Распоряжение Правительства “О назначении Гергауловой М.З.”

от 25 января 2023 года № 2-р О назначении Гергауловой М.З. на должность заместителя главы Администрации Дзауского района – начальника отдела финансов Назначить Гергаулову Марину Зурабовну на должность заместителя главы Администрации Дзауского района – начальника…
Распоряжение Правительства “О назначении Сиукаева Р.Ш.”
от 27 января 2023 года № 7-р О назначении Сиукаева Р.Ш. на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия Назначить Сиукаева Родиона Шалвовича на должность заместителя министра здравоохранения и социального развития Республики…