиректор заверил главу Правительства, что высказанные им замечания приняты к сведению и завтра же численность рабочих на объекте будет увеличена и приведена в соответствие с предусмотренной нормой.

Далее премьер-министр проинспектировал ход работ по строительству новых пятиэтажных многоквартирных корпусов на улице Героев. Жилой комплекс рассчитан на 200 квартир. Работы здесь были начаты в середине 2015 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2017 году. Качество работ соответствует установленным требуемым нормам. Но, как выяснилось, работы значительно отстают от установленного графика в связи с задержками в поставках некоторых видов стройматериалов.

«Такое положение дел недопустимо. Вы уже неоднократно обещали наверстать упущенное, чтобы уложиться в сроки. Как видим, этого пока не происходит», - подчеркнул Доменти Кулумбегов, обращаясь к Григорию Наумову.

Глава Правительства поручил ему немедленно решить вопросы обеспечения своевременной поставки стройматериалов на объект, а также увеличить численность рабочих, чтобы ускорить темпы работ.

Председатель Правительства побывал и на месте реконструкции двух девятиэтажных жилых корпусов, расположенных по ул.Октябрьская. Отмеченным многоэтажкам был нанесен серьезный ущерб во время грузинской агрессии в августе 2008 года. Работы на объектах были начаты в текущем году. Ввести их в эксплуатацию планируется в конце декабря 2016 года. Премьер-министр лично проверил и остался доволен качеством внутренних отделочных работ. Он также пообщался со строителями. Выполнение работ соответствует графику.

Затем Доменти Кулумбегов проинспектировал ход ремонтных работ на улицах Джаттиева и Валерия Хубулова.

На ул. Джаттиева в настоящее время ведутся работы по подготовке к укладке асфальта. Темпы соответствуют установленному графику.

На северной окраине ул.Валерия Хубулова на тротуарах уже ведется укладка асфальта. На данном отрезке улицы готовится к укладке асфальта и проезжая часть. Здесь темпы работ, по словам дорожников, также проводятся в соответствии с графиком.

Обе улицы планируется сдать в эксплуатацию в конце октября.

«Вопросы своевременного и качественного выполнения работ на объектах, которые строятся и восстанавливаются в рамках Инвестпрограммы, были и остаются в центре внимания руководства Республики. Самое пристальное внимание им будет уделяться и далее. Все эти объекты очень важны для нашего населения и работы на них должны выполняться должным образом», - отметил Доменти Кулумбегов в ходе общения с представителями СМИ.

Он уточнил, что в 2017 году в рамках Инвестпрограммы планируется отремонтировать еще 12 столичных улиц. Уже ведутся проектные работы, которые планируется завершить к концу года. А в 2017 году, как только позволят погодные условия, подрядные организации приступят к их ремонту.

Гугули ВАЛИЕВ