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Распоряжение Правительства “О назначении Гергауловой М.З.”

от 25 января 2023 года № 2-р О назначении Гергауловой М.З. на должность заместителя главы Администрации Дзауского района – начальника отдела финансов Назначить Гергаулову Марину Зурабовну на должность заместителя главы Администрации Дзауского района – начальника…

Распоряжение Правительства “О назначении Сиукаева Р.Ш.”

от 27 января 2023 года № 7-р О назначении Сиукаева Р.Ш. на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Назначить Сиукаева Родиона Шалвовича на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Республики…

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе и длинных…

Разное30.01.2023

Россиян в феврале ожидают короткая рабочая неделя и длинные выходные в связи с празднованием Дня защитника Отечества. «В феврале Россия отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос…

Какова будет судьба ветхих зданий в Цхинвале по…

Экономика30.01.2023

В рамках Инвестпрограммы в Цхинвале строится много зданий и сооружений. В то же время в городе остаются обветшавшие строения, представляющие опасность для окружающих и портящих внешний вид столичных улиц. Одно из них – дом по…

Статистика: наблюдается снижение преступности

Политика30.01.2023

Районные управления внутренних дел подвели итоги деятельности за 2022 год Во всех районах республики остро стоит проблема безнадзорного выпаса скота, браконьерства, бродячих собак. Вопрос безнадзорного выпаса не решается годами. Жители сел обращаются в управления милиции…

Трансформация роли учителя и поддержка молодых педагогов

Общество30.01.2023

В Южной Осетии все больше молодых людей желает заняться педагогической деятельностью. Об учителе будущего и требованиях к нему, а также о привлечении специалистов, окончивших российские вузы по так называемым лимитам в интервью нашей газете, рассказал…

Продемонстрировали высокие результаты

Политика30.01.2023

Президент Алан Гаглоев посетил учебный центр и военный полигон Министерства обороны, сообщает пресс-служба Президента. Министр обороны гвардии полковник Марат Павлов доложил Верховному главнокомандующему о готовности полигонных объектов к проведению разноплановых занятий, в том числе с…

Определили опасную “дозу” фастфуда

Общество30.01.2023

Американские ученые определили "дозу" фастфуда, превышение которой становится опасным для здоровья, пишут "Аргументы и Факты". Исследование провели в Медицинской школе Кека в Южной Калифорнии. Исследовалась печень любителей "быстрой пищи". Современными методами были обследованы около 4…

Ансамбль «Ирон» выступит на вечере памяти Хаджисмела Варзиева

Разное30.01.2023

Югоосетинский хореографический ансамбль "Ирон" при администрации города Цхинвал примет участие в вечере памяти, посвященном первому дипломированному балетмейстеру и хореографу Осетии Хаджисмелу Варзиеву. Об этом агентству «Рес» сообщила художественный руководитель коллектива, заслуженная артистка Южной Осетии Диана…

В Южной Осетии гололед спровоцировал несколько ДТП

Разное30.01.2023

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали в понедельник утром три дорожно-транспортных происшествия в Южной Осетии. Причиной аварий стал гололед, сообщает пресс-служба МВД. Одно из ДТП произошло в столице, на перекрестке улиц И.Тасоева - Героев. «Столкнулись два автомобиля Subaru…